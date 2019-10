Waffennarr vor Gericht: Das bizarre Leben des Marcel M.

Hannover

Selten sagen Angeklagte, dass sie ihre Verhaftung als Befreiung erleben. Am Montag sagte Anwalt Pascal Ackermann im Landgericht Hannover diesen Satz für seinen Mandanten Marcel M. (53). Und jedem dürfte klar sein, dass dieses Bekenntnis der Wahrheit entspricht. Marcel M. und seinem Vater, Oliver M. (53), werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

Doch hinter diesem Verbrechen verbirgt sich ein tiefer Abgrund menschlicher Tragödie. „Ab 2008 habe ich praktisch nichts mehr gemacht“, sagt Marcel M. Da er in der Schule wegen seiner Leibesfülle (160 Kilo im Alter von 16) schwer gemobbt worden sei, habe er sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Spätestens ab 2014 nach der Trennung der Eltern sei er aus der realen Welt verschwunden. In dem Stöckener Mietshaus kannte ihn keiner, weil er die Wohnung nicht mehr verließ.

Vater wusste von nichts

Statt Mädels und Partys, gab es Pornos und Maschinenpistole. Marcel M. tauchte in Computerspielen unter, bestellte Waffen und Nazi-Memorabilia. Die Bestellungen liefen alle unter dem Namen seines Vater. „Insofern trifft meinen Vater keine Verantwortung. Er hat nichts von den illegalen Waffen gewusst“, sagt sein Sohn.

Macht sich große Vorwürfe: Vater Oliver Müller will von den illegalen Aktivitäten seines Sohnes nichts gewusst haben. Er unterstützte aber den Rückzug seines Kindes aus der realen Welt. Foto: Quelle: dpa

Doch seinen Vater trifft in anderer Hinsicht große Schuld. „Für mein Fehlverhalten als Vater habe ich jeden Tag, den ich in Untersuchungshaft verbracht habe, zu Recht verbüßt“, verliest Anwalt Matthias Waldraff für seinen Mandanten. Auch diesen Satz dürfte Richter Patrick Gerberding so noch nie von einem Angeklagten gehört haben.

Täglich 16 Stunden im Internet

Zunächst deckten Marcels Eltern die vielen Fehlzeiten in der Schule. Als sich der Sohn ab 2008 endgültig aus der Realität verabschiedete, dachte er sich eine Legende aus. Sein Vater sollte allen erzählen, er sei zur Ausbildung bei „Andreas“ nach Rumänien ausgewandert. Mit dieser Lüge ließen sich die wenigen Menschen, die überhaupt noch ein Interesse an Marcel M. hatten, abspeisen. Im Prinzip hatte der adipöse Sohn aufgehört zu existieren – zumindest in der analogen Welt. „Ich schämte mich für meine Existenz“, erklärte der Sohn.

Im Netz fand er Anschluss an Verschwörungstheorien und Anerkennung. Dort wurde er nicht wegen seines enormen Gewichts (etwa 250 Kilo) gemobbt, sein ungepflegtes Äußeres war gleichgültig. In Bezug auf den Anschlag in Halle sagt der Anwalt über Marcel M.: „Er weiß nicht, welchen Lauf sein Leben noch genommen hätte.“ Der Angeklagte erzählte, dass er unter Panikattacken, Waschzwang und Zwangsstörungen gelitten habe. Die selbstverordnete „Therapie“ von 16 Stunden Internet machte alles nur noch schlimmer.

Mit Bitcoins spekuliert

Die Waffen (mehr als 50 Stück, 3650 Schuss Munition) habe er nur gesammelt, er wollte sie nie benutzen. „Aber es gab ein schönes Glücksgefühl, wenn ich etwas gekauft hatte“, sagte der Sohn. Und Geld hatte er. Er habe im Laufe der Jahre die Zuwendungen seiner Oma (etwa 50.000 Euro) gespart und mit der Internet-Währung „Bitcoins“ spekuliert. In seinem selbst gewählten Stöckener Gefängnis fand die Polizei 100.000 Euro. Das sei legales Geld, so Ackermann.

Der mitangeklagte Vater war nach Aussage seines Sohnes lediglich ein Gehilfe des Elends. Oliver M. habe nie das Zimmer seines Sohnes betreten, weil es immer abgeschlossen war. „Sein Sohn sagte ihm, dass es sich um Deko-Waffen handelte“, meinte Anwalt Waldraff. Ansonsten sorgte er nur für Cola und Chips, wovon sich sein Sohn ausschließlich ernährte. Wohl nicht grundlos lautete das Passwort für einen Mail-Account von Marcel M. „Durchfall5050“.

Von Thomas Nagel