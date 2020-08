Hannover

Er bespitzelte Richter und Anwälte, stattete ihre Autos mit Peilsendern aus: Thomas M. besserte sein Salär als Polizist in Hannover mit Nebenjob als Privatdetektiv auf, missbrauchte dafür seinen Zugriff auf Polizeidaten und schreckte auch vor Bestechung von Kollegen nicht zurück. Derzeit muss er sich dafür vor dem Landgericht Hannover verantworten. Am Ende könnte ihn sein Geständnis, das er am Dienstag ablegte, vor einer Gefängnisstrafe bewahren.

Mit seiner Privatdetektei „Global Service und Solution“, die er gemeinsam mit einem Bekannten betrieb, hatte Informationen angeboten. Dafür nutzte er auch regelmäßig Erkenntnisse, die er in seinem Hauptberuf bei der Behörde gewinnen konnte. Über den Polizeirechner beschaffte er sich September 2014 bis Dezember 2016 Kennzeichen, Wohnsitze, anhängige Ermittlungsverfahren, Vorstrafen. In Anspruch nahm diese Dienste etwa Jörg G. (59), Betreiber einer Fitnessstudio-Kette, der in Berlin einen Immobilien-Rechtsstreit verloren hatte. Es ging um 3,1 Millionen Euro. G. vermutete einen Komplott zwischen Richtern und Anwälten, engagierte M., damit dieser Informationen über die Prozessgegner heranschafft, bezahlte ihm dafür laut Anklage rund 82.000 Euro. Für seine Ermittlungen stattete der Polizist die Autos der Juristen mit Peilsendern aus, erstellte Bewegungsprofile.

Die dazu notwendigen Adressen und Kennzeichen erhielt er von einem Berliner Kollegen, Markus M., dem er Geld dafür zahlte. M., der seinen Dienst inzwischen quittiert hat, sitzt ebenso wie Fitness-Unternehmer G. auf der Anklagebank. Es geht unter anderem um Bestechung und Bestechlichkeit. Sie alle ließen sich am Dienstag umfassend zu den Vorwürfen ein.

Thomas M. : Vom engagierten Streifendienst aufs Abstellgleis

„Mit aufrichtigem Bedauern“, ließ Thomas M. über seinen Anwalt verlesen, räume er die Vorwürfe ein. Als Grund für sein Fehlverhalten nannte er zunehmend fehlenden Rückhalt bei der Polizei, bis hin zu Schikane durch Vorgesetzte und finanzielle Nöte. Dabei habe alles so gut angefangen: Über sieben Jahre habe er in Ricklingen im Streifendienst gearbeitet – „mit Leib und Seele“. Für sein besonderes Engagement hätten ihn Kollegen zunächst bewundert, später belächelt, so der 52-Jährige, der mit seinen langen, ungepflegten weißblonden Haaren und dem dicken Halstuch nicht mehr wie ein Musterpolizist aussieht.

Trotz „erfolgreicher Festnahmen“ wurde er 2006 aus dem Streifendienst entfernt und in den Innendienst gestellt – vermutlich aufgrund seines Umgangs im Gebrauch mit der Schusswaffe. Genauer ging M. darauf aber nicht ein. Seinen Diensteifer habe er im Innendienst nicht mehr verwirklichen können. Zu privaten Probleme, nämlich der Trennung von seiner Frau 2011, kam ein dienstrechtliches Verfahren mit Durchsuchungen zuhause. Auch ein Haftbefehl stand zur Debatte. Die Ängste und sorgen nahmen in dieser Zeit derart zu, dass er sich wegen Depression behandeln ließ. Medikamente dagegen nehme er bis heute.

In dieser Zeit lernte M. auch er Andreas G. kennen, mit dem er später die Privatdetektei gründet, beginnt sich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Bei den Ermittlungen habe er endlich wieder das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden. „Es kam mir nicht auf die wirtschaftlichen Vorteile an, sondern auf das Gefühl des Gebrauchtseins.“

Beruflich war er in dieser Zeit wegen des dienstrechtlichen Verfahrens suspendiert. 2014 wird er wieder in den Dienst gestellt – allerdings in ein kleines Büro auf dem Dachboden des Amtsgebäudes, ohne Computer, ohne Telefon. Seine Aufgabe: Inventurlisten für Mülleimer und Bürostühle und den Fuhrpark führen. „Das war Schikane des Dienstvorgesetzten“, so M.

Über seinen Detekteikollegen Andreas G. kam er in Kontakt zu Fitnessstudio-Unternehmer Jörg G. Für diesen habe er größtenteils legale Aufgaben erledigt, etwa für Sicherheit und Brandschutz in den Studios gesorgt, Abmahnungen bei Zahlungsausfällen vollzogen. Doch es ging auch um die Beschaffung von Informationen über Richter, Anwälte und Notare, zwischen denen Unternehmer G. eine „Berliner Spielart des rheinischen Klüngels“ vermutete. M. fühlte sich endlich wieder als Ermittler gefordert.

Markus K. : Glauben an Justiz und Polizei verloren

Um an Informationen aus den Berliner Dienstrechnern zu kommen, nahm der hannoversche Polizist Kontakt zu Markus K. von der Berliner Polizei auf, der ihn zwischen 2015 und 2016 immer wieder mit Daten versorgte. K., der sich vor Gericht sehr reuig zeigte, erklärte: „Diese unzulässige Art der Amtshilfe ist in Wahrheit tätig gelebte Praxis in der Polizeiarbeit: Behilflich sein, persönliche Hilfe in Datenfragen auf dem schnellen Dienstweg und nicht über den langen offiziellen Behördengang.“ Er habe allen Anfragen entsprochen, nie Nein gesagt, nie hinterfragt. „Obwohl mir Ende 2015 hätte bewusst sein müssen, dass es nicht um polizeiliche Dienste geht.“ Warum er das gemacht habe, könne er nicht beantworten. Vielleicht, weil der 39-Jährige und einst ebenfalls sehr engagierte Polizist inzwischen selber seinen Glauben an das Justizsystem und die Gerechtigkeit verloren hatte, wie er vor Gericht andeutete. Zu dem vom Dienstapparat frustrierten Thomas M. habe er eine Verbindung gespürt. Des Geldes half er ihm jedenfalls nicht: Gerade mal 2,87 Euro erhielt er pro Datenabfrage, oder 70 Euro pro Monat, wie er vorrechnete.

Der Preis für das Vergehen dürfte trotzdem nicht gering sein: Auf eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und einem Jahr und drei Monaten haben sich Staatsanwalt, Richter und seine Verteidigung bereits verständigt. Die wird zwar zur Bewährung ausgesetzt, seine Beamtenstatus und seine Pensionsansprüche hat der 39-Jährige damit aber verwirkt.

Eine etwas höhere Strafe droht dem Hauptangeklagten hannoverschen Polizisten Thomas M.: zwischen 18 Monate und zwei Jahren auf Bewährung. Er und sein Anwalt hatten dieses Strafmaß vor dem Geständnis bereits akzeptiert, auch wenn man betont von den eingenommenen 82.000 Euro, lediglich 10 Prozent illegal erwirtschaftet zu haben.

Fitnessunternehmer G. will „ehrbarer Kaufmann“ bleiben

Fitnessunternehmer G. könnte mit einer mittleren fünfstelligen Geldstrafe davonkommen. Ihm gehe es aber um den „guten Ruf eines ehrbaren Kaufmanns“: Er war stets davon ausgegangen, dass M. ehemaliger Polizist sei und seine Informationen legal beschaffe. Auch von den Peilsendern habe er keinerlei Kenntnis gehabt. Deshalb strebt er einen Freispruch an.

Bis dahin wird aber noch etwas weiter verhandelt – zumal die Staatsanwaltschaft für M. eine höhere Strafe fordert. Ein Urteil wird Richter Joachim Lotz voraussichtlich am 10. August sprechen.

Von Simon Polreich