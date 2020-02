Wald weicht Plastikwiese: Streit um Kunstrasenplatz beim TSV Bemerode

Hannover

Bis vor wenigen Tagen war hier am Oheriedentrift am Kronsberg noch ein Wäldchen. Nun steht Rene Hertwig vom Naturschutzbund BUND auf einem Hügel und blickt auf eine matschige, ebene Fläche. Der TSV Bemerode wird an diesem Ort seinen zweiten Kunstrasenplatz errichten. Die Bäume, die hier mal waren, sind weg. Sie sind erst vor Kurzem abgeholzt worden. „Hier lebten viele Tiere. Es ist ärgerlich, dass hier einfach Tatsachen geschaffen worden sind“, bedauert Hertwig.

Einige Stunden später geht das Flutlicht auf dem bislang einzigen Kunstrasenplatz des TSV an. Die ersten Fußballer kommen zum Training. Donnerstags trainieren hier zeitweise fünf Mannschaften gleichzeitig auf dem Feld. Der Verein platzt aus allen Nähten und braucht dringend mehr Platz, sagt der Vorsitzende Manfred Duttke.

Enttäuscht: Rene Hertwig vom BUND ärgert sich über das Vorgehen des TSV Bemerode. Quelle: Florian Petrow

Er holt alte Broschüren heraus und zeigt: Schon vor 20 Jahren waren sich Stadt und Verein darüber einig, dass sich der TSV später mal auf der Fläche nordöstlich des Hauptplatzes erweitern kann. „Wir diskutieren da seitdem ununterbrochen drüber“, sagt Duttke. Aus dem Nichts komme das alles nicht.

Online-Petition gegen den Kunstrasen

Das Problem aus Sicht des BUND: Vor 20 Jahren war auf dieser Fläche noch kein Wald. Der ist erst in den vergangenen Jahren dort entstanden. „Wir fragen uns deshalb, ob die Entscheidung von damals heute noch zeitgemäß ist“, sagt Hertwig. Gerade werde viel über Artenschutz und Klimawandel geredet, da dürften solche Rückzugsräume nicht so einfach verschwinden.

Laut einem Umweltgutachten seien bei mehreren Zählungen in der Nacht und am Tag 22 zum Teil auch geschützte Vogelarten und auch Fledermäuse in dem kleinen Wald entdeckt worden. In dem Gewässer am Rand leben Bergmolch, Fadenmolch und die Erdkröte. Das muss – genau wie der Kletterturm der Begegnungsstätte „Kronsberg-Life“ – dem Kunstrasenplatz zwar nicht weichen. Ihren ursprünglichen Lebensraum drumherum gibt es aber nicht mehr.

Vögel und Molche lebten einst in dem kleinen Wald am Kunstrasenplatz. Quelle: Florian Petrow

Anwohner und Naturschützer wehren sich in einer Online-Petition gegen die Pläne. Mehr als 1350 Personen haben die virtuelle Unterschriftenliste unterzeichnet. Die Nachbarn des TSV Bemerode befürchten, dass sie durch Lärm und Flutlicht „massiv“ in ihrer Lebensqualität eingeschränkt werden.

Kaum Platz für die Fußballer

„Die abgeholzte Fläche ist schon groß“, räumt auch Duttke ein: „Aber wenn wir den Platz woanders hinbauen könnten, würden wir das tun. Es gibt keine Alternativen.“ Nahezu der ganze Kronsberg sei für Wohnungen verplant. Und der Verein brauche dringend einen neuen Platz.

Zwar sinken die Mitgliederzahlen beim TSV, allerdings nicht bei den Sportlern, die sich draußen bewegen. Bei den Fußballern haben sich die Zahlen in den vergangenen 25 Jahren verdoppelt. Beim Hockey, die den Platz im Sommer nutzen, sogar verdreifacht. Und auch die Leichtathleten trainieren auf der Anlage. Bis zu 1300 Sportler bewegen sich in einer Woche auf den Sportplätzen, alleine beim Fußball gibt es 35 Mannschaften.

Auf dem Kunstrasenplatz in Bemerode trainieren teilweise bis zu fünf Mannschaften gleichzeitig. Quelle: Florian Petrow

„Wir müssen jetzt schon Kinder ablehnen“, sagt Duttke. Bei den fünf- bis sechsjährigen Kindern sei gerade wieder eine Fußballmannschaft im Aufbau. 50 bis 60 Nachwuchskicker hätten vorgespielt, nur zwölf habe der Verein auch aufnehmen können. „Und auch bei den Herren lehnen wir ab“, sagt Duttke. Um allen Teams eine vernünftige Trainingszeit zu garantieren, bräuchten sie sechs Plätze. Aktuell hat der TSV einen Kunstrasenplatz und zwei Felder mit Naturrasen.

Platz weicht dem Gymnasium

Einer von denen ist zudem in Gefahr. Denn „Am Sandberge“ will die Stadt das 18. Gymnasium mitten auf dem Feld des TSV errichten. Auch ein kleiner Jugendplatz muss womöglich bald weichen. Außerdem rechnet der Verein durch das neue Baugebiet Kronsrode in den kommenden Jahren mit 8000 bis 9000 neuen Einwohnern im Einzugsgebiet des TSV. „Da die Stadt keinen zweiten Verein hier möchte, werden davon viele bei uns Sport machen wollen“, sagt Duttke.

Dann heißt es: Noch mehr Fußballer, noch mehr Hockeyspieler, noch mehr Mannschaften – und womöglich zunächst nicht mehr Platz trotz Kunstrasen. Weihnachten soll die Plastikwiese fertig sein. Die 1,9 Millionen Euro zahlt die Stadt.

TSV-Vorsitzender Manfred Duttke zeigte die Pläne für den TSV Bemerode. Quelle: Florian Petrow

Obwohl der Platz nicht Teil des Kunstrasen-Programms ist, orientiert sich der TSV an den Bedingungen. Das bedeutet: Für die Pflege kommt der Verein selbst auf. Dazu zahlt der TSV jährlich 5000 Euro in ein Treuhand-Konto, das dann zum Tragen kommt, wenn der Platz mal erneuert werden muss. Das macht zusammen etwa 10.000 Euro im Jahr. „Das ist nicht billig“, betont Duttke.

Dafür können die Sportler auf dem Kunstrasenplatz wesentlich häufiger trainieren als auf Naturrasen. Denn die Plastikwiese ist robuster, vor allem wenn das Wetter wie im Winter schlechter wird. Nach der Rodung aber können auch die Gegner den Platz wohl nicht mehr verhindern. Duttke hofft, dass damit auch die Diskussion langsam ein Ende nimmt.

