Hannover

2019 werden sich voraussichtlich wieder mehr Bürger in der Stadt Hannover und im Umland bewaffnen. Im ersten Halbjahr haben 727 Bewohner einen Kleinen Waffenschein beantragt und bekommen. Zum Vergleich: Im kompletten Jahr 2018 waren es nur 1060 Frauen und Männer, die die Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen erhielten. Mangelndes Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit und Eigenschutz sind Gründe für einen Antrag. Und im Bereich Neustadt bewaffnen sich Bürger auch zur Abwehr des Wolfs.

Mehr Kleine Waffenscheine im Umland als in der Stadt

Auffällig ist, dass sich seit 2017 deutlich mehr Bewohner im Umland einen Kleinen Waffenschein zulegten als Bürger in der Landeshauptstadt: Es wurden im Umland 926 Erlaubnis-Dokumente ausgegeben, in Hannover waren es 581. Im vergangenen Jahr bekamen 654 Menschen im Umland einen Kleinen Waffenschein, 406 in Hannover und bis zum 30. Juni des laufenden Jahres wurden 444 Genehmigungen in den 20 Kommunen erteilt, in der Stadt 283.

2016 hatte es allerdings einen erheblichen Ausschlag nach oben in der Landeshauptstadt gegeben, als 1437 Kleine Waffenscheine bewilligt wurden. Der heftige Anstieg könnte laut Stadtsprecher Udo Möller eine „Folge der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln 2015/2016“ gewesen sein. In der Zeit war Hannover auch von der Welle des islamistischen Terrors erfasst worden: Im November 2015 musste wegen einer Drohung das Länderspiel Deutschland-Niederlande abgesagt werden, im Februar 2016 verübte die damals 15-jährige Schülerin Safia S. den Anschlag auf einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof.

Ausnahmslos wollten deutlich mehr Männer als Frauen im Umland den Kleinen Waffenschein. 2017 waren es 767 Männer und 195 Frauen, 2018 bekamen 515 Männer und 139 Frauen die Genehmigung und in diesem Jahr 359 Männer und 85 Frauen.

In einigen Fällen erklärten die Antragsteller den Behörden, weshalb sie sich bewaffnen. Zum Beispiel in Springe: Dort teilten Betroffene „überwiegend mit, dass sie sich im öffentlichen Bereich nicht mehr sicher und von den Ordnungsbehörden nicht ausreichend geschützt fühlten“.

Neustadt : Bewaffnung gegen den Wolf

In Neustadt gab es noch einen ganz anderen Grund – der Wolf. Im angrenzenden Landkreis Nienburg ist das sogenannte „Rodewalder Rudel“ mit einem auffälligen Rüden heimisch. Auch auf Neustädter Gebiet waren die Tiere schon unterwegs. Manche Bürger beschaffen sich nun offenbar zur Abwehr Schreckschuss-, Reizstoff und Signalwaffen.

Das müssen Sie zum Kleinen Waffenschein wissen Ein Kleiner Waffenschein nach § 10 Abs. 4 des Waffengesetzes ist eine Erlaubnis, bestimmte Waffen führen zu dürfen. Das Dokument berechtigt den Inhaber, bestimmte Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen. Der Kleine Waffenschein berechtigt zum Führen sogenannter SRS-Waffen. Mit Führen ist das Ausüben der tatsächlichen Gewalt außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schießstätte gemeint. SRS-Waffen sind Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Diese müssen über eine Zulassung verfügen, die die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt erteilt. Als Erkennungszeichen tragen die Waffen die Buchstaben „PTB“ in einem Kreis. Die Behörden in Stadt und im Umland von Hannover weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Mitnahme von SRS-Waffen auch mit dem Kleinen Waffenschein bei Veranstaltungen und Versammlungen verboten ist. Das betrifft zum Beispiel Demonstrationen. Verboten ist es auch, die Waffen bei Veranstaltungen wie im Kino, im Theater, in der Disco, auf Festen, Märkten oder bei Karnevalsveranstaltungen dabei zu haben. Nur wer volljährig ist, kann einen Kleinen Waffenschein beantragen. Weitere Voraussetzung für die Erteilung sind ein fester Wohnsitz, Zuverlässigkeit, persönliche Eignung. Als nicht zuverlässig beziehungsweise ungeeignet gilt, wer vorbestraft ist oder gegen den ein Verfahren läuft. Probleme mit Drogen und mit Alkohol sind ebenso Gründe, keinen Kleinen Waffenschein zu bekommen. Auch Mitglieder einer verbotenen Organisation gelten als ungeeignet und nicht zuverlässig. Aktuell wird in Hannover und Umgebung bei der Erteilung des Kleinen Waffenscheins eine Gebühr von 50 Euro erhoben.

Von Britta Mahrholz