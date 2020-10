Ältester Spielplatz Hannovers wird 125 Jahre alt

Hannover

Buddeln, Rennen, Klettern, Wippen und Schaukeln – all das ist heute möglich auf dem Kinderspielplatz „Wakitu“ in der Eilenriede. Das war nicht immer so. Im Rahmen des 125-jährigen Bestehens des „Waldkinder-Tummelplatzes“ erinnerte Ulrich Prote, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün, daran, wie sich Hannovers ältester Spielplatz entwickelte.

„Der erste Spielplatz war ursprünglich eine große Sandkiste im Wald“, erzählt Prote am Freitag vor Ratsmitgliedern, Bezirksratsmitgliedern und dem Eilenriedebeirat. Drumherum sei ein Geländer gewesen, welches gleichzeitig als Kletterstange gedient habe.

1900: Der Spielplatz ist bereits gewachsen. Es gibt ein Stillstubenhäuschen, einen Rundlauf, eine Schaukel und eine Bockrutsche. Quelle: privat

125 Jahre: Banner zeigt Entwicklung

Die Bevölkerung wuchs, die Stadtbebauung wurde dichter – die Hannoveraner forderten bereits 1895 mehr Platz für Kinder zum Spielen. So wurde der heutige Wakitu-Spielplatz und auch der Sonnen-Spielplatz zeitgleich angelegt und stetig ausgebaut. 1927 bekam der Wakitu-Spielplatz sogar ein Planschbecken.

Der Spielplatz glich einer Badeanstalt: So sah der Wakitu-Spielplatz in den 1920er Jahren aus. Quelle: E-Mail-HAZ

Im Krieg wurde er, wie die bis dahin entstandenen 32 anderen Spielplätze, zerstört. 1949 begann der Wiederaufbau mit einer Schaukel, Skattischen für die Erwachsenen und einem Spielplatzkiosk.

Im Krieg war der Wakitu-Spielplatz zerstört worden. So sah er 1970 aus. Quelle: privat

Bis heute ist der Spielplatz gewachsen. Seit 1971 heißt er Wakitu. Die Entwicklung des Spielplatzes können sich Besucher auf einem fünf Meter langen Banner, das für die Feierlichkeiten aufgestellt wurde, anschauen.

Die Entwicklung des Spielplatzes zeigt ein fünf Meter langes Banner: Ulrich Prote und Bernd Michaelis stellten es zum 125. Bestehen vor. Quelle: Dröse

Mittlerweile gibt es weit mehr als eine Sandkiste – sogar ein Hochseilgarten, Bolzplatz, Spielschiff und ein betreutes Spielhaus gehören zum Wakitu.

Umbau vor zwei Jahren übersetzt Wünsche von Kindern

Vor zwei Jahren wurde der Spielplatz wieder erneuert: „Am wichtigsten war dabei die Akzeptanz der Kinder und deren Vorstellungen eines optimalen Spielplatzes“, sagte Prote. In einer Beteiligungsaktion wurden Kinder deshalb befragt. Planer und Ingenieure übersetzten die Wünsche der Kinder. Das gestrandete Schiff und die Robben aus Eichenholz passen beispielsweise thematisch nicht zum Waldspielplatz. „Aber genau das macht Kindern nichts, sondern regt vielmehr ihre Phantasie und die Möglichkeit zum freien Spielen an“, sagt Planer Stefan Knuffmann vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün.

Doch nicht nur die Phantasie soll angeregt werden: „Das Ziel eines Spielplatzes ist immer auch die Förderung von motorischen Fähigkeiten“, sagt Prote. Gerade deshalb könne auf dem Wakitu geklettert, geschaukelt und balanciert werden.

„Ein Spielplatz für groß und klein“

Und das nutzen sowohl kleine als auch große Kinder voll aus. „Mein Neffe liebt diesen Spielplatz“, sagt Ida Haffner, während der eineinhalb Jahre alte Leo mit einem anderen Kleinkind im Sand spielt. „Es ist toll, dass ich mitten im Wald klettern kann“, sagt die zehnjährige Vlada Astafev. Auch Vater Maxim pflichtet bei: „Wir kommen oft und gerne hier her“.

Spaß für die ganze Familie: Vlada (v.li.) Maxim, Polina, Irina, und Lukas Astafev kommen oft zum Wakitu-Spielplatz. Quelle: Peschke

„Das ist ein richtiges Naturerlebnis“, staunt Marina Astafev, die aus Rheinland-Pfalz zu Besuch ist. Ihre Tochter Sophie klettert und rutscht. Bruder Henrik schaut noch aus der Babytrage zu.

Mutter Marina Astafev kommt ebenfalls gerne mit Tochter Sophie und Sohn Henrik zum Wakitu-Spielplatz. Quelle: Peschke

Und nicht nur die Kinder sind gerne im Wakitu – auch deren Eltern. Susanne Härting ist mit ihren vier Kindern zu Besuch aus dem Ruhrgebiet und picknickt mit Freundin Marion Wessel samt Familie in einer Sitzgruppe: „So einen tollen Spielplatz in direkter Nähe zum Wohngebiet gibt es bei uns im Ruhrgebiet nicht“, sagt sie. Wakitu sei ein Spielplatz für Groß und Klein.

„Tolle Auswahl für die Kiddies“

Der Wakitu-Spielplatz ist auch der Stammspielplatz von Carsten Sprenger und seiner 14 Monate alten Tochter Frieda-Swantje: „Noch ist sie zu klein, um alle Spielgeräte auszuprobieren, aber ich werde weiterhin herkommen, weil die Auswahl so toll ist für die Kiddies“.

„Eine tolle Auswahl für die Kiddies“, sagt Carsten Spanger mit Tochter Frieda-Swantje. Quelle: Peschke

Von Sophie Peschke