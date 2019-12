Regionselternrat macht Druck: Bildung in Einbahnstraße

Hannover

Nach der neuen Pisa-Studie stellt sich die Frage: Warum ist das Land der Dichter und Denker im internationalen Vergleich nur Mittelmaß? Der neu gewählte Vorstand des Regionselternrates Hannover bewertet die Pisa-Ergebnisse als „bittere Dokumentation des Schulleistungsrückgangs, der sich bereits vor drei Jahren abzeichnete“.

„Wir steuern in der Bildung in eine Einbahnstraße “

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte die Leistungen der deutschen Schüler hingegen als „konstant und stabil“ bezeichnet, wobei eine „Weiterentwicklung auch nicht feststellbar“ sei. Der Regionselternrat findet schärfere Worte: „Wir dürfen nicht länger leugnen, dass wir in der Bildung in eine Einbahnstraße steuern. Alle Strukturreformen in den zurückliegenden Jahren haben uns nicht vorangebracht. Im Gegenteil, wir sind in den Kernfächern Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften im internationalen Vergleich sogar zurückgefallen auf Rang 20 von 77 Nationen.“

Inklusion und Migration nicht verantwortlich für diese Misere

Dann geht der Regionselternrat Minister Tonne direkt an: „Niemand, auch nicht der Minister, kann überrascht sein über diese bitteren Pisa-Ergebnisse. Deshalb taugt auch nicht sein Versuch, die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft durch Inklusion und Migration für diese Misere verantwortlich zu machen.“ Das Land verwalte „einen ständig wachsenden Lehrkräftemangel“, kritisiert das Elterngremium: Eine individuelle Lernunterstützung durch die vorhandenen Lehrkräfte könne daher nur eingeschränkt umgesetzt werden. „Es kann also nicht überraschen, dass der Bildungserfolg der Schüler immer stärker vom sozioökonomischen Status der Eltern abhängig ist“, so Vorstand Wolf Grütter weiter.

Das fordert der Regionselternrat vom Kultusminister

Als Konsequenz auf das Pisa-Versagen fordert der Regionselternrat Tonne auf, endlich die Bildungswende einzuleiten. Die wichtigsten Forderungen:

Eine realistische Bestandsaufnahme bei der Lehrkräfte-Entwicklung.

Das Ausmaß an Unterrichtsausfall darf nicht länger verschwiegen werden.

Für Verwaltungsaufgaben brauchen die Schulen endlich Fachkräfte, damit Schulleitungen sich auf das pädagogische Konzept und dessen Weiterentwicklung konzentrieren können.

Die Entwicklung der künftigen Schülerzahlen muss rechtzeitig erkannt werden, um besser zu planen.

Die Bedeutung der Kitas als wichtige vorschulische Betreuung der Kinder muss einen völlig neuen Stellenwert in unserem Bildungssystem erhalten, um den Schülern bei Einschulung optimale Voraussetzungen mitzugeben.

Und auch der Bedarf zur Förderung schwächerer Schüler muss realistisch ermittelt werden, wenn die bitteren Pisa-Ergebnisse künftig wieder besser werden sollen.

In einem Punkt sind sich Minister und Regionselternrat aber einig: „Die oberste Notwendigkeit muss jetzt sein: Mehr Investitionen in die gesamte Bildungskette und innovative Lehr- und Lernformate.“

Von Britta Lüers