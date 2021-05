Hannover

Das Museum für Energiegeschichte(n) in der Humboldtstraße ist Geschichte, seine Ausstellungsstücke, aber auch die Gegenstände in einem umfänglichen, nicht öffentlichen Fundus möchte die Stadt Hannover gerne übernehmen – komplett. Als Ausstellungsorte kommen das Historische Museum und das Museum August Kestner mit seiner Abteilung Industriedesign infrage, sagte Thomas Schwark, der Direktor der Museen für Kulturgeschichte, am Freitag im Kulturausschuss.

Glühlampen, Telefone, Radios, Grammofone oder historische TV-Geräte: Das Museum für Energiegeschichte(n) beherbergt seit über 40 Jahren die großen Erfindungen des Industriezeitalters. Rund 10.000 Besucher im Jahr schauten sich die rund 1800 Exponate an oder ließen sich Technikgeschichte in verschiedenen Sonderausstellungen erklären.

Damit ist nun Schluss: Der Energieversorger Avacon, der das Museum betreibt, schließt die Einrichtung zum Ende des Jahres. Wegen der Corona-Pandemie hat das Museum bereits seit Mitte Oktober 2020 geschlossen. In diesen Tagen werden die Ausstellungsstücke bereits verpackt.

„Haben großes Interesse, alles zu übernehmen“

„Es hat mehrere Gespräche mit der Avacon gegeben und Sichtungstermine. Stadt-, industrie- und technikgeschichtlich ist alles von hohem Wert“, führte Thomas Schwark aus. Wie Kulturdezernentin Konstanze Beckdorf ergänzte, wolle sich die Avacon von allem trennen, sowohl von den Museumsstücken als auch von den Gegenständen im Fundus, die an einem Ort im Umland eingelagert seien. „Wir haben großes Interesse, alles zu übernehmen.“

Der Stromversorger aus Helmstedt begründet seinen Schritt mit allgemeinen Sparmaßnahmen im Unternehmen, zu denen auch das Aus des Museums in Hannover gehört – die Unterhaltung ist Avacon zu teuer. Der Mietvertrag läuft zum 31. Dezember aus.

Hannovers Kulturpolitiker begrüßen den Plan der Stadt, die Ausstellungsstücke zu übernehmen. Es sei „ein Stück Historie von Hannover“, die der Stadt erhalten bleiben müsse, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Es handelte sich um eine ganz besondere Sammlung, die es „in dieser Art, Größe und Güte nirgends gibt in Niedersachsen. Deshalb sollten die Gegenstände in Hannover bleiben und präsentiert werden“, so Andreas Markurth (SPD).

Hannover habe weltweit für Technik gesorgt, deshalb sollte die Sammlung in der Stadt erhalten bleiben, ergänzte Daniel Gardemin (Grüne). Mit ihrer Meinung sind die Politiker nicht alleine: Schwark berichtete, dass sich viele Bürger Hannovers bei ihm gemeldet hätten, die ein Fortbestehen der Sammlung wünschten.

Museum wurde 1979 zum Firmenjubiläum eröffnet

Das Museum für Energiegeschichte(n) wurde 1979 zum 50-jährigen Bestehen der damaligen Hastra gegründet worden, aus der die Avacon später hervorging. 1987 zog es dann aus einer Büroetage in die Räumlichkeiten mit seinen zusammen 700 Quadratmetern an der Humboldtstraße in der Calenberger Neustadt.

2019 feierte das Haus sein 40-jähriges Bestehen. Viele Sonderausstellungen hatte es gegeben, zuletzt von März bis Oktober 2020 „Auf Empfang – 100 Jahre Radio“. Zu sehen waren etwa Exponate von hannoverschen Unternehmen wie Telefunken oder Produkte des Grammofon-Erfinders Emil Berliner aus Hannover.

Von Andreas Voigt