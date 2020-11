Volle Maschsee-Promenade: Polizei kündigt verschärfte Kontrollen an

Hannover

Wochenend’ und Sonnenschein und dann mal um den Maschsee – jedoch nicht allein. Einsam war man an Hannovers Haussee am Sonntag beileibe nicht. Im Gegenteil: Es herrschte bemerkenswert großer Andrang. Das fand auch die Polizei, die dort bislang nur wenig die Einhaltung von Corona-Regeln kontrolliert hat. Das soll sich jetzt ändern.

Die Infektionszahlen in Hannover klettern weiterhin in die Höhe. Längst hat die Polizei mit verschärften Kontrollen in der Innenstadt, in Geschäften und auf öffentlichen Plätzen, reagiert. Doch wen Gruppen von 80 Menschen in der Innenstadt schockieren, der dürfte am Sonntag am Maschsee regelrecht Angst bekommen haben. Teilweise dicht gedrängt schoben sich Spaziergänger auf der Promenade am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer an einander vorbei. Der Sonnenschein und die frische Luft hatten die Massen herausgelockt.

Shisha-Gruppe wurde aufgelöst

Frische Luft war dabei offenbar das Credo – Atemschutz nicht. Masken trugen nämlich nur die wenigsten Spaziergänger. Dabei ist die Regelung des Gesundheitsamtes Hannover eigentlich klar: Dort wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, muss eine Maske getragen werden. Dies gelte am Maschsee genauso, wie in der Fußgängerzone, so eine Sprecherin.

Auch die Polizei wurde Zeuge des Andrangs. Bislang hatte man Hannovers Haussee in der zweiten Coronawelle noch nicht auf dem Schirm. „Es war das erste Wochenende, an dem wir am Maschsee kontrolliert haben“, sagt eine Polizei-Sprecherin. Per Lautsprecherdurchsagen machten die Beamten auf Abstands- und Maskenregelung aufmerksam. Einzelne Personen wurden angesprochen, Ansammlungen mitunter aufgelöst. Darunter auch eine Gruppe von Männern, die am Ufer Shisha rauchten.

Die Erfahrungen vom Sonntag nimmt die Polizei nun zum Anlass: „Wir werden Naherholungsgebiete künftig verstärkt kontrollieren, vor allem an Wochenenden und bei gutem Wetter“, so Sprecherin Natalia Shapovalova. Dazu gehören neben dem Maschsee auch das Steinhuder Meer, wo am Wochenende viel los war, sowie weitere Seen, Outdoorsportanlagen und Parks in Hannover und der Region. Die Palette der Maßnahmen reiche dabei von Lautsprecherdurchsagen bis hin zu persönlichen Gefährderansprachen. Wo diese nicht fruchten, werde man Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten und Platzverweise erteilen.

Polizeigewerkschaft kritisiert unklare Anordnungen der Politik

Bislang trifft die Polizei in Niedersachsen bei ihren Kontrollen vor allem auf verständnisvolle Bürger, wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Montag betonte.„Den Eindruck, den die Polizistinnen und Polizisten bislang gewinnen, wenn sie Auflagen wie Maskenpflicht oder Abstandsregelungen im Alltag kontrollieren, ist überwiegend positiv“, berichtet der niedersächsische Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Dietmar Schilff. Meist reiche ein freundliches Wort oder zum Beispiel eine kurze Geste, wenn die Alltagsmaske etwa unter der Nase sitze.

Kritik gibt es hingegen bezüglich schwammiger Anordnungen aus der Politik. Diese sieht bislang davon ab, für alle Bereiche der Maßnahmen eindeutige Vorgaben zu machen, kritisiert der Gewerkschaftsvorsitzende. Als Beispiel führt er an, dass nicht klar geregelt sei, in welchen Straßen die Maskenpflicht gelte und wo nicht – wie es auch am Maschsee der Fall sein mag. „Es ist zwar nachvollziehbar, dass man an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert. In der Praxis führt dies aber immer wieder zu Verwirrung und Konflikten. Wenn die Polizei eine Regelung durchsetzen soll, die nur dort gilt, wo es das individuelle Bauchgefühl nahelegt, erschwert das die Arbeit unnötig.“

Von Simon Polreich