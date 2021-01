Vor Laster gelaufen: Fußgänger auf A2 schwer verletzt

Rehren

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Mann bei einem Unfall auf der A2 bei Auetal am Samstagabend. Der Fußgänger war nahe der Anschlussstelle Rehren von einem Lastwagen erfasst worden. Die Identität des Verletzten ist bislang unklar, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Mann am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Der 44 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs der Marke Volvo bemerkte den Fußgänger zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rehren, als dieser auf dem Standstreifen lief. „Fast im gleichen Moment wendete sich der Mann jedoch der Fahrbahn zu und lief in Richtung Mittelschutzplanke“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Mann wird auf Standstreifen geschleudert

Der Lastwagenfahrer wich noch nach links aus, erfasste den Fußgänger jedoch mit der vorderen rechten Ecke des Lkw. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Fußgänger zurück in Richtung des Standstreifens, auf dem er mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob der Fußgänger Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Der Lkw-Fahrer überstand die Kollision unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Identität unbekannt

Die Identität des lebensgefährlich Verletzten ist bislang unklar. Der Mann ist zwischen 30 und 50 Jahre alt und hat helles Haar. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er mit einer braunen Steppjacke mit orangefarbenem Innenfutter, einem grau melierten Oberteil sowie mit einer dunkelblauen Jeanshose mit schwarzem Gürtel bekleidet. Zudem trug er schwarze Boots. Auf seinem linken Oberarm prangt darüber hinaus ein größeres schwarzes Tattoo asiatischer Art.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 / 109 18 88 zu melden.

