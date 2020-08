Wandern in der Region Hannover: Sechs Touren für jedes Alter

Hannover

Sie wandern gern? Dann gibt es hier schlechte Nachrichten: Sie sind ausgesprochen altmodisch. Schon Theodor Fontane machte sich vor 200 Jahren ergriffen daran, den kulturell-landschaftlichen Reichtum am Wegesrand zu entdecken, zahlreiche Kalenderblatt-Weisheiten preisen die Reise zu Fuß, und viele Generationen haben beim Klassenausflug in den Harz mit Inbrunst „Im Frühtau zu Berge“ auf dem Waldweg geschmettert.

Auf der anderen Seite ist Wandern gerade erstaunlich modern. Wenig entschleunigt so sehr wie ein Spaziergang durch den stillen Forst, wo das Coronavirus so fern ist wie Stress und Lärm. Der Aufbruch vor der Haustür schont zudem Ressourcen und ist gesund für Körper und Seele. Die Funktionsware am Körper stillt das moderne Bedürfnis nach Konsum, High-Tech und Sicherheit, und hinterher fluten Fotos von unterwegs die sozialen Netzwerke.

Anzeige

Durchaus, ein paar Widersprüche und Klischees warten da auf den Pfaden, was geübte Läufer aber gekonnt ignorieren. Denn die größte Stärke des Wanderns ist ja dies: Man kann jederzeit und überall losziehen. Unsere Region Hannover bietet zahlreiche schöne Wege, die es zu entdecken lohnt.Hier stellen wir sechs davon vor – als Anregung für mehr. Und als Anleitung, die Heimat mal mit anderen Augen zu sehen.

Weitere NP+ Artikel

Durch den Stadtpark und die Eilenriede

Die beiden Männer wirken, als würden sie gleich in den Teich springen, um die süßen Babys zu retten. Während deren Mutter im Nest sitzt, erkunden die drei kleinen Entchen schwimmend die Umgebung und ahnen nicht, welche Gefahr unter ihnen lauert: Wie Haie umkreisen die Koi-Karpfen die Winzlinge, eine alte Dame am Ufer hält die Luft an, als die fetten Fische zuschnappen wollen. Da ruft die Entenmama ins Nest – alles noch mal gut gegangen.

Solche spannenden Szenen kommen im Stadtpark eigentlich nur vor, wenn der Reiher sich wiederum die Karpfenkinder holen will, Ansonsten müssen wunderschöne Blumen für Herzklopfen sorgen.

Der 1914 eingeweihte Stadtpark ist nicht riesig, Wanderfreunde, die Kilometer machen wollen, sind schnell durch. Aber es lohnt sich, hier alle paar Meter stehen zu bleiben und zu schauen, was gerade so blüht, und die Farben- und Duftvielfalt zu genießen. Ob Edelrose „ Ingrid Bergmann“ oder andere prominente Züchtungen im Rosenpark, ob Fuchsien und Wandelröschen, ob Seerosen oder Sonnenhut – man kann so viel entdecken und die ganze Wanderei dabei schnell vergessen.

Zur Galerie Vom Stadtpark zum Steuerndieb. Fotos: Rückerl

Aber dann wird es schnell heiß, man will sich ja nicht wie die anderen Besucher auf Stühlen oder Picknickdecken unter den paar Bäumen breit machen – das nächste Ziel, die nahegelegene kühle Eilenriede, macht die zweite Stadtwanderetappe aus.

Zwischen Eilenriedestadion und Kuppelsaal wird mächtig gebaut, trotzdem sollte man versuchen, hier auf dem Weg zwischen Stadion und Wilhelm-Hirte-Stiftung in den Wald zu kommen. Dabei muss man nicht den gut frequentierten Radweg nehmen, sondern lieber den parallel dazu angelegten Wander- und Jogger- und manchmal doch noch den Radpfad Am Inselgraben. Der führt auf die Waldchaussee, die zumindest am Wochenende für den Autoverkehr dichtgemacht ist. Dort kann man dem Vogelgezwitscher lauschen. Okay, ein bisschen Messeschnellweg ist auch noch hörbar.

Über die Waldchaussee hinüber und im nächsten Teil der Eilenriede angekommen, empfiehlt sich der Weg am Bach entlang – Am Bauerngraben heißt er. Oder man geht die Trimmstrecke und übt Klimmzüge – oder nimmt doch einfach die kleinen Pfade, die Richtung Steuerndieb führen. Je nachdem, ob man eine einsame oder doch eher gesellige Wanderung vorzieht. Wer zwischendurch rasten will, findet überall in den Liegewiesen, an allen Wegen Parkbänke, und wer zwischendurch einmal vom Pfad abkommt und Bäume umarmen will, setzt sich einfach mit dem Picknickkorb auf einen der umgefallenen. Aber den Müll wieder mitnehmen! Unsere Wanderung endet am „Steuerndieb“

Stadtwanderung Ausgangspunkt: Stadtpark am HCC. Endpunkt: Steuerndieb. Anforderungen: Leichte Wanderung. Länge: Drei bis vier Kilometer, zwei bis drei Stunden. Einkehr: Am besten im Stadtpark oder zum Lister Turm gehen

Bad Nenndorf : Vom Kurpark bis zur Deister Alm

Am Fuße des Galenbergs liegt der Kurpark Bad Nenndorf, 25 Kilometer westlich von Hannover. Von seiner Studienreise inspiriert, legte Georg Wilhelm Homburg nach seiner Rückkehr aus England den Kurpark in Form eines englischen Landschaftsgartens an. Homburg setzte als „Hochfürstlicher Hessen-Casselscher Hofgärtner“ Ende des 18. Jahrhunderts die begonnenen Planungen um. 203 Gehölzarten, 33 verschiedene Rosen und 37 Straucharten wurden auf 35 Hektar gepflanzt. Hier beginnt der Rundwanderweg durch den Kurpark in den Deister, der sechs Kilometer lang ist und wegen mehrerer ordentlicher Steigungen gut zwei Stunden dauert. Von unserem Ausgangspunkt, dem S-Bahnhof, zum Kurpark sind es über die Bahnhofstraße nur 600 Meter.

Im Kurpark schauen wir uns neben den Pflanzen und alten Bäumen den 1912 erbauten Pavillon, die antiken Badewannen, die Musikmuschel aus dem Jahr 1863 und das Landgrafenhaus von 1791 an. Nun sind wir bereit für den Weg bergan. Er führt uns über die Kugelhornallee und den Erlengrund hinauf in den Deister. Der Weg ist steiler als erwartet, wir machen die eine oder andere Durchschnaufpause und erreichen die Cecilienhöhe. Dort startet der Rundwanderweg richtig, ab jetzt orientieren wir uns an den Pfosten mit einem gelbem Emblem. Wir wandern weiter in Richtung Aussichtsturm und halten uns rechts. Weiter geht es nach Süden zur Teufelsbrücke, auch in Corona-Zeiten an Wochenenden ein Hotspot. Grund ist die Waldgaststätte, die rustikalen Charme versprüht und mit leckeren Kleinigkeiten und Eis hungrige Wandersleut anlockt. Der Rückweg führt an den nördlichen Deisterrand und zum bekannten Aussichtspunkt Bantorfer Höhe. Von hier lassen wir den Blick schweifen übers Calenberger Land, bei guter Sicht ist das Steinhuder Meer zu erahnen. Wer schon wieder Hunger oder Durst hat: Die „ Deister Alm“ ist ein beliebtes Einkehrlokal, es wird von den Betreibern des feinen Restaurants „Stiller’s Restaurant“ in Barsinghausen betrieben. Und noch eine Waldgaststätte liegt am Wegesrand, die „Mooshütte“.

Der Kurpark von Bad Nenndorf. Quelle: dpa

Wir folgen wieder der Wegkennzeichnung und registrieren erfreut, dass es nur noch bergab geht. Unter uns liegt schon Bad Nenndorf durch die Baumwipfel, der Gesundheitsort mit mehreren renommierten Kliniken führt seine Heilkraft zurück auf im Jahre 1546 erstmals beurkundete Schwefelquellen. Im 11.000 Einwohner Städtchen wohnt auch Ex-96-Profi Dieter Hecking, nun Sportvorstand von 96-Konkurrent 1. FC Nürnberg. Uns interessiert aber erst mal eine Bank im Kurpark, dort lassen wir diese landschaftlich herrliche, aber durchaus anstrengende Wanderung Revue passieren, bevor es wieder zum S-Bahnhof geht.

Drei-Gaststätten-Tour Ausgangspunkt: S-Bahnhof Bad Nenndorf Endpunkt: Kurpark Bad Nenndorf. Die S-Bahn fährt mit den Linien 1 und 2 regelmäßig von Hannover hierher und zurück. Die Fahrt über Ronnenberg, Wennigsen und Barsinghausen dauert 45 Minuten. Anforderungen: Leichte Wanderung mit einigen Steigungen. Eine gewisse Kondition sollte vorhanden sein. Länge: Sechs Kilometer gut begehbarer Wanderweg. Dauer rund zwei Stunden. Einkehr: Auf dem Weg gibt es drei Waldgaststätten.

Einmal um das Steinhuder Meer

Schwer ist diese Wanderung nicht, aber lang. Die 32-Kilometer-Runde rund ums Steinhuder Meer verbindet kulturelle und landschaftliche Höhepunkte auf einem hervorragend ausgebauten Weg.

Für Dauerläufer aus der Region ist es die klassische letzte Runde vorm Marathon, bevor es irgendwo auf der Welt ernst wird mit den 42,195 Kilometern. Wir beginnen den Rundweg, der uns über Asphalt, Schotter und Waldboden führt, in Steinhude. Fischbuden und den leckeren Aal lassen wir links liegen, das soll die Belohnung für hinterher sein. Wir bewegen uns in Richtung Hagenburg und treffen auf den Hagenburger Kanal. Um 1760 wurde der künstlich angelegt, um Baumaterialien für die Aufschüttung der Insel Wilhelmstein zu transportieren. Der 1,2 Kilometer lange Kanal beginnt beim Schloss Hagenburg und endet im Steinhuder Meer. Wir halten Ausschau nach Eisvögeln, die sind hier oft zu sehen. Die Vielfältigkeit des Rundwegs reicht vom feinen Sandstrand und dem flachen Ausläufer einer großen Düne über Schilfgürtel bis zu weiten Feuchtwiesen und einem urwaldgleichen Erlenbruchwald. Die erste längere Rast planen wir für den Winzlarer Turm ein, der am Ende des 600 Meter langen Meerbrucherlebnisweges steht. Der Blick über das Steinhuder Meer zur Inselfestung raubt uns fast den Atem.

In Mardorf gönnen wir uns ein Fischbrötchen und bewundern die Schnelligkeit, mit der Surfer und Kitesurfer hier übers Meer flitzen. Wir haben nun 15 Kilometer hinter uns und sind gut im Tritt. Vorbei am Weißen Berg geht’s parallel zur Moorstraße wieder ein Stück weg vom Meer. Jetzt taucht in der Ferne Steinhude auf. Nach weiteren 90 Minuten erreichen wir über Flügelhorst und Ostenmeer unseren Ausgangspunkt. Wir haben knapp sieben Stunden gebraucht, aber weil wir früh losgegangen sind, ist es noch Nachmittag. Eigentlich Zeit für Kaffee und Kuchen, aber wir wollen den Aal. Haben wir uns verdient.

Eine Runde um das Steinhuder Meer Ausgangspunkt: Naturpark Steinhuder Meer – Infozentrum Steinhude Endpunkt: Promenade Steinhude. Die S-Bahn oder ein Regionalexpress fährt regelmäßig von Hannover nach Wunstorf, von dort geht es mit den Buslinien 710/711 oder 715 in rund 20 Minuten nach Steinhude Anforderungen: Gute Ausdauer. Länge: 32 Kilometer flacher, einfacher und gut ausgebauter Rundweg. Dauer rund sieben Stunden. Einkehr: in Steinhude und Mardorf gibt es viele gastronomische Möglichkeiten.

Eine Tour zum Süntelturm

Was um Himmels Willen bringt Menschen dazu, unter Keuchen und Gejammer Berge hochzukraxeln, die für andere Menschen lediglich Hügel darstellen? Diese Frage kann nur ein Mensch stellen, der den Lindener Berg bereits als einen solchen begreift und den Übergang von der norddeutschen Tiefebene ins Mittelgebirge hier in Bad Münder als alpines Abenteuer einordnet.

Wie auch immer: Ist man endlich oben angekommen am Süntelturm und schafft dann dort auch noch die 107 Stufen hoch, hat man in 440 Metern über Normalnull einen fantastischen Ausblick über Deister und Weserbergland. Allein schon dafür lohnt sich die Wanderung.

Die Wege zum Süntelturm wirken verwunschen. Quelle: Rückerl Petra

Am Gasthaus Bergschmiede in Bad Münder geht es los, und wer dort vorher oder hinterher einkehren möchte, sollte nicht am Montag und Dienstag und nicht nach 19 Uhr kommen. Corona hat die Öffnungszeiten etwas eingeengt. Wer hier nur die berühmte Pullerpause macht, zahlt 50 Cent fürs Örtchen – so viel wie auch fürs Treppensteigen auf den Süntelturm. Unbezahlbar die frische Luft, die Botenstoffe des Waldes und das Gefühl, sich mal wieder richtig bewegt zu haben.

Denn ab der Bergschmiede gibt es verschiedene Wanderwege, allein vier führen zum Süntelturm – von 3,3 bis elf Kilometer für eine Strecke. Durch Fichten- und Mischwälder, an kleinen Bächen lang wie durchs idyllische Steinbachtal vorbei gehts hoch, zuweilen überholen einen weniger keuchende Mountainbikefahrer. Blaubeeren und sogar Steinpilze an den Wegesrändern sorgen für Mitbringsel der Daheimgebliebenen. Oder einfach als Wegzehrung, falls man es nicht pünktlich zur Currywurst mit Pommes in die Waldgaststätte Süntelturm (Montag und Dienstag Ruhetag, sonst 10 bis 17 Uhr) geschafft hat. Dort ist auch ein gemütlicher Biergarten, ansonsten stehen immer mal wieder Bänke auf den gut ausgeschilderten Wanderstrecken zum Ausruhen bereit.

Wir haben am Ende 8,3 Kilometer und 29 Stockwerke auf dem Smartphone, sind mit Pausen auf dreieinhalb Stunden gekommen. Und der Muskelkater hielt sich übrigens auch in Grenzen.

Eine Tour zum Süntelturm Ausgangspunkt: Gasthaus Bergschmiede, Bad Münder Endpunkt: Süntelturm Anforderungen: Ein bisschen Kondition wäre schön. Länge: 3,3 bis 11 Kilometer Einkehr: Gasthaus Bergschmiede oder Waldgaststätte Süntelturm

Auf den höchsten Punkt im Deister

Schon vor Jahrhunderten gingen Boten und Händler über den Deister-Kammweg, ein uralter Verkehrsweg – und voller Geschichten. Wer etwa vom Parkplatz am Nienstedter Pass – dies ist der Startpunkt dieser Tour, da er bequem vom Egestorfer Bahnhof aus mit dem Bus erreicht werden kann – dem Kammweg in südöstlicher Richtung folgt, kommt schon bald am Schauplatz eines grausamen Doppelmordes vorbei. Ein Gedenkstein am Wegesrand erinnert an den 33-jährigen Hilfsförster Heinrich Meyer und den ehemaligen Waldarbeiter Heinrich Bode, damals 76 Jahre alt. 1926 wollten sie hier Füchsen nachspüren. Als sie auch Stunden später nicht zu Hause ankamen, fand die Polizei die Leichen der beiden Männer. Ein Dieb hatte sie erschossen, auf der Flucht vom nahen Lauenau über den Deister.

Heute muss keiner mehr um sein Leben fürchten, wenn er den breiten Forstweg entlangspaziert. Schöner Mischwald links und rechts, und immer wieder zweigen Wege ab – man kann sich durchaus verlieren im Deister, runter kommt man aber eigentlich immer.

Auf den Annaturm kann man raufgehen, der Blick entschädigt für die Mühen. Quelle: Andreas Zimmer

Der Weg zum Annaturm stellt jedoch keine große Herausforderung dar: Immer geradeaus, hier und da ein leichtes Bergauf. Der Wanderer passiert alte Radaranlagen der Deutschen Flugsicherung, was in dieser Abgeschiedenheit durchaus skurril wirkt. Allerdings: Am Wochenende kann nicht wirklich von Einsamkeit gesprochen werden, neben dem Nordmannsturm in der anderen Richtung ist der Annaturm vor allem im Sommer eine gern besuchte Adresse. Und wer sich die 120 Stufen hinaufschleppt, genießt den Ausblick über Waldwipfel auf Süntel, Ith sowie natürlich Hannover.

Deisterwanderung zum Annaturm Ausgangspunkt: Parkplatz Deisterkamm, erreichbar mit dem Bus 562. Endpunkt: Bahnhof Egestorf. Züge nach Hannover fahren in der Regel zweimal stündlich. Anforderungen: Etwas Ausdauer. Länge: 9 Kilometer, Etwa zwei Stunden. Einkehr: Annaturm (05103- 3242, Dienstags Ruhetag, www.annaturm-deister.de)

Natur pur in der Leinemasch

Für manchen Wanderer liegt das Gute oft so nah – warum nicht einfach mit der Stadtbahn nach Döhren und rein in die Leinemasch?

Wir starten die Runde an der Bushaltestelle Landwehrstraße und erreichen schon nach 150 Meter die erste Sehenswürdigkeit, die evangelische St.-Petri-Kirche, die ursprünglich für alle Christen im „Kleinen Freien“, das meinte Döhren, Wülfel und Laatzen, zuständig war. Der zum ersten Mal 1320 urkundlich erwähnte Bau wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört und war der erste Neubau einer Kirche nach dem Kriege in Hannover. Nur 200 Meter weiter bewundern wir den Uhrturm der Döhrener Wolle und hören von Weitem schon die gewaltigen Wassermassen, die sich die Staustufen des Leinewehrs hinabstürzen. Wir tauchen dann ein in die Ricklinger Masch. Über den Weißdornweg geht es in den Schwarzen Weg und rechts in die Wilkenburger Straße, der wir folgen, bis es rechts in die Dorfstraße geht. Immer wissen wir links oder rechts von uns Wasser. So lassen wir den Hemminger Dorfteich rechts liegen und kommen endlich zum Strandbad Hemmingen. Nach der Hälfte der knapp neun Kilometer ist Zeit für eine Rast im „See Cafe Shinebar“ mit kühlen Getränken und leckeren Snacks.

Der Rest ist ein Kinderspiel. Nach 300 Metern queren wir rechts die Brücke über den Großen Hemminger Teich (rechter Hand) und den Großen Ricklinger Teich (linker Hand), gehen unterm Südschnellweg durch und machen an der schmalsten Stelle des Dreiecksteich eine Spitzkehre. Durch die Döhrener Masch geht es zurück zur Brückstraße. Unsere Füße haben heute alles unter sich gehabt, von Kies und Asphalt bis loser Boden und Waldboden. Was für eine wunderbare Runde Hannover.

Wanderung in der Leinemasch Ausgangspunkt: Bushaltestelle Landwehrstraße Endpunkt: Bushaltestelle Landwehrstraße. Hier hält die Linie 363 von der Wallensteinstraße in Oberricklinger oder dem ZOB Pattensen. Die Landwehrstraße ist auch mit der Stadtbahn-Linie 2 (Haltestelle Peiner Straße) gut zu erreichen. Anforderung: Gute Grundkondition. Leichte Wanderung. Länge: 8,8 Kilometer gut begehbare Wege. Dauer rund zweieinhalb Stunden. Einkehr: Shine Bar am Hemminger Strandbad

Von Petra Rückerl, Fabian Mast, Christoph Dannowski