Ihr altes Dienstgebäude werden wohl die wenigsten vermissen. Unter teils schwierigen Bedingungen gingen die Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Jugend und Familie über Jahre ihrer Arbeit im Ihme-Zentrum nach. Auch für Kunden waren Besuche in dem baufälligen Riesenkomplex oft mit einem Hauch von Abenteuer verbunden. Ganz anders sind die Bedingungen am neuen Standort des Fachbereichs. Die rund 470 Mitarbeiter arbeiten künftig in der Joachimstraße. Sie kommen in der ehemaligen Zentrale der Deutschen Bahn unter, die mittlerweile einen Neubau am Raschplatz bezogen hat.

„Wenn irgendein Fachbereich diesen Umzug verdient hat, dann dieser“, erklärte Sozialdezernentin Rita Maria Rzyski am Donnerstag bei der Einweihung des Gebäudes. „Ich weiß, was Sie da durchgehalten haben“, sagte sie mit Blick auf die schwierige Situation des Jugendamtes im Ihme-Zentrum.

Cupra-Showroom, Bäckerei und Italiener im Erdgeschoss

Auch das Gebäude an der Joachimstraße war in die Jahre gekommen. Die Eigentümerin, die Getec-Gruppe mit Stammsitz in Magdeburg, hat dieses jedoch gründlich saniert. Der schmuddelige Beton an der Fassade ist verschwunden. Deutlich größere Fenster lassen viel mehr Licht in das Gebäude als zuvor. Im Erdgeschoss wurde auch die Ladenzeile auf Vordermann gebracht. Dort ziehen ein italienisches Restaurant und eine Bäckerei ein. Zudem wird dort der Autohändler Hackerott einen Showroom für Autos der Seat-Tochter „Cupra“ eröffnen. „Sämtliche Flächen sind vermietet“, verkündete Karl Gerhold, der Eigentümer der Getec-Gruppe, die rund 100 Millionen Euro in Kauf und Sanierung des 1969 errichteten Gebäudes investiert hat.

Schlüsselübergabe: Oberbürgermeister Belit Onay (links) nimmt diesen symbolisch von Investor Karl Gerhold in Empfang. Quelle: Rainer Dröse

Der Umzug des städtischen Fachbereichs ist allerdings eine logistische Herausforderung. Denn mit den Mitarbeitern wechseln auch 3500 laufende Aktenmeter, 9400 Möbelstücke sowie 1600 Computer und andere EDV-Geräte den Standort. Dort werden nicht nur freundlichere Räume geboten, sondern auch eine neue Kantine, Still- und Wickelräume für Eltern und ihren Nachwuchs und freies WLAN für die Kunden. Im Erdgeschoss erwartet diese gleich ein großer Empfangstresen. Ein Leitsystem mit Farben für die unterschiedlichen Bereiche soll die Orientierung im Gebäude erleichtern.

Mussten mit: Riesige Berge an Akten des städtischen Jugendamtes. Quelle: Rainer Dröse

Außerdem gibt es Ladestationen für die Akkus von E-Bikes sowie Ladesäulen für E-Autos in der Tiefgarage des Gebäudes. Bei der Umgestaltung wurde auch ein mehrere Jahrzehnte alter Baum erhalten, der gerade an heißen Sommertagen Schatten spenden soll.

Investor wünscht sich Bäume und Verkehrsberuhigung

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte, dass das Gebäude nicht nur im Inneren auf dem neuesten Stand sei. Auch das Äußere bereichere das Quartier rund um die Joachimstraße städtebaulich. Das sieht auch Investor Gerhold so. Er hatte allerdings auch Wünsche an die Stadt mitgebracht: Denn die Joachimstraße selbst macht noch keinen guten Eindruck. Dort liegen noch die Gleise der alten D-Linie, die ihren Endpunkt am Aegidientorplatz hatte.

„Eine wunderbare Baumallee“ schlägt Gerhold vor, „auch eine gewisse Verkehrsberuhigung wäre toll“. Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) bestätigte, dass die Stadt den Umbau plant. Allerdings wollte er noch keinen Zeitpunkt dafür nennen.

Rund 250 Mitarbeiter sind schon vom Ihme-Zentrum in das neue Gebäude an der Joachimstraße umgezogen. Der Rest soll bis Ende September folgen. Im November soll dann das Familienservicebüro nachziehen, das aktuell noch seine Räume an der Kurt-Schumacher-Straße hat. Die Stadt mietet die Räume von der Getec-Gruppe, insgesamt eine Fläche von 22.255 Quadratmetern. Für Kunden soll das Gebäude am 1. Oktober öffnen, wegen der Corona-Pandemie erst einmal jedoch nur mit Voranmeldung.

Von Christian Bohnenkamp