Wahlkampf: Plakatschlacht startet in Hannover mit vielen Verstößen

Hannover

Der Regionspräsident wird am 12. September gewählt, die Regionsversammlung, Hannovers Rat und die Bezirksräte, zwei Wochen später auch der Bundestag: Der September wird zum Superwahlmonat – und das macht sich bereits entlang der Straßen bemerkbar. Seit Sonntag, 0 Uhr, dürfen die Parteien ihre Plakate aufhängen. Oft hielten sie sich dabei jedoch nicht an die Regeln. „Es sind in den vergangenen Tagen bereits deutlich mehr Beschwerden über zu frühes oder falsches Aufhängen von Wahlplakaten eingegangen, als das bei Wahlen in der Vergangenheit der Fall war“, berichtet Stadtsprecher Dennis Dix.

Das wird auch daran liegen, dass in Hannover eine regelrechte Plakatschlacht entbrannt ist. Denn während die begehrten Plätze an Masten und Laternen begrenzt sind, wollen die Parteien deutlich mehr Wahlwerbung als üblich aufhängen. Die SPD etwa investiert in die Plakatwerbung eine ähnliche Summe wie bei den vorangegangenen kommunalen Wahlen. Rund 64 Großflächenplakate sowie 5500 kleinere, meist mit den Bildern von Kandidaten, soll es mindestens geben. Die Plakate für die Bundestagswahl kommen dann noch einmal dazu, sodass mit etwa doppelt so vielen zu rechnen ist wie in Jahren, in denen nur eine Wahl stattfindet.

SPD: „Plakate wichtig für die Mobilisierung“

„Plakate sind wichtig für die Mobilisierung der Wähler“, betont Hannovers SPD-Parteichef Adis Ahmetovic. Sie würden auch gebraucht, „um Personen bekannt zu machen“. Nicht jeder lese Zeitung oder sei über die sozialen Netzwerke zu erreichen.

Ähnlich sieht es Hannovers CDU-Parteichef Maximilian Oppelt. Er setzt sowohl auf digitalen Wahlkampf als auch auf klassische Mittel wie Plakate. „Das ist für uns eine Kampagne, für die es beide Elemente braucht“, sagt Oppelt. Auch der CDU-Mann kündigt an, dass es „sehr viele Plakate werden“. Zwar gebe es „eine gewisse Begrenzung“. Es würden allerdings „deutlich mehr, als wenn nur eine der Wahlen stattfinden würde“. Gut 100 Großflächenplakate seien geplant. Für die meisten kleineren Plakate seien die Ortsverbände selbst zuständig.

Auch die Grünen, die sowohl auf kommunaler als auch auf Bundesebene auf deutliche Stimmenzuwächse spekulieren, wollen intensiver plakatieren als in der Vergangenheit, auch, wenn sie mit zunächst gut 30 Großflächen- sowie 4000 kleineren Plakaten wohl nicht an die Zahlen von SPD und CDU heranreichen werden.

Hannovers Grüne fordern fairen Wahlkampf

Greta Garlichs, Vorsitzende der Grünen in Hannover, fordert die anderen Parteien zu einem fairen Wahlkampf auf. Grüne Wahlkämpfer hätten ihr enttäuscht davon berichtet, dass sich andere Parteien beim Aufhängen der Plakate nicht an die Regeln gehalten hätten. Unter anderem beklagten grüne Mitglieder, dass die CDU im Bezirk Mitte bereits am Samstag plakatiert habe. „Bei CDU und SPD sind vielleicht einige etwas übermotiviert“, vermutet Garlichs. Am Ende komme es jedoch nicht auf die Standorte von ein paar Plakaten an, sondern „auf die besten Ideen“.

Laut CDU-Parteichef Oppelt haben jedoch „auch einige andere Parteien zu früh plakatiert“. Er plädiert für etwas Nachsicht bei Verstößen. „Das machen schließlich Ehrenamtliche. Wir sollten uns da gegenseitig keine Vorwürfe machen“, sagt er. Der SPD-Vorsitzende Ahmetovic betont, dass sich seine Partei an die Vorgaben halte. Zwar gebe es auch mal Ausreißer. „Aber das sind Ausnahmen“, versichert er.

FDP: „Sollten den Leuten nicht zu sehr auf den Keks gehen“

Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP im Rat, fordert die anderen Parteien zur Zurückhaltung in Sachen Plakatwerbung auf. „Wir sollten den Leuten damit nicht zu sehr auf den Keks gehen“, sagt er. Seine Partei habe ihren Kandidaten empfohlen, nicht mehr als 150 Plakate aufzuhängen. Die FDP werde sich „eher auf Großflächenplakate konzentrieren“, von denen in den nächsten Tagen 55 aufgestellt werden sollen.

Zwar hängen auch die Linken mehr Plakate auf, weil Kommunal- und Bundestagswahl im selben Monat stattfinden. „Als kleine Partei können wir so eine Materialschlacht aber nicht gewinnen. Wir setzen deshalb mehr auf die sozialen Medien“, sagt die Kreisvorsitzende Jessica Kaußen. Auch sie fordert, dass „alle die Fairness beibehalten sollten“.

Stadt hängt Hunderte Plakate ab

Für die Aufhängung der Wahlplakate gelten eigentlich strenge Regeln. Laut Stadt müssen diese mindestens in einer Höhe von 2,20 Meter befestigt werden. Der Verkehr darf nicht behindert, die Sicht auf Verkehrsschilder nicht verdeckt werden. Zu Radwegen muss ein Abstand von mindestens 30 Zentimetern eingehalten werden, zu Bordsteinen von 60 Zentimetern. Auch näher als fünf Meter vor Einmündungen sind Wahlplakate verboten.

An Laternen dürfen nur Plakate bis zu einer Größe von A1 angebracht werden. Die größeren A0-Plakate müssen auf dem Boden abgestellt werden. An Pfosten von Ampeln und Verkehrsschildern sind sie generell verboten, an Bäumen dürfen sie nicht angehängt, sondern nur auf dem Boden abgestellt werden.

Weil sich die Parteien in vielen Fällen nicht an diese Regeln hielten und zum Teil sogar die Verkehrssicherheit gefährdet war, entfernte die Stadt nach Informationen der NP bereits bis Dienstag Hunderte Wahlplakate, vor allem von CDU, Piraten sowie der Bürgerbewegung Volt.

Von Christian Bohnenkamp