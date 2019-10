Wabco und ZF Friedrichshafen: Gelingt die Erfolgsstory?

Hannover

Der hannoversche Bremsenspezialist Wabco wirdvom Zulieferkonzern ZF Friedrichshafen übernommen. Die NP sprach über Chancen und Risiken der Übernahme mit Jens Schäfer, Betriebsratsvorsitzender bei Wabco, Achim Dietrich, Betriebsratsvorsitzender von ZF Friedrichshafen, und IG-Metall-Funktionär Sascha Dudzik, der bei Wabco im Aufsichtsrat sitzt. „Das kann eine Erfolgsstory werden“, glaubt Wabco-Mann Schäfer.

ZF und Wabco wollen zusammengehen: Wie ist der Stand der Dinge?

Schäfer: Aus Arbeitnehmersicht läuft alles planmäßig. Das heißt, die Wabco-Aktionäre haben im Juni der Übernahme zugestimmt. Aktuell laufen in den sogenannten Integrationsteams der beiden Partner die Planungen, parallel erfolgen die Prüfungen der Kartellbehörden. Nach unseren Informationen wird es im ersten Quartal 2020 zum Abschluss der Übernahme kommen.

Sehen Sie noch Stolpersteine im Fusionsprozess?

Dietrich: Aus meiner Sicht könnte es lediglich kartellrechtliche Fragen geben, die das ganze vielleicht verzögern. Ich denke zwar, dass alle Bedenken und Themen ausgeräumt sind, aber man weiß ja nie, die Behörden sind ja eigenständig. Ich bin aber sicher, dass alle Bedenken ausgeräumt werden können.

„Ein kleiner Teil der Belegschaft sieht vor allem Risiken“

Wenn der Zusammenschluss Anfang 2020 klappt – wann ist so ein Projekt dann vollständig abgeschlossen?

Schäfer: Das ist eine der spannendsten Fragen, die auch die Beschäftigten umtreibt. Wir gehen von zwei Jahren aus. Es muss und wird eine Integrationsplanung geben. Wenn zwei unterschiedliche Unternehmen zusammenfinden, braucht man Zeit, bis man gemeinsame Strukturen, Prozesse und Organisationen aufgebaut hat.

Bei Fusionen sind oftmals Synergien ein Ziel, die auch zu Jobabbau führen können. Wie groß ist die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes in der Belegschaft?

Schäfer: Wir haben die Belegschaft gefragt, wie sie das sieht: Rund 60 Prozent haben erklärt, das sie vor allem Chancen sehen, nur ein kleiner Teil sieht vor allem Risiken, und ein weiterer Teil der Belegschaft sagt, dass kann man noch nicht beurteilen. Für uns als Arbeitnehmervertreter ist klar: Diese Übernahme kann eine große Erfolgsgeschichte werden, wenn man die Beschäftigten in diesem Prozess mitnimmt und ihnen Sicherheit gibt. Das ist die Botschaft des Wabco-Gesamtbetriebsrats: Wir brauchen Sicherheit für diesen Wandel. Deshalb wünschen wir uns die Aussage der Geschäftsführung, dass selbst wenn es zu Veränderungen kommt oder eine Stelle in einem bestimmten Bereich wegfällt, man eine andere, adäquate und sinnvolle Beschäftigung am gleichen Standort findet. Wir sehen gute Chancen, das auch hinzubekommen. Anders als bei anderen Übernahmen gibt es bei uns nur nur wenige Überschneidungen in den großen Bereichen der Produktion und Entwicklung.

Dudzik: Von allen Seiten wird gesagt, dass die Beschäftigten sich keine Sorgen machen müssen um ihre Arbeitsplätze. Uns bei der IG Metall ist aber klar, dass es bei solchen Integrationsprozessen immer zu Veränderungen kommt. Darum ist das Hauptaugenmerk von IG Metall und Betriebsräten, dass wir vorab erkennen, was da an Stolpersteinen drohen könnte, und das wir darauf vorbereitet sind.

„Das war unsere letzte Chance auf einen Bremsenhersteller“

ZF ist ja mit Abstand der mächtigere Partner und rund zehn Mal so groß wie Wabco. Wie wichtig ist für ZF diese Übernahme?

Dietrich: Im Nutzfahrzeugbereich begegnen sich hier zwei gleich große Partner auf Augenhöhe. Aus diesen beiden Playern wollen wir eine neue schlagkräftige Einheit schmieden. ZF und Wabco können dabei voneinander profitieren: Wir bekommen wechselseitig Zugriff auf neue Kunden oder neue Märkte, damit kann Mehrwert für beide Partner geschaffen werden. Wenn das funktioniert und wir die Erfolgsgeschichte schreiben, kann das mehr Arbeit, mehr Stellen und größere Marktmacht bedeuten. Zudem ist Wabco für uns die perfekte technologische Ergänzung: Bei ZF konnten wir bisher lediglich Pkw-Bremsen anbieten, mit Wabco haben wir dann auch die Lkw-Bremsen mit an Bord, die uns im Portfolio noch fehlten. Das war unsere letzte realistische Chance auf einen Bremsenhersteller, der finanzierbar ist. Davon gibt es nicht viele auf dem Markt.

Sieht man das bei Wabco genau so positiv?

Schäfer: Schon als das Übernahme-Gerücht erstmals 2017 aufkam und sich Anfang dieses Jahres herauskristallisierte, dass es dazu kommen wird, haben wir uns im Betriebsrat Gedanken gemacht, was kann passieren, wenn man gekauft wird. Wir sind kein Riesenunternehmen, aber ein sehr erfolgreiches, innovatives und profitables Unternehmen. Deshalb sind wir immer selbstbewusst in diese Sache reingegangen. Wir haben hervorragende Produkte und sind im Nutzfahrzeugbereich beim Thema Bremsen und Fahrzeugregelsysteme stark aufgestellt. Trotzdem können wir feststellen, wir brauchen diesen großen Partner ZF, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Aktuell stehen wir gut da – aber was ist 2030? Dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen mit Investitionen in Forschung und Entwicklung. Da wäre Wabco als eigenständiges Unternehmen sehr gefordert. Ich denke, wir hätten Schwierigkeiten bekommen, allein die nötigen Summen für Investitionen in Elektromobilität und Autonomes Fahren zu stemmen.

Insgesamt wird das Projekt von der Arbeitnehmerseite recht positiv aufgenommen.

Dudzik: Wir haben hier ja nicht die klassische Situation, dass ein Konkurrent einen Konkurrenten aufkauft und es zu den üblichen Rationalisierungsprozessen kommt. Hier passen wie bei einem Zahnrad die Teile perfekt zueinander, und es kann daraus was gutes entstehen.

Wie oft sprechen Sie als Arbeitnehmervertreter miteinander?

Schäfer: Wir sind regelmäßig über die IG Metall im Austausch. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit der beiden Betriebsräte für uns sehr wichtig, um das Projekt voranzubringen. Wir haben richtig Lust, das zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Egal, was da kommt, wir werden da gemeinsam durchgehen.

Dietrich: Wir kennen uns gut aus der IG Metall und sind da ähnlich geprägt. Das bedeutet, dass wir oft gar nicht so viel reden müssen, weil ein blindes Verständnis herrscht. Dennoch muss ich sagen, dass es vorbildlich ist, wie wir uns hier von Anfang an mit den Kollegen von Wabco ausgetauscht haben.

„Auch weiter muss man um Beschäftigung ringen.“

Oftmals treten bei Übernahmen Probleme auf beim Zusammenführen der verschiedenen Unternehmenskulturen. Rechnen Sie damit?

Schäfer: Nein, überhaupt nicht. Mit ZF haben wir einen neuen Eigentümer, der ein Stiftungskonzern ist und einer demokratischen Kontrolle unterliegt. Das ist ein Riesen-Unterschied etwa zu einem Investmentfonds, dem es immer nur um die maximale Rendite geht. Das zeigt im Übrigen, dass dieses Stiftungs-Modell mit nachhaltigem Wirtschaften funktionieren kann. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum unsere Belegschaft die Übernahme als richtigen Schritt bezeichnet hat. Wir sind froh und erleichtert, dass wir diese Option mit ZF haben. Natürlich wissen wir, dass damit nicht alle Probleme gelöst werden, da sind wir nicht naiv. Auch weiterhin muss man um Gelder, Investitionen und Beschäftigung ringen.

Wie gern hören Sie das?

Dietrich: ZF hat einen guten Ruf (lacht). Aber auch für uns ist Wabco in dieser Hinsicht eine interessante Ergänzung: Wabco ist im Metall-Tarif, es gibt eine starke Verankerung in Deutschland, etablierte Strukturen zur Mitbestimmung im Unternehmen und einen starken Betriebsrat. Das bereichert den Gesamtbetriebsrat von ZF. Das ist anders, als wenn man eine US-Firma mit völlig anderer Unternehmenskultur und ohne Verständnis der Mitbestimmung übernimmt, wie das bei uns auch schon der Fall war.

Wurden bei der Betriebsversammlung auch Bedenken von Beschäftigten gegen die Übernahme vorgebracht?

Schäfer: Wir konnten bei der Betriebsversammlung viel Aufklärung betreiben und Sorgen nehmen. Was die Leute im Moment mehr aufwühlt, ist die Tatsache, dass es bisher kein klares Bekenntnis des zentralen Managements zu den deutschen Standorten gibt. Das hat die Leute in den vergangenen Wochen sehr verunsichert. Wir sehen die industrielle Logik der Übernahme. Aber weder das Management von ZF noch von Wabco spricht im Augenblick Garantien für die deutschen Wabco-Standorte aus. Besonders in unserem Werk in Gronau mit 300 Beschäftigen macht man sich Sorgen, dass dort keine neuen Produkte ankommen, die auch künftig die Auslastung sichern. Und in Hannover hat die allgemeine Konjunkturschwäche dazu geführt, dass die Auftragseingänge um etwa zehn Prozent zurückgegangen sind. Deshalb haben wir auf der Betriebsversammlung die Forderung nach einer Standort- und Beschäftigungssicherung über vier Jahre bis 2023 aufgestellt. Diese soll für alle Werke in Deutschland ( Gronau, Hannover und Mannheim) und die 3300 Beschäftigten an diesen Standorten gelten. Mit dieser Maßnahme könnte man die Belegschaft durch diese unsicheren Zeiten bringen.

Haben die Auftragsrückgänge Auswirkungen auf die Beschäftigten?

Schäfer: Wir sind uns einig mit der Geschäftsführung, dass wir aktuell keine Stellen abbauen und auch nicht in großer Zahl Leiharbeiter abmelden wollen. Diese Vereinbarung gilt für sechs Monate, also ab November bis Ende April, und bezieht sich auf die rund 1200 Mitarbeiter in der Produktion in Hannover und Gronau. Wir wollen mit der Belegschaft in Hannover und Gronau durch diese Auftragsdelle durchmarschieren. Das ist kurzfristig gut und eine Reaktion auf die aktuelle Lage. Aber langfristig brauchen wir andere Sicherheiten.

Dudzik: Diese Vereinbarung könnte eine Leuchtturmfunktion für die Industrie in Hannover einnehmen. Es ist dem Wabco-Betriebsrat gelungen, mit dem Management ein Eckpunktepapier abzuschließen, dass keine weiteren Leiharbeiter abgemeldet werden, dass die Stammbelegschaft in den kommenden Monaten in eine sichere Zukunft guckt. So wird Mitbestimmung auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten gelebt.

„Gibt es am Ende wieder Licht?“

Bei ZF ist die Lager derzeit auch angespannt, der Halbjahresgewinn ist um 38 Prozent zurückgegangen. Gilt bei Ihnen ebenfalls eine Beschäftigungssicherung?

Dietrich: Wir haben in Friedrichshafen eine frühere Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung, die noch bis Ende 2022 läuft. Für ungefähr der Hälfte unserer Standorte haben wir entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Die waren in der Regel verbunden mit Lohneinbußen beziehungsweise dem Ausfall von Tariferhöhungen. Ansonsten stehen wir vor den gleichen Herausforderungen. Die entscheidende Frage, wenn man in den Tunnel fährt, ist ja, ob der Arbeitgeber dran glaubt, dass es am Ende wieder Licht gibt, sprich ob es wieder aufwärts geht. Die Delle, die wir derzeit erleben, kann ja übermorgen wieder vorbei sein, wenn US-Präsident Donald Trump sich mal wieder einkriegt. Im Nutzfahrzeugbereich sind wir optimistisch, dass das Geschäft bald wieder anspringt. Im Pkw-Bereich gibt es da mehr Zweifler.

Die weltweite Krise der Autoindustrie hinterlässt Spuren in der Zulieferbranche – ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Übernahme?

Dietrich: Das haben wir uns natürlich auch gefragt. In einer solchen Phase ist es eine hohe Beanspruchung, neue Schulden zu machen. Das ist aber alles sorgfältig durchgerechnet, wie bei einer schwäbischen Hausfrau.

Derzeit verunsichert nicht nur US-Präsident Trump die wirtschaftliche Lage, auch die Disruptoren E-Mobilität und Digitalisierung sind eine Herausforderung für die ganze Branche. Wie sehr leiden ZF und Wabco darunter?

Schäfer: Im Nutzfahrzeugbereich erleben wir mit der E-Mobilität nicht so einen brutalen Umbruch wie das im Pkw-Segment derzeit passiert. Wir sehen das vor allem als Chance, mit innovativen Produkten in den Markt zu kommen. Als Systemlieferant Wabco/ZF haben wir gute Chancen. Bei der Digitalisierung ist das komplexer – die betrifft zum einen die Produktwelt und zum anderen die Fertigungsprozesse. Bei Produkten sind wir gut aufgestellt. Bei den Fertigungsprozessen bin ich überzeugt, dass man die Herausforderungen im Rahmen einer vernünftigen Mitbestimmungskultur meistern kann. Wenn man körperlich anstrengende Tätigkeiten automatisieren kann, dann macht man das natürlich. Dann muss man aber die Mitarbeiter weiter qualifizieren. Wer seit 30 Jahren bei Wabco arbeitet, der weiß, dass er in all der Zeit immer wieder neue Dinge lernen musste. Wenn man die Wertschätzung für die eigene Leistung spürt, dann geht man diesen Weg auch mit. Wenn man das nicht spürt, machen viele Dienst nach Vorschrift – und das können wir uns nicht erlauben.

Welche Unterstützung für die Branche erwarten Sie in dieser Transformationsphase von der Politik?

Dudzik: Die IG Metall hat es glücklicherweise mit ihrer Großdemonstration im Sommer geschafft, das Thema in die Öffentlichkeit zu holen. Jetzt wird auch in der Politik, darüber debattiert. Damit ist schon viel gewonnen. Wenn sich durch die Transformation viele Arbeitsplätze verändern werden, brauchen wir mehr Sicherheit für die Beschäftigten. Dies gilt insbesondere für die Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Den Großteil der Hausaufgaben müssen wir als Gewerkschaft und Betriebsräte allerdings selber machen, mit Vereinbarungen und Abmachungen in den einzelnen Unternehmen.

Schäfer: Ich halte es für wichtig, dass der Staat weiterhin seine Investitionstätigkeit in Infrastruktur hoch hält, damit die Binnenkonjunktur in dieser heiklen Phase in Schwung bleibt.

Dietrich: Ich würde mir von der Politik eine Versachlichung der Antriebsdebatte und mehr Technologieoffenheit wünschen. Alles, wo Diesel draufsteht, ist derzeit schwierig zu diskutieren. Dabei sind die modernen Dieselantriebe extrem sauber und effizient. Ich plädiere nicht dafür, so viel Schadstoffe wie möglich zu produzieren. Aber allein mit der E-Mobilität wird man nicht das Klima retten.

Von INKEN HÄGERMANN