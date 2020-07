Hannover

Eigentlich hätten auf dem Stadtteilfriedhof Badenstedt schon seit 1983 keine Erdbestattungen mehr stattfinden sollen. Grund waren die bereits zehn Jahre zuvor entdeckten sogenannten „Wachsleichen“ – Überreste Verstorbener, die aufgrund des hohen Grundwasserspiegels und der besonderen Bodenzusammensetzung nicht vollständig verwest waren.

Doch gegen diesen Ratsbeschluss formierte sich massiver Widerstand in der Bevölkerung. 1991 wurde die Entscheidung schließlich wieder aufgehoben. Erdbestattungen waren wieder erlaubt, in der Regel in Form von Zweitbelegungen älterer Grabstätten, da der verfügbare Platz begrenzt war.

Bis heute sind nahezu alle Grabstätten zum zweiten Mal belegt, und da die 20-jährige Ruhezeit in vielen Fällen abgelaufen ist, könnten sie nun theoretisch zum dritten Mal belegt werden. Doch bei Probebohrungen in bereits eingeebneten Gräbern bot sich der Friedhofsverwaltung das gleiche Bild wie schon in den 1980er Jahren: In dem stark vernässten Boden fanden sich teilweise intakte Sarg- und Leichenteile – auch noch 40 Jahre nach der Beisetzung.

Grundwasser wird verunreinigt

Würde in einer solchen Grabstätte eine weitere Sargbestattung erfolgen, würde sich die Belastung von Boden und Grundwasser durch organische Stoffe weiter verschlechtern – ein Verstoß gegen das seit 2010 geltende Wasserhaushaltsgesetz, das zudem Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserqualität fordert. Letzteres bedeutet: Auch bestehende Gräber sollten möglichst entweder durch Umbettung auf andere Friedhöfe auf Kosten der Stadt oder eine nachträgliche Einäscherung aufgelöst werden. Das allerdings auf freiwilliger Basis. Keines der bestehenden Gräber soll zwangsgeräumt werden.

Technische Alternativen nicht sinnvoll

Alternativen technischer Art sind nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht umzusetzen. Ein Bodenaustausch würde das Problem des hohen Grundwasserpegels nicht beheben. Für eine Drainage wäre die Genehmigung der Unteren Wasserbehörde der Region erforderlich, die aber kaum zu erwarten ist. Aus naturrechtlicher Sicht besteht halt keine Notwendigkeit für Erdbestattungen in Badenstedt.

Eine Aufschüttung des Geländes mit einer Fläche von 30.000 Quadratmetern würde bis zu 24.000 Kubikmeter Füllboden erfordern. Während der Arbeiten müssten der gesamte Friedhof gesperrt, sämtliche Gehölze entfernt werden. Dabei müssten Ruhezeiten und Nutzungsrechte berücksichtigt werden, sodass der Friedhof erst in etwa 20 Jahren wieder zu nutzen wäre.

Erneut Kritik aus der Bevölkerung

Dennoch gibt es auch diesmal Widerstand aus der Bevölkerung. Der örtliche Bürgerverein hat bereits eine Unterschriftenaktion gestartet. Bei der Bürgerfragestunde in der Sitzung des Stadtbezirksrats führte das Thema zu einer emotionalen Debatte. Kritik gab es insbesondere auch an der fehlenden Vorwarnzeit: So beklagte sich eine Besucherin, bereits 2013 nach dem Tod ihres Vaters eine Doppelgrabstätte für ihre Eltern gekauft zu haben. Auch ihre mittlerweile an Demenz erkrankte Mutter habe aus religiösen Gründen auf einer Erdbestattung bestanden. Was bei einem Ende dieser Bestattungsform in Badenstedt zu einer Umbettung des Vaters auf einen anderen Friedhof zwingen werde.

Eigentlich hätte sich am Montag der Umweltausschuss des Rats mit der Vorlage beschäftigen sollen. Da sie aber den Stadtbezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt noch nicht passiert hat, wurde die Drucksache wieder von der Tagesordnung genommen. Im Bezirksrat waren zuletzt noch drei Änderungsanträge eingegangen und in die Fraktionen gezogen worden. Die CDU will, dass auch weiterhin Sargbestattungen möglich sind. Die SPD im Stadtbezirk will Erdbestattungen zumindest noch bis 2040 ermöglichen und erzwungene Umbettungen von Familiengrabstätten verhindern. Die Linke hat diese Forderung noch dahingehend ergänzt, dass das Grundwasser jährlich auf schädliche Substanzen in Verbindung mit den Bestattungen untersucht wird.

Von Andreas Krasselt