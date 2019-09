„Wahnsinnige Wutanfälle“: Pflegeeltern von Hundebox-Mutter sagen aus

Hannover

Die stämmige Frau auf der Anklagebank hat Mühe und Not an sich zu halten. Den starten Blick vor sich auf den Tisch gesenkt, verfolgt Andrea K. die Aussage ihrer Pflegemutter – am dritten Prozesstag um Kindesmisshandlung im Landgericht Hannover. Immer wieder quittiert sie das gehörte mit energischem Kopfschütteln, wippt angespannt mit dem Fuß. In der aschblonden Frau, die ihre Tochter schwer misshandelt, in einem Hundekäfig eingesperrt und sie mit einem elektrischen Hundehalsband diszipliniert haben soll, brodelt es sichtlich.

Kein Wunder. Das Bild, das ihre Pflegemutter Marianne S. von ihr zeichnet, ist kein besonders gutes. Ein auffälliges Kind sei K. gewesen, das „wahnsinnige Wutanfälle und Schreiattacken“ bekam, wenn ihr etwas nicht passte.

Wut gegen Pflegeeltern

Die Wut richtete sich zunächst gegen die Pflegeeltern. So hatte S. ihrer freiheitsliebenden Pflegetochter die Erziehung eines Kindes nicht zugetraut, ihr zur Abtreibung geraten. Das gute Verhältnis änderte sich rapide. Die Pflegemutter glaubt, dass K. diese Wut auf das eigene Kind übertrug. Tochter Emily (Name geändert) sei „ein so fröhliches, vergnügtes Mädchen“, so Marianne S.. Doch K. zeigte Härte, wollte „absoluten Gehorsam“. „Wenn Emily nicht gleich parierte, wurde sie angeschrien“, schildert die Pflegemutter.

Zeuge von Misshandlungen sei die Pflegemutter nie gewesen. Im Laufe der Jahre nahmen die Sanktionen jedoch immer mehr zu. Das Kind habe ihre Mutter sogar um Erlaubnis bitten müssen, bevor sie bei Oma Spaghetti essen durfte. Als Emmi Schuhe, die Oma ihr geschenkt hatte, vor dem Schlafen gehen nicht ausziehen wollte, habe K. sie ihrer Pflegemutter noch am Abend vor den Augen ihrer Tochter zurückgebracht.

Zeugen zeichnen anderes Bild

Als S. ihrer Pflegetochter wiederum ein Buch mit Tipps für Kindererziehung ans Herz legte, habe die Angeklagte geantwortet, als Halterin von mehreren Hunden wisse sie genug über Erziehung.

Ein ganz anderes Bild zeichneten dagegen andere Zeugen gestern: Sowohl eine ehemalige Lebensgefährtin der Angeklagten als auch eine langjährige Nachbarin schilderten K. als geduldige Mutter eines hyperaktiven Kindes, dass mit Schreianfällen seinen Willen durchzusetzen versuchte. Auch eine Hebamme, die K. nach der Geburt einer weiteren Tochter lange begleitete, empfand sie als „aufmerksame Mutter“, die lediglich mal die Stimme erhob, um die tobende Tochter zu den Hausaufgaben zu bewegen.

