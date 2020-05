Wachstum verschoben: Stadtmobil kämpft mit Corona-Krise

Hannover

Eigentlich sollte in 2020 das Wachstum weitergehen. Eigentlich wollte Stadtmobil sein Angebot an Fahrzeugen und Standorten in Hannover ausweiten. Dann kam die Corona-Krise – und die brachte auch für den größten hannoverschen Carsharing-Anbieter spürbare Einschnitte mit sich. „Von Mitte März bis Ende April hatten wir nicht einmal 50 Prozent des Umsatzes“, berichtet Geschäftsführer Andreas Krämer. Mit den Lockerungen ist aber auch die Nachfrage nach den Autos wieder gestiegen. Mittlerweile liegt der Umsatz immerhin bei 80 Prozent des Vorjahresmonats.

Zwischenzeitlich habe man sogar überlegt, ob man wegen des Einbruchs einen Teil der Fahrzeuge verkaufen müsse. Davon hat Stadtmobil jedoch wieder Abstand genommen. In diesem Jahr sei nun das Ziel, das Niveau zu halten. Ab 2021 soll dann das Wachstum weitergehen, so der Plan.

Anzeige

Wegen Corona: Stadtmobil lässt häufiger reinigen

„Das Problem war, dass uns zwischenzeitlich die Ziele fehlten“, berichtet Krämer. Weil jedoch immer mehr Einrichtungen öffnen und Freizeitaktivitäten wieder möglich sind, steigt auch die Nachfrage nach den Stadtmobil-Autos. Das machte sich zum Beispiel am langen Himmelfahrtswochenende bemerkbar, wo gerade die größeren Kombis, die von Familien gerne für Ausflüge genutzt werden, gefragt waren. Positiv aus Sicht von Stadtmobil: Zwar gab es wegen der Corona-Krise weniger Fahrten und damit Umsatz. „Aber wir hatten fast den gleichen Neukundenzuwachs wie in den Vorjahren“, berichtet Geschäftsführer Krämer.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Wegen der Corona-Pandemie lässt Stadtmobil seine Fahrzeuge noch häufiger reinigen. Zudem wird dabei ein besonderes Augenmerk auf den Innenraum der Autos gelegt. „Wir können allerdings nicht garantieren, dass die Fahrzeuge nach jeder Fahrt gereinigt werden. Das ist einfach nicht leistbar“, räumt Krämer ein.

Lastenrad-Flotte soll auf 30 anwachsen

Neben dem Verleih von Fahrzeugen baut sich Stadtmobil derzeit ein weiteres Standbein auf. Als Pilotprojekt hat das Unternehmen mittlerweile auch drei Lastenräder in seinem Angebot. Künftig sollen es mindestens 30 werden.

Fahrzeuge hat Stadtmobil aktuell 375 Fahrzeuge im Angebot, 340 davon in Hannover, der Rest der Flotte steht in Hildesheim. „Es wird spannend, wie sich wegen der Corona-Krise die Mobilität weiterentwickelt“, sagt Krämer.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp