Vom Urlaub direkt in die Quarantäne: Viele Kinder, die in diesen Tag aus Hochrisikogebieten zurückkehren, müssen mindestens fünf Tage in häuslicher Isolation verbringen. Ein Experte aus der Kinder und Jugendpsychiatrie gibt Tipps, wie Familien mit dieser belastenden Situation umgehen sollten.