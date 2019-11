Waffennarr muss für drei Jahre ins Gefängnis

HANNOVER

Vater und Sohn werden sich nicht mehr im Gefängnis begegnen. Waffennarr Marcel M. (30) wurde am Mittwoch im Landgericht Hannover zu drei Jahren Haft verurteilt. Sein Vater Oliver (53) bekam eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten. „Der Sachverhalt dokumentiert ein kriminelles Handeln. Aber vor allem handelt es sich um eine tragische Entwicklung“, sagte Richter Patrick Gerberding.

Marcel M. hatte Dutzende von Waffen in seinem Zimmer gehortet – alle im Darknet bestellt. Es waren halbautomatische und vollautomatische Gewehre darunter. Teile der 3650 Schuss Munition fielen sogar unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.

In der Schule gemobbt

Der Sohn lebte nur noch im Internet, dort hing er Verschwörungstheorien an und prahlte in rechtsextremistischen Foren. Sein Vater duldete das alles, er schleppte sogar die Waffen in Paketen nach Hause.

„Wegen seiner Leibesfülle und des Mobbings in der Schule hatte sich der Angeklagte komplett aus dem realen Leben zurückgezogen“, sagte der Richter. Diese Blase platzte am 29. März 2019. Australische Ermittler hatten unter der Plattform „Berlusconi“ Waffen angeboten, Marcel M. bestellte.

Dann klingelte die Polizei an der Wohnungstür in Stöcken. Und diesen Einsatz werden die Ermittler nie vergessen. Um genauer zu sein, das Zimmer des 250-Kilo-Mannes. „Die Polizisten haben wegen des Schimmelgeruchs und wegen fehlenden Sauerstoffs den Aufenthalt in dem Zimmer nicht ertragen“, sagte der Richter. Sie hätten sogar um ihre Gesundheit gefürchtet.

Beispielloser Fall von Wohlstandsverwahrlosung

Doch genau dieser Anblick dokumentierte, dass es sich um einen bislang „beispiellosen Fall von Wohlstandsverwahrlosung“ gehandelt habe, wie Anwalt Matthias Waldraff im Prozess feststellte. Die Geständnisse der Angeklagten hätten die tragische Entwicklung des Sohnes glaubhaft belegt, erkannte der Richter.

Und genau das bewahrte die Angeklagten vor höheren Strafen. So konnte die 18. Große Strafkammer nicht ausschließen, dass Vater Oliver M. nicht genau wusste, was sein Sohn so trieb. So habe der Vater geglaubt, dass Marcel nur unbrauchbare, historische Waffen bestellt habe. „Eigentlich hätte er die Waffen überprüfen müssen“, sagte Richter Gerberding. Aber aus Bequemlichkeit oder Angst vor Konflikten vor seinem Sohn habe er das wohl unterlassen. Deshalb wurde er nur wegen fahrlässigen illegalen Waffenbesitzes verurteilt.

Zimmer war eine „Trutzburg“

Denn Marcel M., der sich nur nachts raus traute, lebte in seinem Zimmer wie in einer „Trutzburg“. Als ein Beamter in sein Gemach eindrang, schlug der super schwergewichtige Mann wild um sich, und traf den Polizisten im Gesicht.

Für Marcel M. kann das Urteil ein Segen sein. Zumindest hat in der Haft 70 Kilo abgenommen und er ist raus aus der Internet-Blase. Was mit dem Geld passiert (etwa 90 000 Euro), das die Polizei bei ihm fand, ist noch unklar. Die Kammer konnte zur Herkunft der Euros keine Feststellungen treffen. Richter Gerberding: „Das wird eventuelle in einem anderen Verfahren geklärt.“

Von Thomas Nagel