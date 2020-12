Warn-App gegen häusliche Gewalt wird in der Region Hannover getestet

Hannover

Laut Bundeskriminalamt ( BKA) wurde im vergangenen Jahr an fast jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Partner getötet. In der Region Hannover startet nun ein Modellprojekt, um der häuslichen Gewalt zu begegnen: die Warn-App oder Inkognito-App. Diese Applikation befindet sich verdeckt auf dem Smartphone.

Damit kann in Gefahrensituationen ein lautloser Hilferuf an die Polizei abgesetzt werden. Es ist für die Betroffenen auch möglich, ein Gewalttagebuch zu führen. So können unbemerkt Verletzungen gerichtsfest dokumentiert werden. Die SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch aus Laatzen und Martin Schulz haben sich für das Projekt in der Region Hannover eingesetzt. Miersch: „Ich hoffe, dass die App Gewaltopfern helfen wird, notwendige Beweise für die Überführung der Täter zu sammeln.“

Anzeige

LKA und PD Hannover unterstützen das Projekt

Die Warn-App wird vom Bundesjustizministerium mit fast 1,7 Millionen Euro von 2021 bis 2023 unterstützt. Mit im Boot sind das Landeskriminalamt und die Polizeidirektion Hannover. Die Initiative „Gewaltfrei in die Zukunft“ hat die Akteure an einen Tisch gebracht. Mit dabei ist auch die Berliner „Initiative gegen Gewalt an Frauen“.

Martin Schulz kennt noch aus seiner Zeit als Bürgermeister in Würselen ( Nordrhein-Westfalen) die „Ohnmacht, wenn man Täter aus Mangel an Beweisen nicht überführen kann“. Damit soll nun Schluss sein. Das Projekt wird sozialwissenschaftlich begleitet.

Hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt

Statistisch wurden 2019 offiziell mehr als 141.000 Menschen Opfer von Angriffen in den eigenen vier Wänden. Die Zahl der tatsächlichen Fälle liegt sehr viel höher, nach wie vor ist das Thema häusliche Gewalt ein Tabu. Miersch hält die Einführung der Warn-App auch angesichts zunehmender sozialer Isolation während der Pandemie für dringend geboten. Bereits 2019 war die Quote in diesem Deliktbereich um 0,7 Prozent gestiegen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am 15. Dezember wird die Regionsversammlung im Rahmen der Abstimmung über den Haushalt 2021 beschließen, als Modellregion für die Warn-App zu fungieren. Damit verbunden ist auch eine finanzielle Beteiligung. Dann wird das Projekt offiziell vorgestellt und alle weiteren Details erläutert.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel