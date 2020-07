Hannover

Über 33 Millionen Euro für die Digitalisierung ihrer Schulen, gut 18 Millionen Euro für das Bildungszentrum für Berufsschulen am Waterlooplatz, dazu umfängliche Brandschutzmaßnahmen an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Neustadt und Burgdorf im zweistelligen Millionenbereich – die Region Hannover geht bei Investitionen in ihren Schulen in den kommenden Jahren in die Vollen. Am Dienstag hat sie im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport einen Überblick ihrer größten Maßnahmen gegeben.

An erster Stelle steht dabei der Medienentwicklungsplan, die Region will in den kommenden fünf Jahren über 33 Millionen Euro in die Digitalisierung ihrer Schulen investieren: Berufs- und Förderschulen, Abendgymnasium und Hannover Kolleg bekommen unter anderem leistungsfähige Datenleitungen, W-Lan, Tablets und Computer sowie moderne Präsentationstechnik. Etwa zehn Millionen Euro erhält die Region dafür im Rahmen des Digital-Pakts vom Land und vom Bund, den Rest finanziert sie. Den Medienentwicklungsplan hatte die Behörde schon vor der Corona-Krise mit einem Bremer Institut für Informationsmanagement, mit Schulen und dem Medienzentrum der Region entwickelt. Viele Schulen in Trägerschaft der Region sind bereits gut ausgestattet, an den meisten Standorten fehlt es aber an einem leistungsfähigen W-Lan.

Mehr als 11.000 Tablets und Rechner für die Schulen geplant

Weiterer Schritt: In ihren Schulen schafft die Region für mehr als neun Millionen über über 11.000 Tablets und Rechner an. „Durch ein leistungsfähiges W-Lan möchten wir es den Schülern ermöglichen, sich mit eigenen Geräten in die gesicherten Schulnetze einzuwählen und schulübergreifende Lernplattformen nutzen zu können. Das ermöglicht flexibles und projektorientiertes Arbeiten“, so Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Neustadt und Burgdorf sollen bereits ab Sommer im Rahmen umfangreicher Baumaßnahmen die notwendige Netzverkabelung für ein vollflächiges W-Lan-Netz erhalten. Rund 6,5 Millionen Euro sind außerdem für moderne Präsentationstechnik in verschiedenen Schulen eingeplant.

Für die Betreuung der IT-Infrastruktur an ihren Schulen schafft die Region Hannover 27 Arbeitsplätze, hierfür hat sie zusätzlich jährlich 1,5 Millionen Euro veranschlagt. In einem gesonderten Programm organisiert die Region außerdem den Breitbandausbau an allen Schulen in der Region, die noch unterversorgt sind. Für insgesamt rund 6,2 Millionen Euro sollen 124 Schulstandorte – unabhängig ihrer Trägerschaft – an das schnelle Internet angeschlossen werden. Zurzeit läuft die Ausschreibung, Ende 2021 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Bund und Land tragen drei Viertel der Kosten, die Region die übrigen gut 1,5 Millionen Euro.

Container-Unterricht an der BBS Burgdorf ab Herbst 2023

Die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen an der BBS Burgdorf bieten der Region Gelegenheit, die umfassende Verkabelung für ein flächendeckendes W-Lan in allen Unterrichtsräumen mit einzubauen – Schüler sollen sich dann auch mit eigenen Geräten in das Schulnetz einwählen können. Elf Bauabschnitte sind geplant, der Schulbetrieb wird nicht beeinträchtigt. Insgesamt liegen Kosten der Modernisierung bei rund drei Millionen Euro. Start der Baumaßnahmen ist im Juli 2020, die Fertigstellung mit allen Brandschutzmaßnahmen ist für 2023 vorgesehen. Bei der BBS in Neustadt hat die Region kann 13,5 Millionen Euro veranschlagt, die ebenfalls für die Erneuerung des Brandschutzes insklusiver neuer Rettungswege und leistungsstarkem W-Lan vorgesehen sind. Die Arbeiten finden in zwölf Abschnitten statt, los geht’s ab 2021, Fertigstellung ist 2026. Ab dem ersten Halbjahr 2023 weichen die Schüler für etwa zwei Jahre in eine Containeranlage mit sechs Klassenräumen aus.

Bereits gebaut wird am neuen Berufsschulcampus am Waterlooplatz in Hannover, wo ein integriertes Bildungszentrum für die drei Schulzweige Metall- und Elektrotechnik, Berufe am Bau sowie Lebensmittelhandwerk und Gastronomie entsteht. Dort werden außerdem Schüler einer sogenannten Einstiegsschule unterrichtet, die individuelle Förderung brauchen und später auf eine duale Ausbildung in einem der drei Bereiche am Waterlooplatz vorbereitet werden. Die BBS ME (Metall- und Elektrotechnik, BBS 3 (Berufe am Bau) und die BBS 2 (Lebensmittelhandwerk und Gastronomie) sind dann alle am neuen Bildungszentrum für Berufsschulen versammelt.

Berufsschulcampus soll im Herbst 2021 fertig sein

Das viergeschossige, barrierefreie und 15 Meter hohe Gebäude in Passivhausbauweise und mit Photovoltaikanlage ist baulich als Dreieck konzipiert und besitzt im Zentrum ein offenes Atrium. Lichtkuppeln in der Dachkonstruktion sorgen für natürliches Licht, bis auf das Untergeschoss sind alle Geschosse über das Atrium verbunden. Der Bau orientiert sich mit seiner hellen Klinkerfassade an den denkmalgeschützten Gebäuden der Umgebung sowie der Hannah-Arendt-Schule. Insgesamt bietet der Neubau auf 5.100 Quadratmetern Platz für die Werkstätten, Theorie- und Teamräume sowie für die Umkleiden und Lagerräume der verschiedenen Ausbildungsschwerpunkte Metall-, Kfz- und Elektrotechnik, Bau, Farbe, Holz und Raumgestaltung sowie Nahrungsmitteltechnik und Gastronomie. Im Erdgeschoss gibt es Büroräume, im zweiten Obergeschoss ist der Verwaltungsbereich mit Lehrerzimmer, Theorieräumen und einem Inklusionsraum angeordnet. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 geplant.

