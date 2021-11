Die Kliniken in Niedersachsen befürchten, dass planbare Operationen bald verschoben werden müssen. Grund ist die steigende Zahl an Covid-Erkrankten. Aktuell sind laut des bundesweiten Intensivregister in zehn Kommunen im Land keine Intensivbetten für Erwachsene mehr frei. Und wie ist die Lage in Hannovers Kliniken?