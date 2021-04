Vorgetäuschtes Verbrechen: Geldstrafe gegen Annika T. rechtskräftig

Hannover

Annika T. (32), die im Januar die Polizei genarrt und am Mittellandkanal in Seelze ein Verbrechen vorgetäuscht hatte, ist jetzt rechtskräftig verurteilt. Demnach muss die junge Mutter, Prostituierte und Domina, nun 1800 Geldstrafe zahlen, weil sie am Telefon so getan hatte, als würde ihr Gewalt angetan. Tatsächlich hatte sich die 32-Jährige aber nach Berlin abgesetzt, ihren Ehemann und ihre beiden Kinder (2, 4) daheim zurückgelassen.

Annika T.

Das Amtsgericht Hannover hatte ein schriftliches Urteil (Strafbefehl) gegen Annika T. erlassen, weil sie am 10. Januar bei der Polizei in Seelze über die Amtsleitung angerufen und am Telefon vorgetäuscht hatte, sie würde gerade einem Gewaltverbrechen zum Opfer fallen. Danach verschwand sie fast eine Woche – und tauchte dann wohlbehalten in Berlin wieder auf.

Annika T. hat offenbar das Unrecht ihres Handelns eingesehen. „Gegen den Strafbefehl wurde kein Einspruch eingelegt, er ist nun rechtskräftig“, sagt Amtsgerichtssprecher Koray Freudenberg. 180 Tagessätze wurden gegen die 32-Jährige verhängt. Aufgrund der Höhe wird die Verurteilung fortan im polizeilichen Führungszeugnis der 32-Jährigen auftauchen.

1800 Euro muss Annika T. wegen der Straftat zahlen. Deutlich teurer dürfte allerdings das werden, was die Polizeidirektion Hannover gedenkt, von ihr einzufordern: Die Kosten für den Einsatz am 10. Januar. Ein Sprecher hatte gegenüber der NP erklärt, dass die Behörde ihr die maximale Summe – 10.000 Euro – für die unnötige Suche nach ihr in Rechnung stellen wolle. An dem Einsatz beteiligt waren zahlreiche Beamte und Streifenwagen, ein Hund und der Polizeihubschrauber „Phoenix“.

Von Britta Mahrholz