Waldschlösschen Ricklingen: „Bin hier absolut abgeschnitten“

Dass das Ricklinger Waldschlösschen tatsächlich noch einmal Gäste beherbergen würde, hatten viele im Bezirk wohl kaum noch erwartet. Mittlerweile hat Eigentümer Harald Nolte jedoch den Betrieb aufgenommen – nach zähem Ringen mit der Stadt, die ihm dafür zunächst ohne Baugenehmigung für einen Umbau keine Erlaubnis erteilen wollte. Dieses Problem ist vom Tisch. Doch es gibt weiter Streit. „Ich bin hier absolut abgeschnitten“, klagt der Waldschlösschen-Besitzer.

Vor dem Umbau der Bundesstraße B3 war dieses auch aus Richtung Süden erreichbar. Diese Zufahrt ist mittlerweile aber dicht, so dass der Gastronomiebetrieb nur noch über den Mühlenholzweg angefahren werden kann. Für Busse ist dort allerdings kein Durchkommen.

Langer Fußmarsch für Reisegesellschaften

Die südliche Mühlenholz-Zufahrt, die voraussichtlich im April wieder freigegeben werden soll, wäre ohnehin viel zu niedrig. Doch laut Nolte passen auch durch die nördliche Zufahrt keine Busse durch. „Hier müssen auch schon niedrigere Müllfahrzeuge eingesetzt werden, weil die üblichen stecken bleiben würden“, berichtet er. Auch die Ricklinger Sportvereine, die ihre Plätze östlich des Mühlenholzweges haben, könnten nicht von Bussen angesteuert werden.

Zu niedrig: Die Zufahrt zum Mühlenholzweg, an dem das Waldschlösschen liegt. Die rot-weiße Markierung an der Unterseite der Brücke ist bereits verbogen. Quelle: Christian Behrens

Für Nolte ist das ein großes Problem. „Wenn hier Reisegesellschaften ankommen, müssen sie mehrere hundert Meter zu Fuß laufen, um zum Waldschlösschen zu kommen. Das ist gerade für ältere Menschen absolut nicht zumutbar“, kritisiert er.

Stadtsprecher Dennis Dix hingegen sagt, dass „weder die Höhe der nördlichen noch die der südlichen Brücke der Zufahrten zum Mühlenholzweg durch den Bau der neuen B3 verändert“ worden sei. Auch sei die Erschließung der Grundstücke auch nach Abschluss der Baumaßnahmen sichergestellt.

Gefährlicher Weg vom Friedhof zum Waldschlösschen

Nolte bezweifelt das. Er hatte auch gegen die Planungen für die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen geklagt, weil dadurch Autofahrer künftig nicht mehr links in den Mühlenholzweg und aus dem Mühlenholzweg nicht mehr links auf die Göttinger Chaussee abbiegen könnten. Er hatte daher gefordert, dass die Stadt Zufahrt und Ausfahrt erhalten müsse. Das Verwaltungsgericht gab ihm allerdings nicht Recht, weil die Stadt dafür gar nicht zuständig sei.

Aufgeben will Nolte aber nicht. Er fordert auch eine Ampel, die den Zugang vom Ricklinger Stadtfriedof zum Mühlenholzweg erleichtern soll. Denn sein Waldschlösschen sei eigentlich für Trauergesellschaften günstig gelegen – allerdings nur, wenn diese den Weg dorthin auch sicher bewältigen könnten.

Gefährliche Kreuzung: Hier fordert Eigentümer Harald Nolte eine Ampel, damit Friedhofs-Besucher sicher über die Straße zum Mühlenholzweg kommen. Quelle: Christian Behrens

2014 hatte Nolte das Waldschlösschen gekauft und sich dann zunächst einen erbitterten Streit mit der Stadt geliefert. Die forderte eine neue Baugenehmigung wegen des Umbaus. Aus Sicht von Nolte war der allerdings nur eine Sanierung, für die es keine neuen Genehmigungen braucht. Er setzte sich durch mit seiner Position.

52 Betten in 16 Zimmern

Der große Saal steht nach seiner Renovierung mittlerweile für Hochzeiten und weitere größere Gesellschaften mit bis zu 180 Personen zur Verfügung. Das Parkett wurde ausgebessert. Die Stühle hat sich Nolte aus einem 5-Sterne-Hotel in Berlin organisiert. Eine Weinstube will er noch einrichten. Auch der Einbau einer neuen Küche ist geplant. Je nach Wetterlage will er das Waldschlösschen ab April an den Wochenenden öffnen.

Zur Galerie Einst beliebtes Ausflugslokal, dann lange Leerstand, jetzt wieder in Betrieb: Das Waldschlösschen in Ricklingen.

Auch der Übernachtungsbetrieb läuft bereits. 52 Betten stehen in 16 Zimmern zur Verfügung. Deren Einrichtung ist einfach. Sie stammt aus einer Kaserne der Bundeswehr. Dafür sind die Preise günstig. Für eine Übernachtung ohne Frühstück nimmt Nolte 35 Euro. „Während der Holzmesse war das Haus rappelvoll“, berichtet er. Eine Busladung Gäste könne er unterbringen. Wenn die Busse denn das Waldschlösschen erreichten.

Von Christian Bohnenkamp