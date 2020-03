Vor den Augen der Polizei: Fahrer türmt nach Unfall

Hannover

Unfallflucht in Herrenhausen – und die Polizei guckt zu: Beamte des Kommissariats Stöcken haben am Sonnabend einen Mann (29) beobachtet, der beim Einparken ein fremdes Auto beschädigte. Als der 29-Jährige türmte, stoppten ihn die Polizisten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Beamten gegen 7 Uhr am Sonnabend auf der Herrenhäuser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Meldaustraße hielt vor ihnen ein Renault Kadjar an, um rückwärts in eine Parklücke zu fahren.

Einparken am Halteplatz für Taxen

Weil es sich dabei um einen Halteplatz für Taxen handelte, wollten die Beamten den Fahrer auf sein Fehlverhalten ansprechen. Jedoch setzte der Mann zunächst seinen Einparkvorgang fort. Dumm gelaufen: Vor den Augen der Polizisten stieß er mit seinem Wagen gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes C 180.

Noch bevor die beiden Ordnungshüter aussteigen konnten, türmte der Unfallverursacher. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Fahrer bestreitet Unfall

Nach kurzer Zeit stellten sie den Hannoveraner. Er bestritt, Verursacher des Unfalls gewesen zu sein. Bei dem Gespräch stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Mann fest.

Ein Test ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 29-Jährige musste mit zur Wache, damit ihm ein Arzt eine Blutprobe entnehmen konnte. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Hannoveraner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der 29-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von Britta Mahrholz