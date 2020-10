Hannover

Noch einmal eine richtig gute Currywurst. Noch ein letztes frisch gezapftes Bier – „bevor der große November-Blues kommt“, sagt Frank Seidel. Bevor ab Montag wegen der auch in Hannover galoppierenden Verbreitung des Corona-Virus das öffentliche Leben massiv heruntergefahren wird, hat er mit seinem Sohn Lenni (11) noch einmal in Hannovers Altstadt vorbeigeschaut. Im Broyhahn-Haus, natürlich. Da ist Seidel Stammgast, dort trifft er sich regelmäßig mit Freunden zu Skatrunden.

Doch auch, wenn die Aussicht auf den November wegen des anstehenden Teil-Lockdowns besonders trübe ist. Seidel hat Verständnis für die harten Einschnitte. „Ich halte das für alternativlos“, sagt er. Und für ihn ist die ganze Sache auch mit einer Hoffnung verbunden. „Es wäre schön, wenn wir Weihnachten feiern könnten“.

Noch einmal gut essen und trinken: Für Frank Seidel (links) gab es im Broyhan-Haus frisch gezapftes Bier, für Sohn Lenni eine Currywurst. Quelle: Elena Otto

„Auf einen schönen letzten Abend“

Isabell Brieger hat Weihnachten mit der Familie im Rheinland schon abgehakt. Auch sie ist der Meinung, dass die Regierung handeln musste. Allerdings findet sie, dass es mit Gastronomie und Hotels die Falschen trifft. „Die haben ihre Hygienekonzepte gut umgesetzt“, sagt sie. In Hotels und Restaurants habe es „nur wenige Ansteckungen“ gegeben.

Es sei schade, dass „wir hier nun wieder raus müssen“. Das Broyhan-Haus sei ihr „zweites Wohnzimmer“, sagt Brieger und prostet Richtung Chef Gerd Jäpel: „Auf einen schönen letzten Abend“. Für den Hausherrn in der Traditionsgaststätte ist die Entscheidung besonders ärgerlich. Im Broyhan-Haus haben sie gerade erst für 10.000 Euro für jede Etage neue Hochleistungsfilter angeschafft. Erst einmal umsonst. Schon mit der Einführung der Sperrstunde brach das Geschäft massiv ein. Jetzt fallen auch die traditionellen Gänseessen ab 11. November und die ersten Weihnachtsfeiern weg. „Wir waren eigentlich sehr gut gebucht. Aber in den letzten Tagen haben wir schon viele Stornos bekommen“, berichtet Jäpel.

Zweites Wohnzimmer: Isabell Brieger (rechts) ist regelmäßig Gast bei Gerd Jäpel im Broyhan-Haus. Quelle: Elena Otto

Durch die Entscheidung „wird ein falsches Zeichen gesetzt“

Immerhin hat die Regierung in Aussicht gestellt, dass Betrieben, die wegen der Pandemie schließen müssen, 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonates erstattet werden. „Wenn das Geld wirklich kommt, könnten wir damit leben“, sagt Jäpel. Er macht sich jedoch Sorgen wegen der Zeit danach. „Mit der Entscheidung, die Gastronomie zu schließen, wird ein falsches Zeichen gesetzt. Das sagt doch unseren Gästen: Achtung, dort seid ihr nicht sicher“.

Bereits die Einführung der Sperrstunde am Wochenende zuvor habe viele verunsichert, berichtet Sabrina Cammara, Mitarbeiterin in der Kneipe Schateke. „Die Leute haben Angst“, sagt sie. Dabei gebe es „keinen Nachweis für viele Ansteckungen, aber wir müssen jetzt leiden, obwohl wir viel gemacht und echt gekämpft haben“, sagt Cammara. Am Anfang sei es schwierig gewesen, die Leute dazu zu bringen Maske zu tragen und Abstand zu halten. Mit der Zeit habe das aber immer besser geklappt.

Hat nicht mehr viel zu tun: Bei Sabrina Cammara in der Schateke schauten viel weniger Gäste vorbei als an einem üblichen Wochenende. Quelle: Elena Otto

„Die privaten Parties haben viel kaputt gemacht“

Ihre Chefin Kerstin Fabian ist sich sicher: „Die privaten Parties haben viel kaputt gemacht“. Auch sie findet, dass die angekündigten finanziellen Unterstützungen „eine Hilfe wären“. Wenn das Geld jedoch nicht komme, sei das „eine Katastrophe“. Für die Schateke seien gerade November und Dezember wichtige Monate. „Da gehen die Leute gerne in die Kneipe“.

Für einen Freitagabend ist es allerdings schon jetzt ganz schön leer in der Schateke. Um die Einhaltung von Abständen müssen sich die Mitarbeiter keine Sorgen machen. Nico Werner und Annika Fink gehören zu den wenigen Gästen, die vor dem Lockdown noch einen schönen Abend verbringen wollen. „Das war ohnehin schon länger geplant“, sagt Werner. Er findet die Schließung der Gastronomiebetriebe am Montag „ein bisschen übertrieben“.

Leute haben „ Corona am Anfang ernster genommen“

Das sieht auch Fink so. „In der Gastronomie achten sie darauf, dass man sich an die Regeln hält. Wenn man sich im Kreis von Freunden trifft, ist das viel schwieriger. Irgendwie denkt man da, dass die Leute kein Corona haben“.

Am Tisch auf der gegenüberliegenden Seite gibt es deutlich mehr Zustimmung für die Maßnahmen der Regierung. „Die aktuellen Zahlen sagen, dass es schlimm wird. Jetzt erst einmal alles zuzumachen, halte ich für den richtigen Schritt“, sagt Lukas Ganteföhr. Zwar sei in seinem Umfeld „niemand auf riesige Parties“ gegangen. Allerdings habe auch er beobachtet, dass die Leute Corona „am Anfang ernster genommen haben“. Sein Kumpel Florian Eggert ist ohnehin besonders vorsichtig. Er arbeitet in einem Pflegeheim. „Da erzähle ich nur ungern, wenn ich mal in der Stadt war“, berichtet er.

Zum Abschluss nochmal Livemusik im Brauhaus

Im Brauhaus Ernst August gibt es trotz Einbruchs bei den Gästezahlen an diesem Abend noch einmal Livemusik. „Dickes C“ mit Frontmann Cyril Krueger darf nochmal ran, bevor auch in der Kulturszene wegen der Corona-Pandemie im November das Licht ausgeht. André Groen ist begeistert. „Wir genießen das jetzt nochmal richtig, bevor sie uns wegsperren“, erzählt er. Mit seiner Frau Sabine sei er „aus dem Corona-Hotspot Delmenhorst geflohen“.

Groen hatte am Donnerstag Geburtstag. Das Wochenende in Hannover war ein Geschenk seiner Frau. „Da hatten wir richtig Glück. Das hat gerade noch so geklappt“. Sie hätten „lange überlegt und extra nochmal nachgefragt im Hotel, ob wir kommen dürfen“, sagt Sabine Groen. Im Brauhaus Ernst August fühlt sie sich trotz der Corona-Pandemie wohl: „Hier läuft es sehr zivilisiert ab. Alle halten Abstand“.

Aus Delmenhorst geflohen: André und Sabine Groen verbrachten den Abend im Brauhaus Ernst August. Quelle: Elena Otto

„Wir haben den Vorteil, dass wir viel Platz haben und die Gäste gut verteilen können“, erklärt Brauhaus-Chef Phillipp Aulich. Ein paar zusätzliche Lüfter haben sie trotzdem aufgestellt. Nützt alles nichts. Auch im Brauhaus geht im November nichts mehr. „Es ist eine schwere Zeit“, räumt Aulich ein. Wie gut sein Laden da durch komme, hänge davon ab, „wie lange das noch so geht“.

Von Christian Bohnenkamp