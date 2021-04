Hannover

Der April, der macht was er will – und das bekamen am Dienstagmorgen Autofahrer in und um Hannover zu spüren. Zu zahlreichen Glätteunfällen kam es aufgrund des plötzlichen und heftigen Schneefalls in der Region.

Insgesamt 55 Unfälle zählte die Polizei in der Zeit von morgens bis mittags in der Region und Stadtgebiet. „Witterungsbedingt ein deutlich erhöhtes Unfallaufkommen“, so ein Sprecher der Polizei. Sieben Menschen verletzten sich bei den Zusammenstößen – zum Glück aber nur leicht.

Besonders heftig erwischte es einen 30-jährigen Fahrer auf der A352 in Langenhagen, die am frühen Morgen unter einer Schneedecke lag. Der Fahrer war mit seiner Mercedes C-Klasse gegen 5.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kaltenweide und Flughafen in Fahrtrichtung Dortmund von der glatten Fahrbahn abgekommen. Das Auto rutschte in einen Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Auch in den nächsten Tagen Glatteis möglich

Die alarmierte Polizei musste den Fahrer aus dem Autowrack bergen. Nach Auskunft von Kaltenweides Feuerwehrsprecher Michael Dankowsky hatte der 30-Jährige nach einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung des verletzten Fahrers. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde abgesichert, die Fahrbahn für die Einsatzdauer von der Polizei halbseitig gesperrt.

Der überraschende Wintereinbruch nach dem Osterwochenende dürfte auch in den nächsten Tagen immer wieder für schwierige Straßenverhältnisse und Glätte sorgen können. Auch am Mittwoch und Donnerstag sind frostige Nächte zu erwarten. Erst zum Wochenende hin wird es etwas milder.

Von Simon Polreich und Sven Warnecke