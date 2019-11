Wahlverlierer Scholz: „Das ging bis zur Erschöpfung“

Hannover

Eckhard Scholz (56) hatte in der Stichwahl mit 47,1 Prozent der Stimmen knapp das Nachsehen gegen den Grünen Belit Onay (52,9 Prozent). Die NP sprach mit ihm nach der Niederlage im Rathaus.

Sie haben über Monate einen engagierten Wahlkampf geführt, um dann sehr knapp zu verlieren. Wie sehr schmerzt die Niederlage?

Ich bin traurig und werde mich jetzt erst einmal sammeln müssen. Ich möchte allen danken, die mich in diesem Wahlkampf unterstützt haben und Belit Onay gratulieren. Ich bin mir sicher, dass er mit aller Kraft das Richtige für Hannover tun wird. Wir haben einen unglaublich fairen Wahlkampf geführt und haben alle versucht, mit Inhalten zu überzeugen.

Woran hat es gelegen, dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat?

Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich weiß nicht, wo wir noch mehr hätten tun können. Das ging bis zur Erschöpfung. Wir haben wirklich alles gegeben und meiner Meinung nach auch keine größeren Fehler gemacht. Das Politische müssen jetzt andere bewerten.

„Die Stimmung ist jetzt natürlich gedrückt bei mir“

Wie geht es für Sie persönlich jetzt weiter? Bleiben Sie der Politik erhalten?

Ich habe mich nur auf Hannover und diesen Wahlkampf fokussiert. Was meine persönlichen Ziele angeht, bin ich sehr offen. Darüber habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Mein großes Ziel war, Oberbürgermeister von Hannover zu werden. Deshalb ist die Stimmung jetzt natürlich erst einmal gedrückt bei mir.

Werden Sie in Hannover wohnen bleiben?

Davon ist auszugehen.

Gibt es etwas, das Sie Belit Onay mit auf den Weg als Oberbürgermeister geben wollen?

Ich möchte Belit Onay wirklich keine Ratschläge geben. Er weiß selbst am Besten, was jetzt zu tun ist. Ich möchte mich aber wirklich noch einmal für die Fairness bedanken. Das war schon in der ersten Runde so und ging vor der Stichwahl so weiter.

