Hannover

Es ist schon ganz gut, dass manche Menschen auch am Wochenende arbeiten müssen. Wie die Leitungsbaumonteure der Firma Omexon, die in schwindelerregenden 25 Metern Höhe beginnen, für den Energieversorger Avacon die Leitungen zu sanieren. Die Autobahn 2 bei Lehrte muss dafür komplett gesperrt werden, der Verkehr wird umgeleitet, was in der Mittagszeit für drei Kilometer stockenden Verkehr und am Nachmittag schon für fünf Kilometer Stau zwischen Hämelerwald und Lehrte-Ost sorgt. Aber der Berufsverkehr unter der Woche wäre natürlich noch viel stärker betroffen.

Dass die Autobahn gesperrt wird, hat einen guten Grund: Energieversorger Avacon lässt Schäden an der Hochspannungsleitung mit 100.000 Volt beheben. Der Strommast mit den zwei Leitungsbaumonteuren hat viele Jahrzehnte auf dem Buckel, ist von 1936 – damit ist er alt, aber standhaft,sonst würde er laut Avacon ganz ausgetauscht. Er ist nicht der einzige, auf 20 Kilometern Länge müssen Komponenten von Masten repariert oder ausgetauscht werden. Der Einsatz soll bis Sonntag 17.30 Uhr beendet sein.

Auch auf Bundesstraßen wird es eng

„Ich sehe eine autofreie A2“, berichtet mittags Michaela Fiedler, Sprecherin von Avacon, von vor Ort in Lehrte – klar, hier ist Komplettsperrung und die Staus sind zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Lehrte-Ost. Auch die Bundesstraßen B65 und B443 werden von Autofahrern genutzt, um die Staus „weiträumig zu umfahren“, wie es heißt. Anfangs sind die Umleitungsstraßen nicht zu stark frequentiert, was sich im Laufe des Tages immer wieder ändert. In den Verkehrsnachrichten im Radio weist die Moderatorin darauf hin, „den Schildern zu folgen und nicht dem Navigationsgerät“. Das klappt nicht immer. Die Meldungen der Verkehrsmanagementzentrale belegen, dass aus dem stockenden Verkehr Staus werden und sich die Staus verlängern.

Michaela Fiedler zeigt sich indes zufrieden mit den Arbeiten der insgesamt 24 Beschäftigten, alles sei im Zeitplan. „Die Avacon tauscht die Leiterseile und die Isolatoren aus, das muss sehr exakt ausgeführt werden und das dauert eben“, sagte sie. Um eine sichere Energieversorgung weiterhin zu gewährleisten, müssten die verschiedenen Komponenten und Bauteile ausgetauscht beziehungsweise erneuert werden. Eigentlich sei es nichts anderes als eine Sanierung alter Leitungen, die nun für die Sperrung und Staus sorgen.

Und Sonntag wird Messeschnellweg gesperrrt

Am Sonntag kommt ein zweiter Grund für Staus rund um Hannover hinzu: Da werden im Seelhorster Forst nahe des Messeschnellwegs rund 40 marode Buchen und Birken entfernt. Und deswegen der Messeschnellweg zwischen Seelhorster Kreuz und Anschlussstelle Mittelfeld zwischen 7 bis 17 Uhr gesperrt.

Von Petra Rückerl