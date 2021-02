Hannover

Die Politik im Bezirksrat Mitte hatte noch Beratungsbedarf. Sie vertagte auf Wunsch der CDU am Montag die finale Entscheidung über die Umbenennung der Hindenburgstraße im Zooviertel. Das Kartenprogramm auf dem iPhone von Apple hat diesen Beratungsbedarf allerdings offenbar nicht mehr. Bereits vor der Sitzung am Montag war die Hindenburgstraße dort als Loebensteinstraße ausgewiesen worden. Das ist der Name, den die rot-grüne Mehrheit im Gremium bevorzugt, allerdings noch nicht endgültig beschlossen hat.

Kurios: Auch wer im iPhone gezielt die Hindenburgstraße sucht, wird bereits zur Loebensteinstraße weitergeleitet. Andere Kartenprogramme hingegen verwenden weiter den bisherigen Namen der Straße, die künftig nach dem von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Mädchen Lotte-Lore Loebenstein heißen soll, das dort früher selbst gelebt hat.

Bürgerinitiative will gegen Umbenennung klagen

Zwar gibt es dafür bereits einen Beschluss. Bevor diese jedoch umbenannt werden kann, mussten noch einmal die betroffenen Anwohner befragt werden. Danach muss noch einmal die Politik im Bezirksrat abstimmen. Erst dann dürfte die Stadt tatsächlich die Straßenschilder austauschen. Wegen der Vertagung wird es nun wohl erst in der Sitzung im März zum entscheidenden und dann wohl auch letzten Beschluss kommen.

Eine Bürgerinitiative hat jedoch bereits Widerstand angekündigt. Sie will gegen die Umbenennung der Straße klagen und führt als Grund unter anderem die hohen Kosten an, die auf die Anlieger zukommen. „Eine Namensänderung würden wir wegen der Kosten vor die ordentlichen Gerichte bringen und von den Verwaltungsgerichten aufheben lassen, und dafür notfalls auch höhere Instanzen anrufen“, kündigt Ludwig Meyer an, der der Bürgerinitiative angehört.

SPD-Fraktionschef Michael Sandow warf der CDU „Verzögerungstaktik“ vor, weil sie die Entscheidung vertagt hatte. Diese stelle sich „schützend vor einen Kriegsverbrecher“. Paul von Hindenburg habe in seiner Funktion als Reichspräsident „dem Mord und Totschlag der braunen Horden Tür und Tor geöffnet“.

Von Christian Bohnenkamp