Hannover

In großer Hitze tut Abkühlung gut. Doch ausgerechnet jetzt, an den heißesten Tagen des Jahres, funktionieren in Hannover eine ganze Reihe beliebter Brunnen nicht. Komplett trocken ist zum Beispiel der Blätterbrunnen am Kröpcke-Center, an dem sich sonst gerne Passanten von ihren Shopping-Touren erholen.

Der Blätterbrunnen wurde wegen des Umbaus des Centers erst 2014 wieder neu aufgestellt. Die Aktion hatte 100.000 Euro gekostet und wurde vom Investor bezahlt. Laut Stadtsprecherin Anja Menge ist der Brunnen jedoch nicht kaputt, sondern wegen Fassadenarbeiten an der Parfümerie Liebe abgeschaltet. Deshalb sei der „Zugang zum Hydranten unterbrochen“, der Betrieb nicht möglich. Aktuell lägen der Stadt „keine Informationen vor“, wann der Hydrant wieder Wasser für den Brunnen liefern könne.

Trammplatz: Reparaturen am Bahlsen-Brunnen

Kein Wasser sprudelt zurzeit auch aus dem Klaus-Bahlsen-Brunnen auf dem Trammplatz. Laut Sprecherin Menge „werden Reparaturen vorgenommen, so dass der Betrieb ruht“. Das Kunstwerk auf dem Trammplatz gestaltete der Düsseldorfer Künstler Ludger Gerdes. Es sieht aus wie ein rundes, in der Mitte schräg zerschnittenes Schachbrett. Umgeben von elf polierten Granitblöcken sprudeln daraus eigentlich zwei sechs Meter hohe Fontänen, die gerade jetzt Kühle spenden könnten.

Spendet keine Kühle: Der Klaus-Bahlsen-Brunnen vor dem Neuen Rathaus. Quelle: Michael Wallmüller

Die vermisst man auch schon lange am Klagesmarkt. Der Brunnen dort hat laut Stadt „erheblichen Sanierungsbedarf“. Er ist bereits seit einiger Zeit außer Betrieb. Wann dort wieder Wasser sprudelt, sagt die Verwaltung nicht.

Schon lange außer Betrieb: Der Brunnen am Klagesmarkt. Quelle: Nancy Heusel

Constructa-Brunnen: Läuft er noch in dieser Saison?

Schon längst wieder in Betrieb sollte der Constructa-Brunnen in der Südstadt sein, am Wildermuthweg Ecke Hildesheimer Straße. Er war 2018 für seine Restaurierung abgebaut worden. Laut Sprecherin Menge laufen die Sanierungsarbeiten noch. Sie sollen im Spätsommer oder Herbst abgeschlossen werden – und damit „eventuell zu spät für die diesjährige Brunnensaison“, die im Oktober endet.

Das wird knapp: Der Constructa-Brunnen wird in dieser Saison vielleicht nicht mehr laufen. Quelle: Nancy Heusel

Schwierig war auch der Start nach der Reparatur des Gänseliesel-Brunnens auf dem Steintorplatz. Eigentlich sollte diese schon im September 2018 abgeschlossen werden. Tatsächlich in Betrieb ging der Brunnen aber erst im Mai – und das auch nur kurz. Schnell stellte sich heraus, dass die Schalen des Brunnens undicht waren, so dass dieser abgeschaltet wurden. Danach lief er wieder, fiel aber hin und wieder auch wegen Wassermangels aus. Immerhin: In den letzten Tagen sprudelt es hier wieder.

Läuft nicht immer: Der Gänseliesel-Brunnen auf dem Steintorplatz. Zuletzt war er aber in Betrieb. Quelle: Nancy Heusel

Mehr als 60 öffentliche Brunnen in Hannover

Zudem hat Hannover mit dem Marstall-Brunnen ein Wasserspiel dazu bekommen, in dem in der Hitze vor allem Kinder gerne spielen. Der Brunnen ging im April in Betrieb und kostete rund 400.000 Euro. Er erzeugt wechselnde Wasserbilder, die auch farbig angestrahlt werden können.

Insgesamt gibt es in Hannover über 60 öffentliche Brunnen. Einige lieferten früher Löschwasser oder waren Quellen für die Frischwasserversorgung. Am Nachtwächter-Brunnen am Lindener Marktplatz oder am Gänseliesel-Brunnen trafen sich die Frauen zur wöchentlichen Wäsche. Einige sind sogar historische Baudenkmäler wie der Duve-Brunnen am Leibnizufer und der Hase-Brunnen auf dem Altstadt-Marktplatz.

Von Christian Bohnenkamp