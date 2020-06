Vorsicht mit den Vorurteilen zu Polizeigewalt

Hannover

In Zeiten, in denen die physischen Bewegungsmöglichkeiten an Grenzen stoßen, Kontaktverbote unser Leben lenken, sucht sich der Geist eigene Wege. Das bietet tolle Möglichkeiten, kann aber auch schnell an Grenzen stoßen. Besonders, wenn man sich von Vorurteilen nicht lösen kann. Und so verfangen sich viele in Verschwörungstheorien oder bauen Feindbilder aus.

Der Geist darf sich nicht vergaloppieren

Als Polizist hat man es da doppelt schwer. Zum einen soll man die für viele als nervig empfundenen Corona-Maßnahmen überwachen. Zum anderen steht man wegen der Vorfälle von Polizeigewalt in den USA auch hierzulande unter Beobachtung. Viele, die sich schon immer gegängelt fühlten, sehen sich jetzt bestätigt. „ Polizei? Alles Rassisten!“ Vorurteile machen das Leben so schön einfach. Das gilt auch für die andere Seite: Nicht jeder, der eine Regel missachtet, ist ein Verbrecher. Wer eine linke Meinung vertritt, kann dennoch für den Rechtsstaat sein. Und eine Uniform bedeuten eben auch mehr Verantwortung – weil man sich in den Dienst aller stellt.

Anzeige

Was hilft? Eine aufgebrachte Meute, die Polizisten bedrängt oder falsch verstandener Korpsgeist bei den Ordnungshütern jedenfalls nicht. Mehr Respekt würde viel bringen. Und aufpassen, dass sich der eigene Geist nicht vergaloppiert: Ist das wirklich meine Meinung – oder nur ein doofes Vorurteil?

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie dazu:

Pöbeleien gegen Polizei in Hannover: Das sagt der Experte

Von harald thiel