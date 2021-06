Hannover

Ökologisches Gärtnern, integratives Miteinander und mehr Artenvielfalt: Die ehemalige Kleingartenalage „Im Othfelde“ (Vahrenwald) soll für viel Geld zu dem ökologischen Kleingartenpark „Friedenauer Vielfalt“ umgestaltet werden. Jetzt wurde der erste Spatenstich in der verlassenem Uraltanlage gesetzt. Doch der Bau sorgt auch für Irritationen.

Es ist ein Modellprojekt von Stadt und Kleingärtnern: Auf einer Fläche von circa 11.000 Quadratmetern sollen bis 2023 37 Kleingarten-Parzellen entstehen, die von großzügigen Frei- und Gemeinschaftsflächen umgeben sein werden. 850.000 Euro zahlt die Stadt dafür, die Sparkasse Hannover schießt 24.000 Euro als Spende dazu. Trennende Tore werde man hier vergeblich suchen. Neben dem ökologischen Gärtnern soll vor allem das soziale Miteinander nicht zu kurz kommen.

„Kleingärtnerisches Vorzeigeprojekt“

Und auch die Biodiversität nicht: „Mit dem Projekt entsteht ein Modell, das stadtübergreifend als Aushängeschild für neue Kleingarten- und Lebensformen steht“, sagt Ulrich Prote, Fachbereichsleiter Umwelt der Stadt. Die „Friedenauer Vielfalt“ werde ein Teil sein des ökologischen Stadtumbaus hin zu mehr Klima- und Artenschutz und – durch den Fokus auf die Produktion eigener Lebensmittel, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit – „ein kleingärtnerisches Vorzeigeprojekt mit überregionaler Bedeutung“, so Prote.

Ein hoher Anteil ökologisch wertvoller Gemeinschaftsflächen wird durch die Gärtnernden gemeinsam gepflegt. Nicht nur die Natur soll davon profitieren, sondern auch der Mensch: Stadt und Kleingärtnerverband versprechen sich „inklusive Gemeinschaften“, die Vorbildcharakter auch für andere Kleingartenvereine haben können.

Auf dem Papier: So soll der Kleingartenpark „Im Othfelde“ einmal aussehen. Quelle: Kutter

Bio-Dünger, Regenwasser und deutlich kleinere Parzellen

Interessenten für die neuen Parzellen im ersten Bauabschnitt können sich ab Frühjahr 2022 für die Pacht eines Gartens beim Bezirksverband der Kleingärtner Hannover e.V. bewerben. Biologischem Dünger sollten sie gegenüber nicht abgeneigt sein, zur Bewässerung soll ausschließlich Regenwasser genutzt werden. „Im Vordergrund stehen Mensch und Natur in ihrer Vielfalt“, sagt Reinhard Martinsen vom Kleingärtner-Bezirksverband Hannover.

Innovativ ist der Kleingartenverein aber auch der Form nach: So sollen Kleingartenschollen in der Größe von circa 180 Quadratmetern – und somit kleinere Parzellen als sonst im Stadtgebiet üblich – angelegt werden. Zum Vergleich: Das Bundeskleingartengesetz hat eine Richtgröße von bis zu 400 Quadratmetern verankert. Die Gemeinschaftsflächen in dem Projektgebiet nehmen dafür mit etwa 24 Prozent einen größeren Anteil an der Gesamtfläche ein und bieten in ihrer Funktion Raum für Erholung und Naturbeobachtung. „Dies ist auch eine Anpassung an die veränderten Bedürfnisse der Stadtgesellschaft“, so Prote. Weniger Zeit aufgrund von Job und geänderten Freizeitverhalten. „Eine Tendenz zu kleineren Gärten lässt sich allgemein erkennen“, so Prote.

Eine offene Gesellschaft ist „Im Othfelde“ auch vom Wegenetz her vom Landschaftsarchitekturbüro „Gruppe Freiraumplanung“geplant: Vorhandene Grünstrukturen werden verzahnt, die Anlage wird durch Erschließungswege zum öffentlichen Straßenraum hin geöffnet und soll so für alle Bürger als Ort des Naturerlebens offen stehen.

Paradox: Stadt schließt Kleingartenkolonie in Nachbarschaft

Gibt den Schlüssel nicht ab: Peter Hutschenreiter von der Kolonie Friedenau in direkter Nachbarschaft der neu entstehenden Gärten. Ihm wurde zugunsten von Gewerbeflächen gekündigt. Quelle: Christian Behrens

Nicht mehr offen stehen dagegen den ehemaligen Kleingärtnern ihre Parzellen etwa ein Kilometer östlich der neu entstehenden Anlage. Die 18 Parzellen kleine Hainholzer Kolonie dort musste bis November 2020 geräumt werden, damit aus dem Grünland ein Radweg und eine Gewerbefläche wird. Abstruserweise hieß die gekündigte Kolonie ebenfalls „Friedenau“.

„Es ist schon paradox“, sagt Peter Hutschenreiter, einer der Gärtner aus dem ehemaligen „Friedenau“, der sich mit allen Mitteln gegen den Rauswurf durch die Stadt gewehrt hat. „Da wird eine neue Kolonie angelegt, um in der Stadt die grüne Vielfalt zu fördern – und bei uns wird eine Anlage mit alter Flora und Fauna vernichtet für Gewerbeflächen.“

Den Schlüssel zu seinem Gartenhäuschen hat er noch nicht abgegeben, gegen eine Räumungsklage hat sein Anwalt Widerspruch eingelegt. „Die zweiwöchige Frist, auf den Widerspruch zu reagieren, hat die Stadt verstreichen lassen“, sagt Hutschenreiter. „Erst hat man es eilig, uns dort hinaus zu bekommen – und jetzt passiert nichts mehr. Wie gesagt: Paradox.“

Von Simon Polreich