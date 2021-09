Hannover

„Wir müssen moderner werden.“ In die Debatte über das katastrophale Abschneiden der CDU bei der Kommunal- und bei der Bundestagswahl mischt sich Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag und früherer Parteichef in Hannover, mit dieser Botschaft ein. Bei der Ratsfraktion, die von 16 auf 13 Sitze geschrumpft ist und nur noch zwei Frauen in ihren Reihen hat, ist das längst angekommen. „Wir werden in Klausur gehen“, kündigt der neue Fraktionschef Felix Semper an.

Bei der Kommunalwahl waren die Christdemokraten mit 20,7 Prozent nur auf Platz drei gelandet. Die höchsten Anteilsverluste mit mehr als sechs bis fast zehn Prozentpunkten gegenüber der Ratswahl 2016 ließen sich in den Stadtteilen Waldhausen, Waldheim, Ahlem, Bult, Mitte, Misburg-Süd, der Calenberger Neustadt, Herrenhausen und Hainholz feststellen.

Oppelt ebenfalls nur auf Platz drei

Bei der Bundestagswahl kam Parteichef Maximilian Oppelt als Direktkandidat auf 21,4 Prozent – und holte damit 13,5 Prozentpunkte weniger als SPD-Parteichef Adis Ahmetovic und 0,4 Prozentpunkte weniger als die grüne Swantje Michaelsen. Diana Rieck-Vogt landete im Wahlkreis 41 bei nur 18,3 Prozent – und damit weit abgeschlagen hinter Yasmin Fahimi (SPD, 32,9 Prozent) und Sven-Christian Kindler (Grüne, 23,3 Prozent).

Weil die CDU-Landesliste nur bis Platz zehn zieht, werden weder Oppelt (Platz 15) noch Rieck-Vogt (16) dem neuen Bundestag angehören. Natürlich sei das schade, findet Toepffer. „Beide haben einen supertollen Wahlkampf gemacht.“ Beide seien sehr engagiert – „aber das hilft nicht bei dem Bundestrend.“

Kein zu schlechter Listenplatz?

Das Murren der hannoverschen CDU über den zu schlechten Listenplatz für ihren Vorsitzenden, weist Toepffer zurück. „Noch eine Woche vor der Bundestagswahl hätte ich darauf gewettet, dass die Liste bis 16 zieht.“ Oppelt sei der erste männliche Bewerber hinter Tilman Kuban, als Bundesvorsitzender der Jungen Union auf sieben gesetzt, der noch nicht dem Bundestag angehörte.

Der Bundestrend allein oder die vielen als irritierend, irrlichternd oder einfach völlig daneben empfundenen Auftritte von Kanzlerkandidat Armin Laschet reichen natürlich als Bewertung für das hannoversche Desaster nicht aus. Als CDU-Parteichef hatte Toepffer stets den Kurs auf die moderne Großstadt-CDU empfohlen. Das macht er auch jetzt. „Wir haben die jungen Menschen einfach nicht erreicht“, sagt er. „Die haben lieber Grüne gewählt oder die FDP.“

Klimaschutz nicht genug betont

Einen Grund, wenn nicht gar den wesentlichen, sieht der Chef der CDU-Landtagsfraktion darin, „dass wir Klimaschutzthemen nicht ausreichend beachtet haben“. Die aber gehörten unbedingt zur Gefühlswelt der Jungen – keinesfalls das Thema Auto und damit auch nicht das Problem von Straßensperrungen. „Freie Fahrt für freie Bürger“ sei mal ein Wahlkampfmotto in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gewesen. „Mit den alten Rezepten gewinnen wir nicht.“

Also neue Rezepte suchen. Semper und die Ratsfraktion werden das im November in der Klausur anpacken. Der neue Fraktionschef im Rat versichert: „Es gibt wegen der Ergebnisse von Kommunal- und Bundestagswahl keine Kritik an Personen.“ Niemand fordere, über eine neue Zusammensetzung des Kreisvorstandes zu reden. Warum auch, der sei gerade erst gewählt worden.

Aufgeheizte Stimmung

Klimaschutz, findet auch Semper, müsse zum vordringlichen Thema werden. „Vielen Wählern und Wählerinnen ist nicht klar gewesen, wo wir stehen und welche Konzepte wir haben.“ Der wahre Grund für die Niederlage sei natürlich der Bundestrend und die Kritik am Kanzlerkandidaten: „Gegen aufgeheizte Stimmung kommst du nicht an.“

Von Vera König