An frühen Sonnabendmorgen war in Bemerode ein geparkter Audi A6 in Flammen aufgegangen, die Ursache dafür lässt sich trotz eingehender Untersuchung nicht mehr ermitteln. Deshalb sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, der einen Schaden von 10.000 Euro nach sich gezogen hatte.