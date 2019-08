Hannover

Am Mittwochabend kam es gegen 19.15 Uhr auf der A 2 zwischen dem Dreieck West und Langenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Eine Person wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Berlin derzeit voll gesperrt. Mehr dazu in Kürze.

Von Cecelia Spohn