Hannover

Sie sind unterentwickelt, dehydriert, von Fliegeneiern befallen, haben eine Lungenentzündung, Würmer oder schlimme Wunden: Im Igelzentrum in Laatzen wird verletzten und kranken Igeln geholfen. Denn: Der Igel zählt längst zu den gefährdeten Tierarten.

Im Herbst, kurz vor dem Winterschlaf, ist „Hochsaison“ im aktion tier Igelzentrum. Tierärztin Karolin Schütte (29) kümmert sich mit zwei Tierpflegerinnen sowie rund 15 Ehrenamtlichen um die in Not geratenen Stacheltiere. Bis zu 105 Tiere können in der Igelstation untergebracht werden. Die NP hat die 29-Jährige Tierärztin bei ihrer Arbeit begleitet.

Video: NP-Reporterin begleitet Tierärztin im Igelzentrum

Schütte öffnet eine der mit Zeitungspapier ausgelegten Boxen. Igel-Dame Reyna reckt die Nase und lässt sich problemlos hochheben. Schütte setzt sie behutsam in eine Plastikbox und stellt sie auf einen silbernen Behandlungstisch: „Reyna ist schon seit August bei uns und es geht ihr immer besser“, sagt Schütte während der kleine Igel aufgeregt in der Plastikbox hin und her läuft.

Igel Reyna muss zulegen

Sie sei viel kleiner gewesen, als sie kurz nach ihrer Geburt ins Igelzentrum gebracht wurde, erinnert sich Schütte und setzt den Igel in eine Küchenwaage. Die zeigt 293 Gramm: „Ein Jungigel wird bis zu 600 Gramm schwer bevor er in den Winterschlaf geht“, erklärt die Tierärztin. Igel Reyna müsse also noch weiter zulegen.

Erst vier Monate alt und schon krank: Igel Reyna hat Lungenwürmer und muss tierärztlich behandelt werden. Quelle: Sophie Peschke

Und der erst vier Monate alte Igel hat noch ein weiteres Problem: Sie hat Lungenwürmer. Deshalb trägt Schütte den Igel in einen tierärztlichen Behandlungsraum. Sie zieht eine Spritze auf und schiebt sie dem Igel ins Maul: „Das mag sie gar nicht, muss aber sein“, sagt Schütte. Lungenwürmer seien ein häufiges Problem bei Igeln. Weil es nicht mehr so viele Insekten zu fressen gibt, weichen die Igel auf Würmer und Schnecken aus – und die sind Zwischenwirte und damit Überträger der gefährlichen Lungenwürmer.

Arbeitet seit 2008 im Igelzentrum: Tierärztin Karolin Schütte behandelt die Säugetiere zum Beispiel bei typischen Krankheiten wie Lungenwürmern oder Fliegenbefall. Quelle: Sophie Peschke

Krankheiten, zu wenig Nahrung und nicht zuletzt der Klimawandel machen dem Igel zu schaffen. Im vergangenen Frühjahr sind in Hannover beispielsweise viele Igel viel zu früh aus dem Winterschlaf erwacht, als die Temperaturen bereits im Februar verrückt spielten. Das Problem: Sie fanden so früh vor ihrer eigentlichen Aufwachzeit noch gar keine Nahrung vor.

Gefahren im Lebensraum Garten

Und auch der Mensch mache es dem Igel schwer: „Der Hauptlebensraum ist der Garten und dort gibt es unglaublich viele Gefahrenquellen“, weiß Schütte. Hilfreich sei es, wenn Pools und Teiche abgedeckt würden. „Eine andere Möglichkeit ist, Ausstiegshilfen zu bauen, damit die Igel nicht ertrinken.“ Auch Kellertreppen oder Schächte könnten für Igel gefährlich werden: „Wenn Steine auf die Treppenstufen gelegt würden, könnten die Igel wieder hochklettern“, rät Schütte. Sonst würden sie oftmals verhungern.

So können Menschen helfen

Besonders schlecht gehe es zudem Igeln mit offenen Wunden – etwa mit von Hunden verursachten Bisswunden oder mit schlimmen Schnitten vom Mähroboter: „Am besten wäre es, wenn die Menschen auf solche Gerätschaften wie Mähroboter verzichten könnten“, meint Schütte, „oder wenn der zumindest nicht nachts liefe.“ Einen Tipp hat die Tierärztin auch für die Gartenarbeit mit herkömmlichen Rasenmähern oder Freischneidern: „Am besten zuerst den Boden absuchen, insbesondere unter Hecken.“

Wünscht sich, dass Menschen zum Beispiel bei der Gartenarbeit mehr auf die kleinen Säugetiere wie Igel aufpassen: Tierärztin Karolin Schütte behandelt an drei Tagen in der Woche Igel im aktion tier Igelzentrum Laatzen. Quelle: Sophie Peschke

Um Igel im Garten zu unterstützen, rät Schütte Unterschlüpfe zu schaffen, Laub liegen zu lassen und Trinkwasser bereitzustellen. Wer trotzdem einen sehr kleinen Igel beispielsweise im eigenen Garten finde, könnte diesen mit Katzenfutter zu füttern. „Wichtig ist dabei, den Igel regelmäßig mit Handschuhen zu wiegen, um nachvollziehen zu können, ob der Igel zunimmt“, erklärt Schütte.

Bei manchen Igeln, wie auch der kleinen Reyna, reicht das jedoch nicht: „Wenn der Igel extrem schwach wirkt oder sogar auf der Seite liegt, braucht er professionelle Hilfe“, weiß Schütte. Finderinnen und Finder können sich Rat bei Anlaufstellen wie dem Igelzentrum suchen: „Wir unterstützen, auch wenn wir selbst keine Tiere mehr aufnehmen können.“ Denn im Igelzentrum Laatzen sind längst alle 87 Boxen belegt.

Von Sophie Peschke und Thea Schmidt