Ein Thema polarisiert im Kommunalwahlkampf – das 365 Euro-Ticket. Christine Karasch (CDU) sieht die Einführung kritisch, ebenso Frauke Patzke (Grüne). Steffen Krach, SPD-Regionspräsidentenkandidat, spricht sich uneingeschränkt für die Nutzung des ÖPNV in der Region Hannover für 1 Euro am Tag aus. Das wird auf den neuen Großflächenplakaten sichtbar.

„Das 365 Euro Ticket ist fester Bestandteil eines modernen öffentlichen Nahverkehrs. Nicht zuletzt der Klimawandel macht es notwendig, Alternativen zum Auto zu schaffen“, sagt Krach zu seinen Pläne. Natürlich sei es notwendig, über Veränderungen im Straßenverkehr nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln. „Für die Region bedeutet das aber auch: Allein die Situation in der Landeshauptstadt im Blick zu haben, reicht nicht.“

Der finanzielle Anreiz des Tickets sei nicht der alleinige Faktor für einen zukunftsorientierten Nahverkehr, so Krach. „Vor allem im Umland spielen Taktung und Anbindung eine große Rolle. Niemand kann sich den Umstieg auf Bus und Bahn erlauben, wenn diese nur drei Mal am Tag verkehren. Deshalb unterstütze er das Pilotprojekt des Sprinti in den Umlandkommunen und setze sich für eine Erweiterung ein.

Von Vera König