Wackelt Hannovers Bewerbung? Ausschuss vertagt Entscheidung über Modellkommune

Hannover

Kommt Hannovers zweiter Anlauf, als Modellkommune für eine versuchsweise Öffnung der Innenstadt ausgewählt zu werden, nochmal ins Straucheln? Nachdem die Bewerbung bereits Anfang der Woche beim Land eingereicht wurde, sollte am Donnerstag der Verwaltungsausschuss vorsorglich schon grünes Licht für die nötige Allgemeinverfügung gegeben. Stattdessen vertagte das Gremium die Entscheidung auf die kommende Woche.

Partner der Bewerbung sind wie beim erfolglosen ersten Anlauf die Region Hannover als zuständige Gesundheitsbehörde, die Industrie- und Handelskammer Hannover und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, der Handelsverband und die City-Gemeinschaft. Das Konzept sei nun noch mal in einigen Punkten konkretisiert worden, zudem begrenze sich das Modellgebiet diesmal auf einen enger gefassten Raum in der Innenstadt. Zwischen Hauptbahnhof und Am Hohen Ufer sowie zwischen Schauspielhaus und Celler Straße erstreckt sich die „sichere Zone“, in der Geschäfte und kulturelle Einrichtungen öffnen könnten. Für die Sicherheit soll ein Dreiklang aus Hygienemaßnahmen, Schnelltests und Kontaktnachverfolgung via Luca-App sorgen.

Sonderregeln für Ernst-August-Galerie

Die Allgemeinverfügung, auf deren Beschluss sich der Verwaltungsschuss am Donnerstag noch nicht einigen konnte, wird unter anderem der Modellbereich konkret festgelegt. In der gesamten Zone muss eine medizinische Maske getragen werden. Geschäfte und Einrichtungen dürfen nur mit einem negativen, höchstens zwölf Stunden alten Corona-Test betreten werden. Die Mitarbeitenden der teilnehmenden Unternehmen und kulturellen Einrichtungen, die unmittelbaren oder mittelbaren Kontakt zu den Kunden haben, werden täglich getestet, heißt es in der Drucksache, über die der Verwaltungsausschuss in der kommenden Wochen erneut beraten will.

Das wäre der Geltungsbereich. Quelle: Fleischhauer

Für die Ernst-August-Galerie soll ein gesondertes Konzept gelten. Beim Zugang werden die Besucher automatisch gezählt. Wenn die zulässige Höchstzahl erreicht ist, wird kein Zugang mehr gewährt. Es ist eine gesonderte Wartezone ausgewiesen. Der Sicherheitsdienst des Centers überprüfe die Hygiene- und Sicherheitsregeln.

Ordnungsdienst soll täglich 100 Betriebe kontrollieren

Im Rest der Zone soll der städtische Ordnungsdienst in vier Zweierteams kontrollieren – ob die Berechtigung zum Einlass von den Betrieben tatsächlich überprüft wird, die zulässige Höchstzahl von Besuchern eingehalten wird, ob die Luca-App angewandt wird und ob die Mitarbeiter der Betriebe täglich getestet werden. „Der Ordnungsdienst wird täglich 100 Betriebe kontrollieren“, kündigt die Verwaltung in der Drucksache an.

Eine Notbremse soll es übrigens auch in dieser Verordnung geben. Sollte das Besucheraufkommen zu groß werden, wird in einem ersten Schritt nur noch Menschen mit Wohnsitz in der Region der Zutritt zu den Geschäften gewährt. Sollten die Zahlen dann immer zu hoch sein, werden nur noch Menschen mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt zugelassen.

Das Konzept mag im Vergleich zum ersten Versuch ausgefeilter sein. Die Vorzeichen sind seitdem aber nicht besser geworden. Im Gegenteil: Die Inzidenz für die Region Hannover liegt aktuell noch immer über deutlich 100 (136,8 am Donnerstag), was schon einmal ausschlaggebend für die Ablehnung war. Niedersachsens Städtetagspräsident Ulrich Mädge glaubt, dass das Projekt sogar gänzlich gestrichen wird, nachdem der Start der 13 im ersten Durchgang ausgewählten Kommunen kurzfristig wieder auf Eis gelegt wurden. Das sei „tief frustrierend“, so Mädge. So lange die Bundesregierung an einem Inzidenz-Grenzwert von 100 festhalte, rückten Öffnungen in weite Ferne.

Von André Pichiri