Wahlkampf: Rassismus, Anfeindungen und Extremismus-Ärger in Hannover

Hannover

Adis Ahmetovic ist in Hannover geboren. Hat einen deutschen Pass. „Von Rassismus war ich persönlich nie betroffen“, berichtet er der NP. Mit dem Wahlkampf habe sich das geändert. Der SPD-Chef in Hannover will in den Deutschen Bundestag – und sieht sich plötzlich Anfeindungen ausgesetzt. „Ich muss mich neuerdings immer wieder für meinen Vor- und Nachnamen rechtfertigen“, erzählt der junge Politiker, dessen Eltern aus Bosnien-Herzegowina stammen und 1992 nach Deutschland kamen.

Eine Frau habe ihn für seinen engagierten Wahlkampf gelobt. Aber leider könne sie ihn nicht wählen, „weil Sie kein Deutscher sind“. Per Post sei er mit „Alles Gute Herr Ćevapčići“ angeschrieben worden. Ćevapčići ist auf dem Balkan ein beliebtes Gericht. „Solche Sprüche habe ich zuvor nie selbst erlebt. Vermutlich habe ich im Wahlkampf meine eigene Wohlfühlblase verlassen müssen. Ich treffe ja viel mehr Menschen“, sucht Ahmetovic nach Erklärungen, versichert aber auch: „Da stehe ich drüber“.

SPD-Kandidat bekommt rassistische Postkarte

Ein Einzelfall ist das, was Ahmetovic erlebt, jedoch nicht. Sein Parteigenosse Bala Ramani, er hat indische Wurzeln und kandidiert für den Rat im Bezirk Mitte, bekam kürzlich eine SPD-Postkarte zugeschickt, auf der die Gesichter der Kandidaten mit Migrationshintergrund durchgestrichen waren. Auf der Rückseite die Botschaft des Absenders: „Ich will mein Land wiederhaben“. Ramani, der längst einen deutschen Pass hat, zeigte sich „traurig“ über den Vorfall. Einschüchtern lassen will er sich aber auf keinen Fall. Im Mai betroffen war außerdem SPD-Ratsfrau Hülya Iri, auf deren Integrationsbüro Schüsse abgegeben worden waren.

Durchgestrichen: Die Gesichter von SPD-Kandidaten, die einen Migrationshintergrund haben. Quelle: privat

„Ich mache mir Sorgen um unsere Kandidierenden“, sagt Greta Garlichs, Vorsitzende der Grünen in Hannover. Denn für ihre Partei treten für Rat und Bezirksräte eine ganze Reihe von Kandidaten mit Migrationshintergrund an. Zwar seien ihr von den Wahlkampfständen bisher keine Vorkommnisse gemeldet worden. Im Netz seien die Grünen aber besonders schlimm von Hetze und Rassismus betroffen. Auch Garlichs selbst bekommt regelmäßig Hassbotschaften. Im Fokus steht sie, weil sie auf Bundesebene die queer-grüne Sprecherin ist und offen damit umgeht, dass sie eine Partnerin hat.

Besonders betroffen seitens des grünen Spitzenpersonals ist schon länger Oberbürgermeister Belit Onay, der sich auch mehr als anderthalb Jahre nach seiner Wahl ins Amt noch immer Anfeindungen ausgesetzt sieht. Zudem stehen die Grünen auch in Hannover im Fokus einer rechten Plakatkampagne, die auf den ersten Blick wie Wahlwerbung der Grünen aussieht, tatsächlich jedoch unter dem Stichwort „Grüner Mist“ mit Slogans wie „Ökoterror“ und „Klimasozialismus“ gegen diese gerichtet ist.

Rechte Kampagne: Auch in Hannover hängen Plakate, die den Grünen „Klimasozialismus“ und „Ökoterror“ vorwerfen. Dieses stammt jedoch aus Köln. Quelle: dpa

Bei den Linken hat es in diesem Wahlkampf an den Wahlständen laut Parteichefin Jessica Kaußen in diesem Jahr noch keine rassistischen Anfeindungen gegeben. In der Vergangenheit seien aber zum Beispiel gezielt Plakate von Kandidierenden mit Migrationshintergrund abgerissen worden.

Rechte Wählergemeinschaft fordert SPD-Entschuldigung

Klagen gibt es allerdings auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Die rechte Wählergemeinschaft „Die Hannoveraner“ befindet sich im Clinch mit SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Der hatte kürzlich in der NP die AfD und Hannoveraner als „rechtsextreme Parteien“ bezeichnet, die „den Rat lächerlich machen und das System abschaffen wollen“. Hintergrund der Aussage war, dass OB Onay zunächst aus Versehen auch die beiden rechten Parteien zu Gesprächen über eine Zusammenarbeit eingeladen hatte.

Jens Böning, der Vorsitzende der Hannoveraner, fordert eine Entschuldigung von Kelich. Er sieht in den Aussagen des SPD-Manns einen der Gründe, dass regelmäßig Plakate seiner Partei zerstört und beschmiert würden. Seine Wählergemeinschaft werde dadurch auf eine Stufe gestellt mit verfassungsfeindlichen Gruppierungen. Diese bezeichnet sich selbst als „unabhängige konservative Wählergemeinschaft“.

Beschmiert: Plakate der Wählergemeinschaft „Die Hannoveraner“. Quelle: privat

Kelich sieht jedoch keinen Grund, sich zu entschuldigen. „Wer so unterwegs ist wie die Hannoveraner und zum Teil gegen Migranten agitiert, muss sich nicht wundern, wenn er Gegenwind bekommt“, sagt der SPD-Fraktionschef und erinnert daran, dass die Wählergemeinschaft im Rat Flüchtlinge unter anderem abfällig als „Menschenmassen“ abgetan habe.

„Wer solche Politik macht, muss Kritik aushalten können“

Unterstützung bekommt er von Linken und Grünen. „Ganz weit rechts“ stünden die Hannoveraner sagt die Linken-Vorsitzende Kaußen. In der Regionsversammlung habe die Fraktionsvorsitzende Marina Sosseh widerliche Bilder von Flüchtlingen kreiert, die angeblich „nichts anderes im Sinn hätten als unschuldige deutsche Frauen zu vergewaltigen“, erinnert sich Kaußen. Auch Grünen-Chefin Garlichs sieht sich in der Einschätzung der Hannoveraner „sehr nahe bei Herrn Kelich“. Die Wählergemeinschaft spiele bewusst mit den Grenzen. „Wer solche Politik macht, muss Kritik aushalten können“, sagt sie.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tumulte gab es am Wochenende an einem Wahlstand der AfD in der Innenstadt. Ein 19-Jähriger soll dort versucht haben, Flyer in den Blätterbrunnen zu werfen. Danach soll er ein Parteiauto mit Faustschlägen beschädigt haben. Zugehörige des Wahlstandes drückten ihn zu Boden. Er wurde dabei leicht verletzt. Später soll es noch seitens der AfD zu rassistischen Äußerungen in Richtung eines Fotografen aus der linken Szene wegen dessen dunkler Hautfarbe gekommen sein.

Von Christian Bohnenkamp