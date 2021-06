Hannover

„Unfassbar viel Erfahrung“ – das sagt OB Belit Onay über eine Frau, die er als neue Wirtschafts- und Umweltdezernentin vorschlägt. Anja Ritschel steht am 15. Juli im Rat zur Wahl. Die gebürtige Nürnbergerin soll Nachfolgerin von Sabine Tegtmeyer-Dette werden.

Die 55-Jährige, die in Döhren lebt, war zuvor Umweltdezernentin (seit 2008) und seit 2016 auch Erste Beigeordnete, also Vertreterin des Oberbürgermeisters, in Bielefeld. Dort ließ sie sich im September entlassen. Wenn sie über den Grund spricht, bricht noch immer ihre Stimme. „Vor zwei Jahren erkrankte mein Mann an einem Hirntumor.“

Auf Pension verzichtet

Aus Hannover holte sie den Partner nach Bielefeld, ließ sich erst mal für sechs Monate beurlauben, verlängerte noch mal um sechs Monate. Da war schon ein Hospiz für ihn nötig. „Wir gehen den Weg gemeinsam zu Ende“, hätten sie beschlossen, sagt Ritschel. Also Bitte um Entlassung bei der Stadt Bielefeld, Verzicht auf die Beamtenpension. Drei Monate später, im Dezember, starb ihr Mann.

Zur Galerie Am 15. Juli soll Anja Ritschel als Dezernentin gewählt werden. OB Belit Onay stellte die Kandidatin am Freitag vor.

„Ich habe meine Zelte in Bielefeld abgebrochen und während des Umzugs die Stellenausschreibung entdeckt“, sagt sie. „Das ist eine großartige Chance, neu einzusteigen.“ Obwohl – so neu ist es nicht. Ritschel, studierte Ingenieurin für Landschafts- und Freiraumplanung, hatte vor dem Wechsel in Bielefeld den Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz bei der Stadt geleitet. Von 1998 bis 2000 war sie Geschäftsführerin der Grünen-Ratsfraktion gewesen, anschließend persönliche Referentin des damaligen Umweltdezernenten Hans Mönninghoff.

“Gern für Lieblingsstadt wirken“

„Ich würde gern für meine Lieblingsstadt wirken“, wirbt die Kandidatin um Stimmen im Rat. Der Bereich Wirtschaft, das gibt sie zu, sei für sie ein neues Thema. „Aber ich glaube, dass ich sehr schnell gut einsteigen kann.“

Nachhaltige Stadtentwicklung versteht Ritschel am Kompass für ihre Arbeit. „Genau richtig“, findet Onay. „Wir stehen vor einer immensen Transformation der Wirtschaft. Klimaschutz, Digitalisierung und Vernetzung sind auch da die Zukunftsthemen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein „Hoppla, jetzt komme ich“

„100 Gespräche in den ersten 100 Tagen“ hatte sich einst Mönninghoff zum Einstieg vorgenommen. Ritschel knüpft da an. Die Einstellung „Hoppla, jetzt komme ich aus Bielefeld, ist nicht mein Ding.“ Innenstadtdialog und Gewerbeflächenmonitoring seien Aufgaben, die auf sie zukommen.

In der Ratssitzung am 15. Juli wird der Oberbürgermeister Sabine Tegtmeyer-Dette in den Ruhestand verabschieden. Sie stellte sich nicht zur Wiederwahl. Stadtkämmerer Axel von der Ohe soll zum Ersten Stadtrat und Ritschel als Dezernentin gewählt werden. Schon zum 1. September könnte sie ihr Amt antreten.

Kritik von der Opposition

Während die Grünen im Rat Ritschel als „die perfekte Wahl“ sehen („Ihre große Verwaltungserfahrung, ihre herausragende Fachkompetenz, ihre Kenntnis der Stadt und ihre besonnene Arbeitsweise werden Hannovers Rathaus sehr bereichern sowie die große Lücke, die Sabine Tegtmeyer-Dette hinterlassen wird, füllen können), kommt Kritik von der Opposition – vor allem Wegen Onays Kommunikationsstil. Erst kurz vor der öffentlichen Vorstellung hatte der OB sie informiert. „geht gar nicht“, sagt Julian Klippert von der „Fraktion“.

Die CDU, die gern selbst den Wirtschaftsdezernenten gestellt hätte, reagierte verschnupft. Fraktionschef Jens Seidel wirft dem OB vor, die Chance einer wirtschaftspolitischen Schwerpunktsetzung zu vertun: „.Der große Wurf ist der Vorschlag folglich nicht.“ Einmal mehr komme „grüne Ideologie zu Tage, die Wirtschaft scheinbar nicht so wichtig nimmt, obwohl ohne diese weder die großen Zukunftsfragen gelöst, noch all das erhalten werden kann, was Hannover so lebenswert macht“.

Von Vera König