Wahllos zugeschlagen: Bela B. muss in die Psychiatrie

HANNOVER

Bela B. (28) fragt Richter Martin Grote: „Warum bin ich nicht frei?“ Die Antwort: „Weil Sie erstmal gesund werden müssen.“ Manchmal ist Rechtssprechung ganz einfach. Bela B. ist zwar schuldunfähig, muss aber für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie. Er hatte wahllos Menschen in der Stadtbahn oder auf hannoverschen Straßen geschlagen, getreten und beleidigt.

„Das habe ich noch nie gehabt, dass es sich um eine sicher aufgehobene Einsichtsfähigkeit handelt“, sagte Richter am Landgericht Grote am Montag. Bela B. leidet unter einer „hebephrenen“ Schizophrenie. Typisch für diese psychotische Erkrankung ist ein autistisches Wesen, unverständliche Sprache und Grimassieren. All diese Symptome weist der Beschuldigte in lehrbuchhafter Weise auf.

Schutz der Gesellschaft

Doch in seinem Wahn stellt er „Beziehungen“ zu wildfremden Menschen her. Und es sind keine freundlichen Gedanken. So schlug er beispielsweise am 30. November 2018 eine Polizistin (30) ins Gesicht und beleidigte sie als „Hure“. Ähnliche Dinge hat er mit jungen Frauen in der Stadtbahn oder auf der Vahrenwalder Straße getan.

Anwalt Philipp Kaiser meinte nach dem Urteil: „Es gab wenig Spielraum bei der Entscheidung. Nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch mein Mandant muss geschützt werden; damit er die nicht wieder die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legt.“

Sieben Straftaten in wenigen Monaten

Zwischen Ende September 2018 und Januar 2019 hat Bela B. in sieben Fällen Körperverletzungen und Beleidigungen begangen.

„Von ihm sind weitere erhebliche Straftaten zu erwarten,“ so der Richter. Dabei sei der Beschuldigte eigentlich ein freundlicher Mensch. Und ein tragischer Fall. Als Baby kam er in ein ungarisches Kinderheim, sein Vater wollte oder konnte ihn nicht erziehen. Nach der Entlassung aus dem Heim vagabundierte er umher und konsumierte Marihuana. Typisch für seine Krankheit ist, dass er kaum Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen kann.

So landete er in Bayern bereits in der Psychiatrie. Doch anstatt ihm zu helfen, kauften ihm die Verantwortlichen eine Bahnfahrkarte nach Österreich, so Richter Grote.

Von Thomas Nagel