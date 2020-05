Vom Hauptbahnhof bis zum Zoo: So hat die Expo 2000 die Stadt verändert

Hannover

Der Hauptbahnhof: Düster und heruntergekommen. Leerstand rundherum in den früheren Gebäuden von Post und Bahn. Und kein Geld in der Stadtkasse, um an dieser Situation etwas zu ändern. „Anfang der 1990er-Jahre dümpelte Hannovers Innenstadt vor sich hin“, erinnert sich Uta Boockhoff-Gries. „Dann kam die Expo – und das gab der ganzen Stadt einen enormen Schub“.

Boockhoff-Gries muss es wissen. Sie war schon in den 1970er Jahren als Planerin an vielen Innenstadt-Projekten beteiligt und strickte auch an der Expo-Bewerbung mit. 1994 wurde die heute 75-Jährige als Nachfolgerin von Hanns Adrian Stadtbaurätin. Das blieb sie bis Ende 2007. Boockhoff-Gries gestaltete die Verwandlung Hannovers durch die Weltausstellung maßgeblich mit. Ihr Urteil ist eindeutig: „Die Stadt hat enorm von der Expo profitiert“.

Zur Galerie Düster und schmuddelig waren Hannovers Hauptbahnhof und der Vorplatz in den 1990er Jahren. Durch die Expo rückte er in der Sanierungsliste der Bahn weit nach oben.

Milliardeninvestitionen – Hannover selbst zahlt nur einen Bruchteil

Plötzlich flossen Milliarden Investitionen in das klamme Hannover. Die Stadt selbst musste davon nur einen Bruchteil aufbringen. „Doch selbst diese 150 Millionen DM konnten wir uns eigentlich nicht leisten. Das Land genehmigte uns dafür eine Sonderverschuldung“, erzählt Boockhoff-Gries.

Was auf einmal alles möglich wurde! Auf die Sanierung des Hauptbahnhofs hätte Hannover eigentlich noch lange warten müssen. Dank der Expo war der jedoch gleich nach Berlin und Leipzig dran. „Bund, Land – alle wollten etwas zur Expo machen“, berichtet Boockhoff-Gries. Die A 2 wurde von vier auf sechs Spuren ausgebaut. Die Bahn verlegte neue Gleise. Die Region bekam ihr S-Bahnnetz. Und auch am Kronsberg konnte es endlich losgehen.

Bewegte Zeiten: Uta Boockhoff-Gries war als Stadtbaurätin maßgeblich mitverantwortlich für die Umgestaltung Hannovers zur Expo 2000. Auch in der Innenstadt tat sich damals viel. Quelle: Rainer Dröse

Erst die Expo machte die Kronsberg-Bebauung möglich

„Da hatte es alle zehn Jahre einen vergeblichen Anlauf gegeben. Aber es fehlte einfach die Wirtschaftskraft. Durch die Expo wurde die Bebauung schließlich möglich“, sagt Boockhoff-Gries, die das Wohnquartier für ein besonders gelungenes Projekt zur Weltausstellung hält. Binnen drei Jahren entstanden dort 3000 Wohnungen, die während der Expo zum Teil auch für deren Mitarbeiter genutzt wurden. „Wie ein olympisches Dorf“, so die frühere Stadtbaurätin. Allerdings eines, das auch nachgenutzt wurde.

Heute lebe man dort „im Grunde wie in einem Park. Es gibt breite Baumalleen und Grünzüge bis zum Kamm des Kronsbergs. Da ist ein sehr vielfältiger Stadtteil entstanden, der auch ökologisch und sozial ist“, findet Boockhoff-Gries, die bewusst mehr als 20 verschiedene Wohnungsunternehmen aus der Region zum Zuge kommen ließ. Zum einen, damit das riesige Wohnquartier nicht eintönig wird. „Aber auch, weil es dann nicht so tragisch gewesen wäre, wenn ein Unternehmen Pleite geht“. Denn: Die Wohnungen mussten unbedingt zum Expo-Start fertig werden.

In Rekordzeit: Binnen weniger Jahre entstanden die neue Stadtbahnstrecke mit Ziel Messe-Ost sowie 3000 Wohnungen am Kronsberg. Quelle: Archiv NP

„Der Zeitdruck war riesig“

„Der Zeitdruck war riesig“, erinnert sich Boockhoff-Gries. Auch im Bereich Hauptbahnhof. Kurz vor der Neueröffnung nach der Sanierung mit Kanzler Gerhard Schröder und Bahnchef Hartmut Mehdorn drohte die Baustelle auf dem Ernst-August-Platz nicht rechtzeitig fertig zu werden. „Eigentlich bin ich eine ruhige Frau. Aber da habe ich auf dem Platz gestanden und mit den Baufirmen geschrien“, erinnert sich die frühere Baudezernentin. Wogen glätten musste sie im Hotel Kaiserhof, wo Arbeiter einen Anker für das Lichtnetz über dem Platz so ungünstig durch die Wand getrieben hatten, dass er zwei Hotelzimmer beschädigte.

Besonders viel Nerven kosteten aber die großen Straßenbauprojekte in der Stadt. Viele Hannoveraner befürchteten, dass durch den Abriss der Aegi-Hochstraße der Verkehr zusammenbrechen würde. Die Wut bei ihnen war groß. „Es gab Taxifahrer, die sich damals geweigert haben, mich mitzunehmen“, erinnert sich Boockhoff-Gries.

Zur Galerie Der Abriss der Ende der 1960er Jahre errichteten Aegi-Hochstraße war eines der umstrittensten Projekte zur Expo 2000. Viele Bürger befürchteten einen Verkehrskollaps.

Üstra will Brücke am Pferdeturm – Stadt macht nicht mit

Am Bau der Trogstrecke am Pferdeturm drohte das rot-grüne Bündnis im Rat zu scheitern, weil die Grünen das Vorhaben ablehnten. Und auch mit dem damaligen Üstra-Chef Heinrich Ganseforth stritt Boockhoff-Gries, weil der sich eine Extra-Brücke für seine Bahnen über die Kreuzung wünschte. Bauen sollte die der Künstler Frank Gehry, der auch den Gehry-Tower am Steintor geplant hat. „Die Brücke hätte den freien Blick auf Kleefeld versperrt. Das war eine Sichtachse, die ich freihalten wollte“, erklärt Boockhoff-Gries.

Der Brücke trauert Ganseforth auch heute noch ein bisschen hinterher. Die meisten Projekte, die er sich als Üstra-Chef vorgenommen hatte, konnte der heute 79-Jährige jedoch umsetzen. Auf 9,1 Kilometern Länge entstand die neue Stadtbahnstrecke Messe-Ost, die das östliche Expo-Gelände und den neuen Stadtteil Kronsberg anbinden sollte. 340 Millionen DM kostete das, immerhin 100 Millionen DM weniger als geplant.

Kreuzungsfrei: Die Gäste sollten mit möglichst wenigen Ampel-Halten zum Expo-Gelände fahren können. Deshalb der Neubau des Trogs am Pferdeturm. Quelle: Archiv NP

Mit der Expo kam auch der Silberpfeil nach Hannover

Auch war klar, dass die Üstra neue Stadtbahnen für die Expo bekommen sollte. Ganseforth wollte jedoch „mehr als nur neue Fahrzeuge. Ich wollte Akzente im Stadtraum setzen“. Um seinen Bahnen eine besondere Wirkung zu verschaffen, holte er sich den Künstler Jasper Morrison ins Boot, der zusammen mit dem Fahrzeughersteller den TW 2000 entwarf. Der Silberpfeil ist mit seinem zeitlosem Design noch heute das Rückgrat der Üstra-Flotte. 144 Bahnen schaffte das Unternehmen an, für 584,6 Millionen DM. „Der TW 2000 steht in der Tradition alter Straßenbahnen – und ist doch ein hochelegantes Fahrzeug geworden“, schwärmt Ganseforth, der auch bei anderen Projekten auf die Unterstützung namhafter Künstler setzte.

Premiere: Auf der Hannover Messe wurde 1997 der erste Silberpfeil der Öffentlichkeit vorgestellt. Quelle: Achim Uhlenhut

Sie gestalteten – von der Mendini-Haltestelle am Steintor bis hin zur Walflosse am Sprengel-Museum – neun unverwechselbare Bushaltestellen. Ganseforth wollte damit an „ Hannovers Tradition der Kunst im öffentlichen Raum anknüpfen“.

Kröpcke-Station: Umbau sollte Fahrgästen die Angst nehmen

Sein schwierigstes Expo-Projekt war allerdings der Umbau der U-Bahnstation Kröpcke für 35 Millionen DM. „Funktional war diese nämlich völlig in Ordnung“, erinnert sich Ganseforth. Allerdings hätten dort in der von Beton und Kacheln dominierten Station viele Fahrgäste vor allem abends Angst gehabt. Weil am Kröpcke sämtliche unterirdischen Linien zusammenliefen und dort an Werktagen rund 110.000 Menschen ein-, aus und umstiegen, war das schlecht für das Image und kostete die Üstra Kunden, argumentierte Ganseforth gegenüber der Politik.

Die gab schließlich tatsächlich die Mittel für die Sanierung frei, für die der Üstra-Chef mit dem Mailänder Massimo Losa Ghini erneut einen namhaften Designer hatte gewinnen können. Er schuf in der Kröpcke-Station mit den farbigen Mosaiken, helleren Böden und neuem Lichtkonzept eine komplett neue Atmosphäre.

Heller und freundlicher: Die U-Bahnstation Kröpcke ließ Üstra-Chef Heinrich Ganseforth (links) von dem italienischen Architekten Massimo Losa Ghini umbauen. Quelle: Archiv NP

„Enorm profitiert“ habe Hannover von der Expo, ist sich Ganseforth sicher. Dadurch sei „in kurzer Zeit entstanden, wofür wir sonst 20 bis 30 Jahre gebraucht hätten. Und es wäre wohl auch nicht in dieser Qualität entstanden“.

Expo ohne Schuldenberg und viel ungenutzte Infrastruktur

Boockhoff-Gries ist stolz darauf, dass es gelungen sei, die Expo auszurichten, „ohne, dass wir anschließend auf einem riesigen Berg ungenutzter Infrastruktur und Schulden gesessen haben“. Zugleich seien gerade in der Innenstadt die Expo-Projekte der Anschub für weitere Investitionen gewesen. Rund um den neu gestalteten Ernst-August-Platz und die komplett sanierte Bahnhofsstraße verschwanden die Leerstände, in der gesamten Einkaufscity wurden Häuser saniert. „Die Innenstadt stand nach der Expo eindeutig besser da als vorher. Das haben auch Umfragen bestätigt“, erzählt Boockhoff-Gries. Gleich nach der Expo wurde noch die Passerelle erneuert. Das hatte vorher nicht mehr geklappt. „Auch das war so ein Angstraum, unübersichtlich mit Tunneln und 48 Aufgängen“, erinnert sich Boockhoff-Gries.

Die frühere Stadtbaurätin glaubt jedoch, dass „viele Hannoveraner gar nicht mehr wissen, was damals alles entstanden ist. Irgendwann wird das ja als selbstverständlich hingenommen“. Rund acht Milliarden DM sollen allein die direkten Investitionen für die Expo in Hannover und Umgebung ausgemacht haben. Nicht nur Nahverkehr und Innenstadt profitierten. In Herrenhausen entstand das Regenwaldhaus, in dem heute das Sea Life untergebracht ist. Der Zoo bekam neue Attraktionen wie den Gorilla-Berg, den Dschungelpalast und den Sambesi. In den Stadtteilen wurden Plätze saniert. Viel Geld für unzählige Projekte und Ideen, die der Stadt ein neues Gesicht gegeben haben.

Zur Galerie Nicht nur in die Innenstadt und den Nahverkehr flossen Riesensummen. Auch der Zoo profitierte von der Expo – und in Herrenhausen entstand das Regenwaldhaus.

Von Christian Bohnenkamp