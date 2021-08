Hannover

Christine Karasch von der CDU. Steffen Krach von der SPD. Frauke Patzke von den Grünen. Sie kennen sie von tausenden Plakaten, die von Uetze bis Langenhagen, von Laatzen bis Wunstorf an Lichtmasten hängen oder auf Rasenflächen stehen. Karasch, Krach, Patzke. Drei politische Menschen, ein Ziel: Neuer Regionspräsident oder nach Michael Arndt und Hauke Jagau erste Regionspräsidentin überhaupt werden.

Am 12. September besetzen die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Stimmen auch das wichtigste Amt der Region Hannover, ein Kommunalverband, zu dem Hannover selbst und 20 weitere Städte sowie 1,15 Millionen Einwohner gehören. Zwölf Tage vor der Wahl stellen sich die drei aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten bei der NP auf die Bühne – und beantworten in einer sicherlich spannenden Talkshow auch Ihre Fragen.

Die drei Spitzenkandidaten stehen am Dienstag, 31. August, von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Freigelände der Madsack Mediengruppe in Hannover-Bemerode, August-Madsack-Straße 1, in kleinem Kreis Rede und Antwort. NP-Marketingleiter Christoph Dannowski und Sven Holle, stellvertretender Chefredakteur der NP, stellen Fragen, aber auch Sie kommen zu Wort.

Und so machen Sie mit: Senden Sie uns eine Mail mit Namen, Adresse, Geburtsdatum und Handynummer von Ihnen und Ihrer Begleitung an np-aktion@neuepresse.de Wir sind verpflichtet, diese Daten zu erfassen. Wenn Sie eine Frage an die beiden Kandidatinnen oder den Kandidaten haben, schreiben Sie sie mit in die Mail. Wenn Sie Tickets für den Talk gewinnen, können Sie die Frage selbst stellen. Ansonsten können Sie per Livestream kostenfrei dabei sein und zuschauen, wie NP-Chefredakteur Carsten Bergmann Ihre Frage an die Spitzenkandidaten stellt. Wir verlosen unter allen Mailschreibern 30x2 Plätze vor dem Niedersachsenhaus.

Wir möchten Sie zu der exklusiven Runde, die wir über die Facebook-Seite der Neuen Presse in Full-HD und völlig kostenlos streamen, gerne einladen. Erleben Sie mit Ihrer NP nicht einmal zwei Wochen vor der Wahl einen besonderen Abend bei Wasser und Bier, Bratwurst und Krautsalat.

Von Christoph Dannowski