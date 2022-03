Hannover

Hannover will die Digitalisierung an Schulen voranbringen – nicht nur angesichts neuer Herausforderungen in Sachen Distanzlernen. Noch aber fehlt es an vielen Lehranstalten an der grundlegenden Voraussetzung: an funktionierenden WLAN-Verbindungen. Nun zieht sich der Ausbau an 75 hannoverschen Schulen offenbar weiter in die Länge. Der Grund: Lokale IT-Firmen beklagen abermals Fehler der Stadt Hannover bei der Ausschreibung – denkbar, dass die Stadt erneut nachbessern muss. Der Zeitplan, den sich die Stadt für den WLAN-Ausbau gesteckt hat, wäre dann wohl kaum noch zu halten.

Doch worum geht es eigentlich?

Im Dezember 2020 war beschlossen worden, dass alle 99 Schulen in Hannover bis Ende 2022 zumindest ein Basis-WLAN erhalten sollen. Einige Schulen sind als Modellschulen bereits voll ausgestattet worden, bei anderen ist das WLAN im Zuge von Baumaßnahmen eingerichtet worden. Für die restlichen 75 Schulen hatte der Schulausschuss der Stadt Ende Januar beschlossen, die Frist für den Ausbau um drei Monate nach hinten zu verlegen – auf Ende März 2023. Begründung: Lieferengpässe für diverse Geräte.

Lokale IT-Dienstleister kritisieren Ausschreibung

Lokale IT-Dienstleister machen aber auch die Stadt für die Verzögerung verantwortlich – genauer gesagt: Sie kritisieren das Vergabeverfahren. Zwar ist die Ausschreibung für die Auftragsvergabe inzwischen veröffentlicht worden. Doch die hannoverschen Firmen fühlen sich weiterhin gezielt ausgebootet. In einer Beschwerde, mit der sie sich auch an die HAZ gewendet haben, heißt es: Wieder sei die Ausschreibung so auf ein einziges System, das des Netzwerkherstellers Juniper, zugeschnitten, dass nur wenige IT-Dienstleister den Zuschlag erhalten könnten. Und diese seien allesamt nicht in der Region ansässig.

Das aber hätte gravierende Auswirkungen auf den Schulalltag. Schon jetzt berichten Schüler aus Hannover, dass Lehrkräfte teils wochenlang nichts an die Tafel schreiben könnten, wenn die digitalen Geräte kaputt seien. Schließlich sei in solchen Fällen eine schnelle lokale Hilfe nicht möglich.

Wenn digitale Tafeln lange ausfallen und Kreidetafeln abgebaut sind, können Lehrer nichts mehr an die Tafel schreiben. Eine ortsansässige Wartungsfirma könnte da von Vorteil sein. Quelle: Uli Deck

„Die Ausschreibung ähnelt sehr der ersten Variante vom vergangenen Jahr“, sagt Marc Peters vom IT-Dienstleister Comnet aus Hannover. Es sei unerklärlich, wieso die Stadt für „minimale Änderungen“ in der Ausschreibung fünf Monate benötigt habe. Im Sommer 2021 war die erste Ausschreibung wegen eines Formfehlers zurückgezogen worden. Schon damals war bemängelt worden, dass die Ausschreibung nicht hersteller- und produktneutral gewesen sei.

Jens von Klitzing-Seiß von Frederix-Hotspot, einem weiteren IT-Dienstleister aus Hannover, wundert sich ebenfalls über die technischen Vorgaben, die nach seiner Einschätzung gar nicht spezifisch auf Schulen zugeschnitten sind.

Stadt weist Vorwürfe zurück

Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass das Verfahren ganz auf den Netzwerkhersteller Juniper zugeschnitten sei. Die Stadt weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Ausschreibung sei produktneutral, sagt Sprecherin Susanne Stroppe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den 75 Schulen müssen insgesamt noch rund 2000 WLAN-Systeme installiert werden. Das Auftragsvolumen umfasst 4,5 Millionen Euro. Der Digitalausbau würde viel schneller gehen, würde es nicht einen Gesamtauftrag für alle Schulen, sondern mehrere kleinere Aufträge für einzelne Schulen geben, ist von Klitzing-Seiß überzeugt. Dann könnten sich mehrere regionale Anbieter zusammentun, und jedes Unternehmen könnte zehn bis 15 Schulen übernehmen.

Die Stadt Hannover ist zuversichtlich, dass sie im Sommer den Auftrag vergeben kann und im nächsten Frühjahr tatsächlich der WLAN-Ausbau steht.