Von Bethlehem nach Hannover: Das Friedenslicht ist angekommen

Hannover

In Bethlehem hat es ein Kind entzündet, am Sonntag ist es in Hannover angekommen: das Friedenslicht. Am dritten Adventmorgen war es mit dem Zug am Hauptbahnhof eingefahren, Pfadfinder brachten es in die Auferstehungskirche in Döhren und feierten mit mehr als 300 Personen eine Andacht. Anschließend ging es zum Üstra-Betriebshof, wo die Kinder mit ihren Eltern das Licht in Straßenbahn-Oldtimern in die ganze Stadt verteilten.

Unter anderem der junge Pfadfinder Jonathan Kopp (13), der schon seit sieben Jahren mitmacht, und Ole Voigts (13): „Ich finde es cool, mit den alten Straßenbahnen zu fahren und das Licht an die Leute zu verteilen, die am Straßenrand stehen.“ Etliche Hannoveraner warteten wieder an den Sonder-Haltestellen, um ihre Kerzen am Friedenslicht zu entzünden.

Die Friedenslicht-Andacht in der Döhrener Auferstehungskirche. Quelle: Samantha Franson

Belit Onay nimmt das Friedenslicht entgegen

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder hat sich in diesem Jahr ein besonderes Motto überlegt: Mut zum Frieden. „Frieden benötigt unser Engagement – und das ist manchmal nur gegen den Mainstream möglich“, sagten die Organisatoren. Auch muslimische Jugendliche nahmen an der Aktion teil.

Auch Belit Onay möchte das Friedenslicht im Empfang nehmen: Am Dienstag geben die Pfadfinder es im Rathaus an den Oberbürgermeister weiter.

Lesen Sie auch:

Von Josina Kelz