Bei einer Pressekonferenz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen ( GEW) am Dienstag hat GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth ihre Forderungen an Landesregierung und Kultusministerium vor dem Schulstart am Donnerstag nochmals unterstrichen: Mehr Stellen und Geld für Niedersachsens Schulen. Während der Wirtschaft mit einem umfassenden Rettungsschirm geholfen werde, fehle dieser für den Bildungsbereich. „Corona zeigt die Versäumnisse wie durch ein Brennglas.“ Pooths deutlicher Appell an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD): „Es braucht umgehend eine Investitionsoffensive, damit das System Schule auf künftige Krisen vorbereitet werden kann.“

Derweil sprach sich die GEW-Landesvorsitzende gegen das Tragen von Masken im Unterricht aus. „Die Stimme und die Mimik sind das Werkzeug der Lehrkraft.“ Zur Kommunikation gehöre ein „offenes Gesicht“. Es sei weiter umstritten, ob Alltagsmasken im Unterricht die Gefahr eindämmen würden – auf Fluren und Gängen sei es wegen potenziell fehlender Mindestabstände ein gutes Mittel. Generell sei regelmäßiges Händewaschen aber „das A und O“.

„Schüler brauchen Zeit und Flexibilität “

Bezüglich des Schulstarts sei sich Pooth mit Landesregierung und Kultusministerium einig, dass „so viel Präsenzunterricht wie möglich“ wichtig sei. Denn im Unterricht würden Soft-Skills vermittelt, die über den Unterricht am Computer oder Tablet fehlen würden. „Digitale Endgeräte sind nur Hilfs- und kein Allheilmittel“. Dennoch gehören diese inzwischen zum Unterricht dazu. Weil viele Lehrer jedoch mit Privatgeräten arbeiten würden, fordert die GEW Dienstgeräte für Schulbeschäftigte.

Pooth warnte darüber hinaus, die Schüler zur Einordnung des Leistungsstands direkt mit Tests zu überprüfen. „Schulen und Schüler brauchen Zeit und Flexibilität, um sich an einen neuen Schulalltag anzupassen.“ Denn: Viele Kinder würden durch die Auswirkungen der Pandemie „deutlich belasteter“ in die Schulen zurückkommen, sich zunächst auch erst wieder an die Größe der eigenen Klasse gewöhnen müssen. Daher sei es ein falscher Start, den Schülern den verpassten Lehrstoff „einzutrichtern“. Dieser könne ohnehin nicht ganz aufgeholt werden.

„Wir brauchen eher 105 bis 107 Prozent“ Unterrichtsversorgung

Doch auch den Lehrkräften droht weitere Mehrbelastung, klagt Pooth: Von 2338 ausgeschriebenen Stellen für Lehrkräfte, hätten mehr als 10 Prozent nicht besetzt werden können – speziell an Haupt-, Real- und Oberschulen. Bereits vor den Sommerferien hatte die GEW gewarnt, dass Hunderte Lehrkräfte zum Schulstart fehlen könnten. Die GEW-Landesvorsitzende fühlt sich bestätigt und macht deutlich: „Tatsächlich wären rund 2800 Stellenausschreibungen notwendig gewesen, um den echten Bedarf auszuweisen.“ Generell brauche es mehr Personal im Bildungssystem: „Damit wurde schon viel zu lange gewartet, das fällt uns jetzt auf die Füße.“ Dies gelte auch für pädagogische Fachkräfte, die in Zwangsteilzeit von 80 Prozent gearbeitet hatten. Für diese fordert Pooth 500 Vollzeitstellen als Sofortmaßnahme.

Denn fehlendes Personal sorge vornehmlich für Probleme bei der Unterrichtsversorgung. Die angestrebten 100 Prozent des Kultusministeriums würden dabei nicht ausreichen: „Wir brauchen eher 105 bis 107 Prozent, um auch Krankheitsausfälle kompensieren zu können“, so Pooth. Bezüglich der Unterrichtsversorgung zum anstehenden Schulstart beschwichtigt die GEW-Landesvorsitzende jedoch und relativiert anfängliche Befürchtungen: „Nach unseren Erkenntnissen, werden nur sechs Prozent des Schulpersonals zu Hause bleiben, weil sie zur Risikogruppe gehören.“

60 Prozent hat Sorge um Gesundheit

Dabei bezieht sie sich auf eine GEW-Umfrage unter Schulbeschäftigten vom Juli. Demnach hätten 17 Prozent der Beschäftigten Vorerkrankungen und damit ein Anrecht auf Homeoffice. Dass fast zwei Drittel der Befragten dennoch in die Schule gehen wollen, zeuge von „hoher Motivation“, so Pooth. Dies belege auch das Ergebnis, dass 89,5 Prozent der Teilnehmer ihre Arbeit gerne machen, obwohl sich nach Einschätzung der Lehrenden der Arbeitsaufwand verglichen zur Zeit vor Corona vergrößert habe.

„Erschreckt“ zeigte sich Pooth dagegen, dass 29 Prozent der Befragten angaben, dass an Schulen immer noch ein Mangel an Waschbecken, Seife und Einmal-Handtüchern herrsche. Im Mai sollen es noch 31 Prozent gewesen sein. Womöglich auch ein Grund, weshalb 60 Prozent der Teilnehmer angaben, dass sie sich mit Blick auf das neue Schuljahr um ihre Gesundheit sorgen.

Etwa 61 Prozent beklagten zudem fehlende Fortbildungsangebote beim Thema Digitalisierung. Beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) hätten sich in den Sommerferien zwar 3000 Lehrkräfte fortgebildet, die Nachfrage sei aber deutlich größer gewesen. „Es gibt einfach zu wenig Angebote“, beklagt Pooth. Für die Umfrage kontaktierte die GEW etwa 22.000 Mitglieder in Niedersachsen, 2726 Schulbeschäftigte nahmen an der Befragung teil. Neben 2489 Lehrern machten auch 192 Pädagogische, Therapeutische und Technische Fachkräfte (PTTF) sowie 45 sonstige Beschäftigte mit.

Von Jens Strube