Von A bis Z: Das sind die neuen Wörter der Corona-Pandemie

Hannover

Die Pandemie hat vor einem Jahr nicht nur Viren mit nach Deutschland gebracht. Auch jede Menge Wörter sind neu in unserem Wortschatz. Die Sprachwissenschaftler des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache der Freien Universität in Berlin haben zum Beispiel mehr als 1200 sogenannte Neologismen gesammelt, die des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim gar 1300. Darüber haben selbst die Reporter des National Public Radio in Washington, D.C., berichtet. Zeit für ein Corona-ABC.

A – Autokultur. Das Format von Hannover Concerts machte zumindest ein bisschen Kultur möglich. Der Schützenplatz wurde zum Autokino und Künstler wie Comedian Oliver Pocher (43), Fury in the Slaughterhouse, Michael Schulte (30), Sasha (49), Revolverheld, Max Giesinger (32) oder Terry Hoax konnten auftreten.

B – B.1.1.7. Dahinter verbirgt sich die besonders ansteckende britische Virus-Mutation.

C – Chinavirus. Das Wort hat Ex-US-Präsident Donald Trump (74) geprägt, er sprach von Corona gern als dem Chinavirus. Vor allem, weil er von seiner eigenen Unfähigkeit im Krisenmanagement der Pandemie ablenken und gleichzeitig die Kommunistische Partei Chinas angreifen wollte.

Bereiten Impfungen vor: Gesundheitsarbeiterinnen im Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute in der Provinz Nonthaburi am Stadtrand von Bangkok. Quelle: dpa/SOPA Images via ZUMA Wire

D – Dezemberhilfe. Eine Wirtschaftshilfe, durch die der Bund Unternehmen, Selbstständige und Vereine unterstützen möchte, die durch die Schließungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie große wirtschaftliche Einbußen erleiden.

E – Ein-Freund-Regel. Vorschlag aus dem Kanzleramt, der vorsah, dass sich jedes Kind nur einen Spielgefährten aussuchen sollte für Verabredungen, um die Zahl der Kontakte einzugrenzen.

F – Fußball-Ischgl. Als Pilotprojekt ließ die UEFA 15.000 Zuschauer zum Supercup-Spiel des FC Sevilla gegen den FC Bayern München zu, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (54) fürchtete, das Spiel könne zum Fußball-Ischgl werden, das Virus vom Spiel in Budapest stark weiterverbreitet werden so wie es nach den Après-Ski-Partys in Ischgl passiert war. Bayern gewann 2:1.

Applaus mit Gesichtsmaske: Die Delegierten auf der Abschlusssitzung der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes in Peking. Quelle: dpa/Xinhua

G – Glühweinhopping. In mehreren deutschen Innenstädten hatten im Advent Gastronomen zu Glühweinspaziergängen eingeladen. Manche Städte verhängten daraufhin Alkoholverbote, der Andrang an den Ständen war einfach zu groß.

H – Hamsteritis. Gleich zu Beginn des ersten Lockdowns bewiesen die Deutschen, was ihnen wichtig ist: Klopapier. Wochenlang war es fast immer vergriffen, weil viele hamsterten.

I – Impfstraße. In den Impfzentren werden sogenannte Impfstraßen aufgebaut – von der Anmeldung über die Beratung, von der Impfung bis zur Nachbeobachtung.

Im Wechselmodell und mit Mund-Nasen-Schutz: Das Schuljahr 2020/2021 verläuft alles andere als normal für Schüler. Quelle: dpa

J – Jo-Jo-Lockdown. Mal sind die Geschäfte zu, dann einige wieder auf, wieder zu, wieder auf. Nur Kunst- und Kulturangebote sowie die Gastronomie bleiben beinahe dauergeschlossen.

K – Kontaktnachverfolgung. Durch die systematische Nachverfolgung von Kontaktpersonen soll die Pandemie eingedämmt werden.

L – Lockerungsstrategie. Ideen, wie der Alltag Schritt für Schritt wieder normalisiert werden soll.

Querdenker: Proteste häufen sich bundesweit gegen die Corona-Vorschriften. Quelle: dpa

M – Mask-have. Der Mund-Nasen-Schutz als modisches It-Piece.

N – Niesetikette. Nicht in die Hand, in den Ellenbogen sollen bitte alle niesen, damit die Viren nicht über die Hände weiterverbreitet werden.

O – Overzoomed. Die Pandemie beflügelt die Digitalisierung von Arbeits- und Schulwelt, Besprechungen finden beinahe nur noch online statt: Ob per Zoom, Teams, Senfcall, Skype, What’s App, Big Blue Button, Jitsi, Facebook oder Facetime. Viele fühlen sich bald schon overzoomed.

Qualitätskontrolle: Ein Mitarbeiter prüft im Werk medizinische Masken. Quelle: dpa

P – PCR-Test. Untersuchungsverfahren, durch das mittels eines Abstrichs aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum eine Infektion mit dem Sars-Cov-2-Erreger nachgewiesen werden kann.

Q – Querdenkerbommel. Auf ihren Demonstrationen gegen die Corona-Vorschriften banden sich viele sogenannte Querdenker eine Kugel aus Alufolie an ihre Kleidung.

R – Rollierendes System. Auch Wechselunterricht oder Wechselschichten: Klassen und Belegschaften erscheinen nicht zeitgleich in der Schule oder zur Arbeit, sondern in wechselnden Gruppen, um die Zahl möglicher Ansteckungen einzudämmen.

Vorbereitung auf Osterurlauber: Auf Mallorca rüsten die Hoteliers ihre Ferienunterkünfte. In Deutschland organisieren Reiseveranstalter Sonderflüge, als das Robert-Koch-Institut die Baleareninsel von der Liste der Risikogebiete nimmt. Quelle: dpa

S – Superspreader. Patient, der sich mit Sars-Cov-2 angesteckt hat, das aber nicht weiß und sich darum weiterhin unter anderen Menschen bewegt und diese dann unbeabsichtigt ansteckt.

T – Terminshopping. Auf dem Weg heraus aus dem Lockdown öffnen Geschäfte nicht gleich, zunächst ist das sogenannte Terminshopping erlaubt. Der Kunde soll telefonisch oder online einen Termin vereinbaren und darf sich zu diesem für ungefähr eine halbe Stunde im Geschäft aufhalten, um einzukaufen.

U – Umschlagmethode. Im Fachblatt „The Lancet“ veröffentlichen Forscher der Uni Hongkong eine Studie, der zufolge medizinische Einwegmasken mehrfach genutzt werden können. Der Träger soll die Maske nach der Benutzung in einen Papierumschlag stecken, diesen zukleben, das Datum notieren und erst nach sieben Tagen wieder öffnen. Dann seien nur noch 0,1 Prozent der Virenmenge von Tag 1 nachweisbar.

Termin-Shopping: Kunde Olaf Schaefer lässt sich beim Herrenausstallter Lo & Go von Tetyana Chuprun beraten. Quelle: dpa

V – Virusvariantengebiet. Landkreise oder Städte, in denen eine besonders ansteckende Mutation von Sars-Cov-2 grassiert.

W – Wohnzimmer-Work-Out. Hallensport oder auch in Fitnessstudios ist während des Lockdowns verboten. Viele Vereine und Trainer bieten darum Wohnzimmer-Work-Outs an: Per Livestream oder Video bleiben sie mit ihren Sportlern in Kontakt, turnen ihnen vor und alle schwitzen daheim im Wohnzimmer mit.

X – X, Patient. Das Sars-CoV-2-Virus soll von einem Tier auf ihn übergesprungen sein und sich dann zum ersten Mal von Mensch zu Mensch weiterverbreitet haben. Wer dieser Patient X gewesen sein mag, ist bis heute unklar.

Die Welt macht sich immun: Rund um den Globus machen Menschen mit, um die sogenannte Herdenimmunität in Bezug auf Sars-Cov-2 voranzubringen. In Äthiopien wird zum Beispiel Intensivkrankenschwester Makida Engda geimpft. Quelle: AP

Y – Yunnan. In der südwestchinesischen Provinz hatten Forscher im Jahre 2014 in einer Höhle im Kot von Fledermäusen den bisher nächsten Verwandten des Sars-CoV-2-Virus entdeckt. Nahe heißt laut „Spiegel“ in diesem Fall „etwa tausend Mutationen“ entfernt.

Z – Zoonose. Infektionskrankheit, die bei Tieren und Menschen vorkommen kann und die von Tieren auf Menschen, beziehungsweise von Menschen auf Tiere überspringen kann. So soll es auf einem Tiermarkt im chinesischen Wuhan mit Sars-Cov-2 passiert sein.

Von Verena Koll