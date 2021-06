Hannover

Hannovers Gastronomen haben genug von der Diskussion um einen Nacht-Bürgermeister. Sie wollen Taten sehen. Am Sonntag machten Bar- und Restaurantbetreiberinnen im Gespräch mit Vertretern von SPD, Grüne und FDP Druck auf die Stadtverwaltung. Bezeichnend: Vertreter der Stadt waren nicht gekommen.

„Wir fragen uns langsam, ob Hannover gar keinen Nacht-Bürgermeister will oder warum die Umsetzung so lange braucht“, macht Verena Schindler, die seit 13 Jahren das „11 A“ am Lindener Küchengarten betreibt, ihrem Ärger Luft. Lena Leach von der „UnschlagBar“ in der Schlägerstraße (Südstadt) sagt: „Obwohl SPD, Grüne und FDP sich längst für den Job eines Nacht-Bürgermeisters ausgesprochen haben, passiert nichts. Dabei geht es eigentlich nur noch um das Feintuning. Wer soll es machen, was sind die Aufgaben und was soll die Person verdienen.“ Details, die wichtig seien. Denn, so Leach: „Ein Nacht-Bürgermeister ist kein Messias, der allein alle Probleme lösen kann. Auch deshalb braucht es den Rückhalt der Stadt sowie eine klare Abklärung, was diese Person alles darf und wo Grenzen sind. Sonst werden am Ende wieder nur Erwartungen enttäuscht.“

Sind im Gespräch (von links): Adis Ahmetovic (SPD), Patrick Döhring (FDP) und Daniel Gardemin (Grüne). Quelle: Katrin Kutter

Nacht-Bürgermeister als Teil der HMTG?

Björn Hensoldt, dessen Firma Gastro Trends auch das Reimanns Eck in der List betreibt, macht deutlich, woran es den Gastronomen, die durch die Pandemie noch stärker unter Druck stehen, darüberhinaus fehlt: „Es braucht endlich einen Beauftragten in der Verwaltung, der für uns zuständig ist. Wir werden mit unseren Anliegen immer nur weitergeschickt, niemand fühlt sich für unsere Belange verantwortlich.“ Hensoldts Vorschlag: „Die Stadt sollte diesen Posten nicht im Kulturbereich unterbringen, sondern dafür eine Stelle bei Hannovers Tourismus-Gesellschaft HMTG schaffen.“

Seit Jahren wird in der Landeshauptstadt über einen Nacht-Bürgermeister diskutiert, in diesem Frühjahr forderte das Ampel-Bündnis die Verwaltung auf, ein Konzept zu erstellen. Vier Monate sind seitdem vergangen, passiert ist bisher nichts. Geblieben sind dafür Lärm, Müll und Pöbeleien auf öffentlichen Plätzen wie dem Küchengarten oder der Limmerstraße. Und sogar Kot und Urin in Hauseingängen.

Sind im Gespräch (von links): Lena Leach (“UnschlagBar“), Verena Schindler und Christoph Elbert (beide vom 11A). Quelle: Katrin Kutter

Partytourismus in Linden wächst seit Jahren extrem an

Seit mehr als fünf Jahren habe der Partytourismus in Linden extrem zugenommen, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Rund eine Million abendliche Besucher pro Jahr kämen nach Aussagen des Politikers pro Jahr in den Stadtteil, auch weil sich dort erfolgreiche Gastronomen angesiedelt hätten. Gardemin: „In Linden wird Geld erwirtschaftet, aber die Stadt muss sich hier auch kümmern.“ Am Mittwoch steht ist das Thema erneut im Bezirksrat Linden/Limmer.

Der Nachtleben-Experte soll als Vermittler zwischen Anwohnern, Club- und Restaurantbetreibern, Feiernden sowie Stadt und Polizei auftreten. „Eine Person, die Probleme rechtzeitig erkennt und zwischen den Gruppen vermitteln kann“, Gardemin. SPD-Chef Adis Ahmetovic hält Nacht-Bürgermeister auch in anderen Stadtteilen für erforderlich: „Jedes Quartier, in dem es Nachtleben gibt, hat andere Herausforderungen.“ Warum die Verwaltung bisher nicht gehandelt hat, erklärt sich der SPD-Mann so: „Es fehlt im Rathaus die Sensibilität, dass gesellschaftliches Leben mit all seinen Folgen auch nach 18 Uhr stattfindet.“

„11 A“-Chefin: „Es braucht sofort eine Lösung“

Anfang April, mitten im Lockdown, schuf Osnabrück als erste Stadt in Niedersachsen den Job eines Nacht-Bürgermeisters. Einen Experten, den auch „11 A“-Chefin Schindler herbeisehnt: „Es brennt hier. Wir können nicht bis 2023 warten, bis endlich ein Nacht-Bürgermeister da ist, es braucht sofort eine Lösung.“

