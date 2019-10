Waffen-Vater aus der Haft entlassen

HANNOVER

Überraschende Wende im Waffennarr-Prozess: Der Haftbefehl gegen Oliver M. (53) wurde am Dienstag im Landgericht Hannover aufgehoben. Laut der 18. Kammer bestehe kein dringender Tatverdacht mehr. Der Sohn von Oliver M., Marcel (30), bleibt hingegen in U-Haft. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Waffengesetz. Marcel M. hatte in seinem Zimmer Waffen und Munition, auch Kriegswaffen, gehortet.

51 WAFFEN SAMT MUNITION: Das fand die Polizei im Zimmer von Marcel M. Foto: Quelle: Polizei Hannover

Der Vorwurf gegen den Vater lautete, dass er bei der Beschaffung der Waffen geholfen habe. Die australische Polizei hatte illegalen Waffenhändlern im Darknet eine Falle gestellt. Als der Sohn wieder mal Waffen bestellte, bekam die deutsche Polizei einen Tipp. Marcel M. lebte da schon jahrelang nur noch im Internet. Wegen seines starken Übergewichts (250 Kilo) traute er sich nicht mehr unter Menschen.

Vater glaubte, dass es Deko-Waffen seien

Sein Vater erzählte Bekannten, dass sein Sohn eine Ausbildung in Rumänien mache. Er trug auch die bestellten Waffen-Pakete für seinen Sohn in die Wohnung. Doch er habe seinem Sohn geglaubt, dass es es sich um Deko-Pistolen und -Gewehre gehandelt habe.

Für die Entlassung aus der Haft waren zwei Dinge entscheidend. Anwalt Matthias Waldraff hatte am Dienstag noch eine Erklärung abgegeben. So habe sein Mandant am 28. März 2019 erfahren, dass die Polizei vor seiner Wohnung gestanden habe. Das hatte ihm eine Nachbarin erzählt, heißt es in der anwaltlichen Erklärung. Am nächsten Tag sei er dann – wie telefonisch verabredet – auf dem Polizeirevier Stöcken erschienen. „Ich habe mich freiwillig bereit erklärt, dass auch eine Durchsuchung meiner Wohnung stattfinden kann“, erklärte der Angeklagte. Vor Gericht bestätigte der Kriminalhauptkommissar diesen zeitlichen Ablauf.

Marcel M. war ein Phantom

Oliver M. hatte also einen ganzen Tag Zeit, Waffen und Nazi-Devotionalien verschwinden zu lassen. Das tat er aber nicht. Bei einer zweiten Durchsuchung fand die Polizei eine illegale Waffe in der Küche von Oliver M. Laut Anklage habe er sie dort versteckt. Nun sagte ein Polizist (29) aus, dass das Gewehr auch schon vorher dort gelegen haben könne. „Es herrschte großes Chaos in der Küche“, erklärte Anwalt Waldraff.

ER HAT IN DER U-HAFT ETWA 70 KILO ABGENOMMEN: Marcel M. hat im Gericht ein Geständnis abgelegt. Ihn erwartet eine Haftstrafe. Foto: Quelle: Dittrich (dpa)

Der Prozess ist bizarr. Bis auf seine Eltern und seine Oma wusste niemand etwas von der Existenz des Marcel M.`s. In dem Stöckener Wohnhaus hatte ihn jahrelang niemand gesehen, er war dort auch nicht gemeldet. Er verließ sein Zimmer nicht mehr, war täglich 16 Stunden lang im Internet unterwegs. Nicht mal sein Vater durfte das Zimmer betreten. Marcel M. war ein Phantom, nur im Internet existent.

Im Netz unterhielt er sich mit Verschwörungstheorikern und machte viel Geld mit dem Handel von Bitcoins. Als die Polizei am 29. März 2019 in die Wohnung kam, wollte der schwergewichtige junge Mann das verhindern; er schlug um sich. Die Polizei machte anders als üblich keine Fotos von dem Zimmer. Es roch so stark, dass man erst mal kräftig lüften musste, sagte ein Polizist.

Von Thomas Nagel