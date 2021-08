Hannover

Beim Wahlkampf der AfD am Sonnabend in der Innenstadt musste die Polizei einschreiten. Um 10.10 Uhr hatte ein 19-Jähriger das Team des AfD-Wahlstandes am Blätterbrunnen in der Ständehausstraße/Ecke Karmarschstraße beleidigt, auf ein Auto geschlagen und versucht, Flyer in den Brunnen zu werfen. Es kam laut Polizei zu einem Gerangel, bei dem der 19-Jährige ergriffen und zu Boden gebracht wurde. Er erlitt leichte Verletzungen.

Danach kam es laut Polizei zu zwei Spontanversammlungen, die „örtlich verlagert werden mussten“, so Polizeisprecher Martin Richter. Eine eigentlich angemeldete, aber am Freitag abgesagte Veranstaltung unter dem Motto „kreativ gegen den Rechtsruck“ wurde dennoch abgehalten. Allerdings nicht wie ursprünglich angemeldet am Platz der Weltausstellung, sondern ein paar Meter weiter direkt vor dem AfD-Stand.

Plakate gegen AfD

Die erste Versammlung verlief um 10.40 Uhr bis 11.10 Uhr mit sieben Personen, die zweite um 13.45 Uhr mit acht Personen, die Plakate gegen die AfD hochhielten. „Auch diese wurden von den Beamten weiter nach hinten verschoben“, sagte Richter.

Von Petra Rückerl